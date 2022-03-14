Есть опасность попадания в ситуацию торговли людьми для девушек и женщин, пересекающих границу из-за войны, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Министерство социальной политики предупреждает об опасности попадания в ситуацию торговли людьми для девушек и женщин, пересекающих государственную границу в связи с военными действиями на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

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"Минсоцполитики совместно с правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики инициировало разработку и распространение памятки для девушек и женщин, пересекающих государственную границу в связи с военными действиями на территории Украины, с целью предотвращения торговли людьми. Открытки разработаны при поддержке проекта "Сопровождение" правительственных реформ в Украине" (SURGe), финансируемых правительством Канады и внедряемых Alinea International", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Минсоцполитики обратилось в Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую облгосадминистрацию, а также в администрацию Государственной пограничной службы с просьбой распространить открытки в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

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Также министерство обратилось в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с просьбой включить в SMS-рассылку информацию о правилах безопасности с целью предотвращения торговли людьми в условиях войны.



