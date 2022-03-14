Кадыровцы планировали захватить жителей детдома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир, - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что есть подозрение, что боевики Рамзана Кадырова планировали захватить детский дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"У меня нет полномочий комментировать находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали свое видео. К счастью, детей раньше эвакуировали", - сказал он.

Советник главы МВД Украины также отметил, что цель видео Кадырова – показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы отбелить репутацию его подразделений, которые используются только как заградительные отряды.

Ранее сообщалось, что Кадыров поручил своим головорезам похитить украинских детей.

Также читайте: Геращенко сомневается, что Кадыров вообще в Украине