Кадыровцы планировали захватить жителей детдома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что есть подозрение, что боевики Рамзана Кадырова планировали захватить детский дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"У меня нет полномочий комментировать находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали свое видео. К счастью, детей раньше эвакуировали", - сказал он.
Советник главы МВД Украины также отметил, что цель видео Кадырова – показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы отбелить репутацию его подразделений, которые используются только как заградительные отряды.
Ранее сообщалось, что Кадыров поручил своим головорезам похитить украинских детей.
Пожалуйста, подождите...
...
Слава нації
Смерть фашистській *********
Захватить детей и шантажировать - они ещё прикрываются Всевышним.
Всевышний за такое накажет позором на весь мир - давно пора.