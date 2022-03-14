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Кадыровцы планировали захватить жителей детдома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кадыровцы планировали захватить жителей детдома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир, - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что есть подозрение, что боевики Рамзана Кадырова планировали захватить детский дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"У меня нет полномочий комментировать находится ли Кадыров на территории Украины, однако МВД проанализировало видео, которое выложил в сеть лидер чеченских боевиков. Пришли к выводу, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники, а затем шантажировать Украину и весь мир. Именно в одном из детских домов Киевской области они и снимали свое видео. К счастью, детей раньше эвакуировали", - сказал он.

Советник главы МВД Украины также отметил, что цель видео Кадырова – показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы отбелить репутацию его подразделений, которые используются только как заградительные отряды.

Ранее сообщалось, что Кадыров поручил своим головорезам похитить украинских детей.

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Топ комментарии
+47
Кадыровских свиней боится только русня. Украинцы их жарят без разбора.
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14.03.2022 20:41
+23
может ошибка, овцеферму хотели захватить?
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14.03.2022 20:40
+19
Рамзанкины петухи только заложников и умеют захватывать.
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14.03.2022 20:40
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кстати, а где сейчас обезьяна?
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14.03.2022 20:39 Ответить
в бункере, как и его хозяин
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14.03.2022 21:04 Ответить
Рамзанкины петухи только заложников и умеют захватывать.
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14.03.2022 20:40 Ответить
может ошибка, овцеферму хотели захватить?
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14.03.2022 20:40 Ответить
Кадыровских свиней боится только русня. Украинцы их жарят без разбора.
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14.03.2022 20:41 Ответить
Та яка ж підозра, кардан відосик викладав з доповіддю якогось підмахувача про цей епізод
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14.03.2022 20:42 Ответить
не так сталось як гадалось ... дон
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14.03.2022 20:42 Ответить
Ні кадиров не овцейоб, він сам овца. Причому дуже ссиклива овца.
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14.03.2022 20:43 Ответить
для смелых подработка - даю 5 баранов за голову свинособаки- кадырова.
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14.03.2022 20:44 Ответить
"Баранов - в стойло, халадільнік - в дом..." (с)

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14.03.2022 20:54 Ответить
А чего еще от етой Обезьяны может другого ожидать. Воевать Оно сцыт и не умеет а вот теракты проводить и детей убивать как раз по его части
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14.03.2022 20:44 Ответить
Овцетрахи можуть тільки кізяки свинячі понюхати
...
Слава нації
Смерть фашистській *********
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14.03.2022 20:45 Ответить
.
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14.03.2022 20:46 Ответить
Ну таки бред пишете какое обелить им на это плевать, а вот то что они понесли большие потери с Кадырова могут и спросить вплоть до замены на другого , желающих там с избытком . Вот и пришлось метнуться бегом к своим и типа поучаствовать - я со своими а не в Грозном в безопасности -
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14.03.2022 20:46 Ответить
Бен-Ладен тоже думал,что он крутой и недосягаемый...Каддафи думал.что он крутой и полный авторитет Ливии...Кадыров рядит на себя просчёты обоих террористов
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14.03.2022 20:51 Ответить
Беслан???
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14.03.2022 20:53 Ответить
Шакалы
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14.03.2022 20:59 Ответить
Та нє, дворняжки... Безпородні...
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14.03.2022 21:04 Ответить
Шакалы
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14.03.2022 21:00 Ответить
Что Кадыров хвост поджал и свалил с Украины? Хвастун и трухан.
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14.03.2022 21:16 Ответить
Слинял падлюка? Плохо, хлопцы целый маеток не получат, жаль
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14.03.2022 21:39 Ответить
Ці тварі тільки з дітьми можуть воювати
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14.03.2022 21:43 Ответить
Кадыров - раб Путлера.
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14.03.2022 21:45 Ответить
Вот это доблесть горцев ! Есть чем гордиться !
Захватить детей и шантажировать - они ещё прикрываются Всевышним.
Всевышний за такое накажет позором на весь мир - давно пора.
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14.03.2022 22:58 Ответить
 
 