Российский миллиардер призывает к срочному миру в Украине, потому что мир ожидает продовольственный кризис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская военная агрессия в Украине может привести к разгону продовольственной инфляции и глобальному дефициту продуктов.
Об этом заявил миллиардер Андрей Мельниченко изданию Reuters, которое цитирует Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.
"Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Он уже привел к стремительному росту цен на удобрения, которые стали недоступны для фермеров. Теперь он приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятному дефициту продовольствия в беднейших странах мира", – спрогнозировал Мельниченко.
Он назвал происходящее в Украине "воистину трагическим" и заявил: "Нам срочно нужен мир". Мельниченко родился в Беларуси, его мать – украинка, пишет Reuters.
Мельниченко недавно был бенефициаром производителя минеральных удобрений "Еврохим". 9 марта Мельниченко попал под санкции ЕС, введенные в ответ на начало войны РФ в Украине.
После этого бизнесмен был вынужден уйти с должностей члена совета директоров и неисполнительного директора СУЭК и Еврохима и снизить доли в компаниях до 0%. К санкциям миллиардера относилось 100% акций "Еврохима" и 92,2% СУЭК.
В комментарии Forbes Мельниченко подчеркнул, что не имеет отношения к происходящему в Украине и считает введенные против него ограничения абсурдными.
На прошлой неделе газета La Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках санкций ЕС арестовали 142-метровую яхту Мельниченко Sailing Yacht A. Судно считается крупнейшей в мире частной парусной яхтой, его стоимость оценивается в 530 млн евро.
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разве что киевской русью назовут исторически
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Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
а ихтамнеты все на фюрера спишут
дамынезнали, данасабманули
Тут ключевое слово "нам", т.е. миллиардерам естественно.