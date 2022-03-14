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Новости Война в Украине
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Российский миллиардер призывает к срочному миру в Украине, потому что мир ожидает продовольственный кризис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская военная агрессия в Украине может привести к разгону продовольственной инфляции и глобальному дефициту продуктов.

Об этом заявил миллиардер Андрей Мельниченко изданию Reuters, которое цитирует Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Он уже привел к стремительному росту цен на удобрения, которые стали недоступны для фермеров. Теперь он приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятному дефициту продовольствия в беднейших странах мира", – спрогнозировал Мельниченко.

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Он назвал происходящее в Украине "воистину трагическим" и заявил: "Нам срочно нужен мир". Мельниченко родился в Беларуси, его мать – украинка, пишет Reuters.

Мельниченко недавно был бенефициаром производителя минеральных удобрений "Еврохим". 9 марта Мельниченко попал под санкции ЕС, введенные в ответ на начало войны РФ в Украине.

После этого бизнесмен был вынужден уйти с должностей члена совета директоров и неисполнительного директора СУЭК и Еврохима и снизить доли в компаниях до 0%. К санкциям миллиардера относилось 100% акций "Еврохима" и 92,2% СУЭК.

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В комментарии Forbes Мельниченко подчеркнул, что не имеет отношения к происходящему в Украине и считает введенные против него ограничения абсурдными.

На прошлой неделе газета La Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках санкций ЕС арестовали 142-метровую яхту Мельниченко Sailing Yacht A. Судно считается крупнейшей в мире частной парусной яхтой, его стоимость оценивается в 530 млн евро.
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Топ комментарии
+47
Путлеру похер, у него в бункере запаса еды на годы вперед
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14.03.2022 20:52
+44
Россию ждет долгая цивилизационная ночь в тени великого Китая на обочине прогресса.
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14.03.2022 20:53
+43
пусть идет к ***** в бункер..
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14.03.2022 20:52
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Путлеру похер, у него в бункере запаса еды на годы вперед
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14.03.2022 20:52 Ответить
Иди нах за руцким военным кораблем !!! Попал под санкции запел шарманку . За Ес он переживает брехливая тварина
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14.03.2022 20:59 Ответить
Здорова теска
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14.03.2022 21:26 Ответить
пусть идет к ***** в бункер..
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14.03.2022 20:52 Ответить
Россию ждет долгая цивилизационная ночь в тени великого Китая на обочине прогресса.
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14.03.2022 20:53 Ответить
как кондрашка случится, так и слово забудется
разве что киевской русью назовут исторически
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15.03.2022 06:17 Ответить
Добрив зараз в нас повно органічних, а міндобрива потрібні для вибухівки...
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14.03.2022 20:54 Ответить
А ти с кай целью інтересуєшся?
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14.03.2022 21:04 Ответить
Может быть тебе ключ дать от квартиры где деньги лежат???
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14.03.2022 21:06 Ответить
А тобі що ?
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14.03.2022 21:23 Ответить
Нехай один одного їдять
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14.03.2022 20:54 Ответить
Бігом до путьки у бункер
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14.03.2022 20:54 Ответить
На мокшандії має скоро бути популярною книга "Капкани на їжаків для чайників"
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14.03.2022 20:54 Ответить
Мир на умовах України! Нехай не забувають кацапи.
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14.03.2022 20:55 Ответить
Мир настане лише після перемоги України.
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14.03.2022 20:55 Ответить
Хороший російський мільярдер - добриво в чорноземі.
"Хороший" та "російський" не поєднується. Про це кажуть віки нашої суміжної історії.

Не забуваємо приймати участь у DDoS війні проти російських помийок новин. Допомогти може кожен, у кого стабільний не мобільний інтернет.

Тримати відкритою сторінку:
http://ban-dera.com/
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14.03.2022 20:55 Ответить
І що робить? зайшла... і?
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14.03.2022 21:37 Ответить
"Російський мільярдер" это что то из прошлого. Если только рублёвый триллионер.
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14.03.2022 20:55 Ответить
****! В організму криза. Виє@к. Мочити
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14.03.2022 20:56 Ответить
Ясно, значит Украина кормила весь мир , а об неё весь мир ноги вытирал !
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14.03.2022 20:56 Ответить
Чистой воды ****.ш... Очередная игра ,,давай надавим и проверим,,.
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14.03.2022 20:56 Ответить
Ще один росіянин, який не винен у тому що робить його росія
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14.03.2022 20:57 Ответить
Вони всі підери. Скулять по команді. Це театр. У Путіна навіть своя опозиція є. Зараз уищізе Прохоров чи Навального випусоять і будуть стогнати за Рассєю матушку.
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14.03.2022 21:00 Ответить
Та *** з ними всіма. Треба нашим пояснювати, щоб переставали співчувати мразоті, яка корчить з себе "хороших росіян"
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14.03.2022 21:27 Ответить
Ягель жерти будете касаби ..ягель
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 20:57 Ответить
Я не поважаю росолігархів. Це все кошельки Путіна. Так шо нехай суки скулять.
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14.03.2022 20:57 Ответить
Всі росіяни винні. Всі.
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14.03.2022 21:28 Ответить
Нехай хутина той мильярдер убивает
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14.03.2022 20:57 Ответить
ЗАДАЧА РОССИЙСКИМ МИЛЬЯРДЕРАМ
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14.03.2022 20:59 Ответить
А чому би не пообіцяти міліардеру який знищить ***** та його оточення не арештовувати його статок?Думаю що стимул буде для міліардерів стовідсотковий.
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14.03.2022 21:03 Ответить
And URGENT!
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14.03.2022 21:39 Ответить
нанял бы нормального киллера. может и яхту вернут.
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14.03.2022 20:59 Ответить
Пішов на ***! Mockaляку на гіляку!
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14.03.2022 21:00 Ответить
Україні нахер мір не потрібен. на потрібна перемога над мовковією
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14.03.2022 21:01 Ответить
Мир тільки після нашої перемоги.
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14.03.2022 21:07 Ответить
Просто російський мільярдер- уже не мільярдер? І мібуть скоро вже й не мільйонер
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14.03.2022 21:04 Ответить
Прибиваешь ***** , выводите воска , и с Крыма тоже . И будет вам Мир
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14.03.2022 21:04 Ответить
одне слово--гроші
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14.03.2022 21:06 Ответить
як коцап починає волати за терміновий мир - треба пиндяти його з іще більшим натхненням.
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14.03.2022 21:06 Ответить
Чо, икра-шампанское заканчивается?
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14.03.2022 21:06 Ответить
Мельниченко сказав, що нам потрібен мир, але не сказав, хто розв'язав цю війну, і хто в ній винен...Так що, за кораблем, шановний мільярдер.
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14.03.2022 21:08 Ответить
Якраз і обміняємо в кацапів ЯЗ на ніжки Буша.
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14.03.2022 21:09 Ответить
Ще і тут мудрить мудак,мокшандія це не весь світ а тільки зловонне болото.Так що садіть ріпу та заготовляйте лико на лапті щоб було чим сьорбати воду з ріпою.
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14.03.2022 21:19 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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14.03.2022 21:20 Ответить
Всего-то одну посылку в Киев направить - и будет мир. А в посылке - что-то вроде колобка, думаю все угадают.
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14.03.2022 21:27 Ответить
Світ чекає голод і нестача зернових !
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14.03.2022 21:30 Ответить
Экспорт зерновых с Украины будет только после Украинского флага над Крымом и Москвой. А до этого времени в мире будет голод. Все просто.
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14.03.2022 21:43 Ответить
Без яхти з голою сракою не хотять десь під тулою чи сизранью з березками пообійматись, одразу завили с*ки.
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14.03.2022 21:45 Ответить
Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 році сягнув рекордних 106 млн тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко. "Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!

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Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
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14.03.2022 21:56 Ответить
скоро на расии
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14.03.2022 22:37 Ответить
потому что его тоже ждет обнуление, радетель
а ихтамнеты все на фюрера спишут
дамынезнали, данасабманули
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15.03.2022 06:11 Ответить
Он назвал происходящее в Украине "воистину трагическим" и заявил: "Нам срочно нужен мир". Источник: https://censor.net/ru/n3325103
Тут ключевое слово "нам", т.е. миллиардерам естественно.
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15.03.2022 07:27 Ответить
До санкцій нічого не знав і не чув !!! Мразі ***********!!!!
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15.03.2022 08:11 Ответить
 
 