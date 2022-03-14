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Зеленский согласовал с Дудой и главами правительств Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с президентом Польши, премьер-министрами Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Обменялись информацией о совместных шагах – наши и наших партнеров на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
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@bryhynets
Напередодні війни, в яку не вірила Банкова, екс-голова комітету з безпеки і оборони ВР попереднього скликання Сергій Пашинський за сприяння КБ Луч розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Далі є
кстати агент фсб ермак до сих пор на своей должности?
Так би мовити весь євро-азійський цинус
Він нам ближчий по духу , вірі і совісті.
Це китайський андроїд за мене пише