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Зеленский согласовал с Дудой и главами правительств Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский согласовал с Дудой и главами правительств Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с президентом Польши, премьер-министрами Израиля и Люксембурга дальнейшие действия на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Обменялись информацией о совместных шагах – наши и наших партнеров на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Применение Россией в Украине химического оружия может привести к вмешательству НАТО, - Дуда
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"Китай продемонстрував свою готовність надати військову та економічну допомогу росії в агресії щодо України. Про це поінформував один з американських чиновників на умовах анонімності, стверджує "Reuters". Сполучені Штати в понеділок уже повідомили союзникам по НАТО і кільком азіатським країнам про наміри КНР. Китай, як очікується, спростує ці плани. Про це зазначено в повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки. США попередили Китай про можливі наслідки, якщо він надасть військове обладнання росії." ©
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14.03.2022 21:00 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets



Напередодні війни, в яку не вірила Банкова, екс-голова комітету з безпеки і оборони ВР попереднього скликання Сергій Пашинський за сприяння КБ Луч розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Далі є

кстати агент фсб ермак до сих пор на своей должности?
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14.03.2022 21:10 Ответить
А що Люксембург основна країна ЄС? Чи просто там нині зареєстрований Альфа-Банк?
Так би мовити весь євро-азійський цинус
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14.03.2022 23:40 Ответить
Нафталин Багнет, нам такі посередники не потрібні! Хай краще буде Папа Римський!
Він нам ближчий по духу , вірі і совісті.
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14.03.2022 23:43 Ответить
Перепрошую-Нафталі Багнет
Це китайський андроїд за мене пише
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14.03.2022 23:46 Ответить
Золотий Телець не є символом віри Українців!
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14.03.2022 23:44 Ответить
Люксембург - это серьёзно...
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15.03.2022 01:36 Ответить
 
 