США сообщили НАТО и союзникам в Азии о готовности Китая поставлять оружие России, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Соединенные Штаты сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам в понедельник, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявил неназванный американский чиновник, передаёт Цензор.НЕТ.
В сообщении, направленном дипломатической телеграммой и переданном лично сотрудниками разведки, также сказано, что Китай, как ожидается, будет отрицать эти планы.
По словам американского чиновника, раскрытие информации как о запросе России в Китай, так и ответе Китая является частью стратегии американских чиновников по противодействию дезинформации.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи в Риме после предупреждения США, что Китай столкнется с последствиями, если поможет России избежать западных санкций, а также на фоне сообщений, что Россия попросила Китай оказать военную помощь.
Россия возразила эти сообщения, заявив, что имеет достаточные военные ресурсы для выполнения всех своих целей в Украине.
Представитель министерства иностранных дел Китая назвал эти сообщения "дезинформацией".
Пожалуйста, подождите...
Возможно будут просить одолжить корыта для штурма Тайвання
Да и сомневаюсь я в истинной мощности китая-так надувание щёк при чайной церемонии
В НАТО зараз дивляться і з посмішкою кажуть: "Їбaть! І ці клоуни збирались на нас нападати?"
-Это будет расценено, как нападение НАТО на россию.
Байден:
-Бляха-муха! Зупиніть хто-небуть цього придурка, в нене слабке серце, я не можу стільки сміятись!
Вони (китайці) скупили за цей рік багато продовольства...
А також в мережі було кілька відосиків від московитів як на їхню територію йдуть китайські війська на спільні навчання із росією,а потім десь розчиняються...
Треба вже вирішувати це питання.
Хочется верить в это.но лучше думать о худшем и готовится всем!
Краткое содержание: Китаю лучше занять сторону победителя, и довольно очевидно что это будет не Россия.
https://skysheep.livejournal.com/177754.html