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США сообщили НАТО и союзникам в Азии о готовности Китая поставлять оружие России, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США сообщили НАТО и союзникам в Азии о готовности Китая поставлять оружие России, - СМИ

Соединенные Штаты сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам в понедельник, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявил неназванный американский чиновник, передаёт Цензор.НЕТ.

В сообщении, направленном дипломатической телеграммой и переданном лично сотрудниками разведки, также сказано, что Китай, как ожидается, будет отрицать эти планы.

По словам американского чиновника, раскрытие информации как о запросе России в Китай, так и ответе Китая является частью стратегии американских чиновников по противодействию дезинформации.

Также читайте: Штаты предупредили Китай о последствиях за поддержку России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи в Риме после предупреждения США, что Китай столкнется с последствиями, если поможет России избежать западных санкций, а также на фоне сообщений, что Россия попросила Китай оказать военную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархи Китая только за сегодня потеряли 52 миллиарда долларов из-за слухов о помощи России

Россия возразила эти сообщения, заявив, что имеет достаточные военные ресурсы для выполнения всех своих целей в Украине.

Представитель министерства иностранных дел Китая назвал эти сообщения "дезинформацией".
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Топ комментарии
+36
Закрийте українске небо! Далі ми самі впораємось!
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14.03.2022 21:16
+24
расейское позорище
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14.03.2022 21:17
+21
Друга армія Світу просить допомоги у третьої армії Світу в боротьбі з 22-гою армією Світу.
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14.03.2022 21:21
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Закрийте українске небо! Далі ми самі впораємось!
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14.03.2022 21:16 Ответить
Узкоглазым, как и кацапам верить нельзя
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14.03.2022 21:25 Ответить
сьогодні в Румунію залетів кацапський Орлан, вчора в Хорватію залетів кацапський Ту-141 - вони навіть своє небо закрити не можуть
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14.03.2022 21:28 Ответить
свіжа інфа в підтвердження - в Польщу залетів кацапський Форпост
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15.03.2022 00:56 Ответить
расейское позорище
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14.03.2022 21:17 Ответить
Якщо це так, то це погано. Не зовсім розумію, нафіга це Китаю, тільки.
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14.03.2022 21:17 Ответить
То уже Штаты в свои игры играют ,китайцы они ребята ООООчень практичные а помогать ***** это им себе вредить ..
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14.03.2022 21:19 Ответить
Добавлю еще, что они слишком сильны, чтобы их заставить, и сильно хитрожопы, поскольку стараются пропетлять между капель воды
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14.03.2022 21:21 Ответить
Тайвань же

Возможно будут просить одолжить корыта для штурма Тайвання
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14.03.2022 21:22 Ответить
Не будет никакого штурма Тайваня.
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14.03.2022 21:43 Ответить
Це третя світова, це війна світоглядів. Китай та парашка це одне й те саме, одні й ті ж самі орки.
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14.03.2022 21:25 Ответить
ні, різні
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14.03.2022 21:39 Ответить
Неа, как раз Китай не орки.
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14.03.2022 21:43 Ответить
Що тут не зрозумiло: "Китаэць сидить бiля рiчки i чекаэ поки мимо пропливе труп ворога" (с), а потiм спокiйно i без особливих втрат займе територiю до Уралу, адже покорити Украiну не вдасться нiкому, навiть при великiй кiлькостi зрадникiв у верхiвцi.
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14.03.2022 21:26 Ответить
а прізвища можешь перелічити? Ні?
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14.03.2022 22:36 Ответить
"Перелiчити" може тiльки СУД, а у нашому випадку тiльки Божий, але по дiях можна здогадатись що не все добре в "нашому королiвствi". Наприклад, вiдкритий прохiд окупантiв з Криму i все пiсля нього.
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15.03.2022 03:21 Ответить
у них мудростей напридумали то много-только за всю китайскую историю их все соседи метелили как хотели.Думаю и сейчас такое будет.
Да и сомневаюсь я в истинной мощности китая-так надувание щёк при чайной церемонии
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14.03.2022 22:36 Ответить
Можливо розраховують на дешеву нафту і газ.
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14.03.2022 21:28 Ответить
китай ризикує,маючи найбільший товарний баланс з США.
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14.03.2022 21:18 Ответить
Да ,Китай ********* поможет избавится от Сибири а там им ******** и в хер не впёрся ...
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14.03.2022 21:18 Ответить
Если не Китай, так это сделают солдаты НАТО!
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14.03.2022 23:26 Ответить
Ну рашка криворукі, і всерівно що б вони не взяли в китая вилізе на зовні... Аби НАТО потім не виявило чергову стурбованість
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14.03.2022 21:18 Ответить
Неназваний - распространяющий парашенский фейк. А если не фейк, то может ссыкливое НАТО закроет небо над Украиной?
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14.03.2022 21:18 Ответить
мда...і читати по китайськи
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14.03.2022 21:18 Ответить
Бункерный за 22 года раскрошил армию в хлам. Это хорошо!
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14.03.2022 21:18 Ответить
А нашо це косооким комунякам? Їм краще парашу за безцінь скупити ніж подовжувати її агонію.
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14.03.2022 21:19 Ответить
А що у кацапів вже зброя зікінчується? Одна з найсильніших армій світу - лапті позорні.
В НАТО зараз дивляться і з посмішкою кажуть: "Їбaть! І ці клоуни збирались на нас нападати?"
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14.03.2022 21:20 Ответить
*****:
-Это будет расценено, как нападение НАТО на россию.
Байден:
-Бляха-муха! Зупиніть хто-небуть цього придурка, в нене слабке серце, я не можу стільки сміятись!
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14.03.2022 21:29 Ответить
Ракеты дадут, скорее всего. И системы связи с РЭБ. Надо меньше пользоваться китайскими смартфонами украинским солдатам. Вполне вероятно, что смогут пеленгом заниматься, благодаря китайцам.
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14.03.2022 21:20 Ответить
***** не несите.
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14.03.2022 21:45 Ответить
Дай Бог, чтобы это было хней.
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14.03.2022 21:48 Ответить
ну РЕБ и у кацапов на бумаге тоже сильный,ракеты годятся только аналог Х-555,на все остальное надо перестраивать оборудование сброса
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14.03.2022 22:39 Ответить
Друга армія Світу просить допомоги у третьої армії Світу в боротьбі з 22-гою армією Світу.
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14.03.2022 21:21 Ответить
Это конечно анекдот, "2 армия мира" просит помощи у третей армии мира помощи в войне против Украины. Просто три крапки *****
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14.03.2022 21:22 Ответить
в безтолкових руках мокшан китайська підробка не зробить великої погоди.
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14.03.2022 21:23 Ответить
Навіть якщо припустити, що це правда - то цією технікою хтось же повинен керувати. А хто нею буде керувати - якщо росіяни масово відмовляються їхати на цю війну (пуйло мусить набирати третьосортних найманців за пару баксів)... Не поїдуть же китайські солдати воювати за росію. А варіант, що цією технікою керуватимуть найманці з сирії - буде взагалі смішним.
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14.03.2022 21:24 Ответить
а ви можете відрізнити китайця від бурята?
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14.03.2022 21:32 Ответить
А який сенс китайській владі відправляти своїх військових в Україну? Денацифікація? Отримати трохи української землі? Якщо навіть лукашенко не хоче відправляти своїх солдат гинути в Україні за пуйло - то який сенс робити це китайцям?
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14.03.2022 21:37 Ответить
Я не знаю навіщо це китайцям...можливо,бо вони наступні після росії...скажімо через 10-20 років...
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14.03.2022 21:40 Ответить
"Наступні" в якому сенсі?
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14.03.2022 21:47 Ответить
У сенсі декомунізації...
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14.03.2022 21:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p1hbDwB7dXA
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14.03.2022 21:53 Ответить
За цією логікою Китаю вигідніше не підтримувати рашку, а навпаки - почекати, поки вона остаточно втратить всю міць (і військову, і економічну) - а потім просто забрати решту територій. І ще задешево скупити всі ці газпроми із роснєфтями.
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14.03.2022 21:57 Ответить
Це так,та можливо сьогодні в Римі на переговорах між Китаєм та США,щось трапилося чого ми не знаємо...
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14.03.2022 22:00 Ответить
Ось є новина про цю зустріч: https://censor.net/ua/news/3325117/shtaty_poperedyly_kytayi_pro_naslidky_za_pidtrymku_rosiyi
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14.03.2022 22:03 Ответить
Навіть якщо у Китайців і були якісь думки про допомогу рашці - сподіваюсь американці їм "популярно" роз"яснили наслідки таких дій для самого Китаю.
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14.03.2022 22:04 Ответить
А ось і вже є перші наслідки для Китаю (і це він ще ніби ніяк рашці не допоміг): https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/14/684027/
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14.03.2022 22:06 Ответить
Довольно просто на самом деле
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14.03.2022 21:38 Ответить
Будуть запускати ракети через Google Translate, з відповідними похибками в формулюваннях запуску..)
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14.03.2022 21:25 Ответить
Помнится агрохимия тявкал что мы можем пойти в китай ...вообще то китайцам выгодно чтоб ********* как можно дольше и глубже увязла в Украине - армейка,техника,авиация тают,а на раз-два не восстановить,санкции валят экономику,вырастет недовольство сначала ценами и уровнем жизни,чуть позже возникнут острые вопросы к властям - потом почти 2 лярда соседей возьмут ******** практически голыми руками.
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14.03.2022 21:30 Ответить
Цієї новини я чекав 8 років...
Вони (китайці) скупили за цей рік багато продовольства...
А також в мережі було кілька відосиків від московитів як на їхню територію йдуть китайські війська на спільні навчання із росією,а потім десь розчиняються...
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14.03.2022 21:30 Ответить
Тому шевеліться панове, інакше наша війна приверне нових учасників.
Треба вже вирішувати це питання.
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14.03.2022 21:31 Ответить
Если Китай бужет продавать оружие оркам, то будет необходимо ограничить ввоз в Украину китайских товаров.
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14.03.2022 21:38 Ответить
Не тільки в Україну - а й на ринки всього світу.
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14.03.2022 21:49 Ответить
Я завжди ненавидів червону китайську мерзоту.
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14.03.2022 21:46 Ответить
Очень похоже на нарошный вброс.
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14.03.2022 21:46 Ответить
Можливо американці навмисно пустили це в публічну площину - щоб придушити цю можливість ще "в зародку".
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14.03.2022 21:50 Ответить
В любом случаи это опасно и плохо!!!.Но.можно и припустить такую мысль что.Китай. и сам в сотрудничестве со Штатами .после провала блицкрига кацапских лаптей и сплоченности Запада.Европы. передал эту инфу туда .чтобы как стратегическому союзнику.которому ***** уже отдало часть Сибири и т.д. дабы не ударить в грязь лицом как внутри так и перед обязательствами *********.По типу.бедоносец.не могу .видишь.нас вскрыли.ты моль все про*пал а я не могу подставить весь Китай когда все посыполось не на нашу пользу.что то тихонько сделаем.придумаем!. Но. это не повлияет на общую картину событий для слива *****стана.
Хочется верить в это.но лучше думать о худшем и готовится всем!
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14.03.2022 21:57 Ответить
Це погана новина. Фактично це початок глобальної війни. Розпалювання війни в центрі Європи суттєво полегшує загострення в тихому океані
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14.03.2022 22:18 Ответить
Китай внаслідок своєї можливої підтримки ********** може втратити КЛЮЧОВІ для своєї економіки ринки, і тоді "таварісясі" тихенько відправлять туди ж куди пішов рюзьгєкарабль!
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14.03.2022 22:22 Ответить
Что пишут китайские аналитические центры про Российско-Украинскую войну
Краткое содержание: Китаю лучше занять сторону победителя, и довольно очевидно что это будет не Россия.

https://skysheep.livejournal.com/177754.html
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14.03.2022 22:25 Ответить
Писати вони можуть що завгодно, а втихую підтримувати свого стратегічного партнера. БПЛА у рашкостана китайські, і Китай продовжує їх поставляти.
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14.03.2022 23:08 Ответить
вот вам и начало третьей мировой ....................
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14.03.2022 23:26 Ответить
 
 