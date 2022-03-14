США сообщили НАТО и союзникам в Азии о готовности Китая поставлять оружие России, - СМИ

Соединенные Штаты сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам в понедельник, что Китай продемонстрировал готовность оказать военную и экономическую помощь России по просьбе Москвы поддержать ее войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, заявил неназванный американский чиновник, передаёт Цензор.НЕТ.

В сообщении, направленном дипломатической телеграммой и переданном лично сотрудниками разведки, также сказано, что Китай, как ожидается, будет отрицать эти планы.

По словам американского чиновника, раскрытие информации как о запросе России в Китай, так и ответе Китая является частью стратегии американских чиновников по противодействию дезинформации.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник встретился с главным дипломатом Китая Ян Цзечи в Риме после предупреждения США, что Китай столкнется с последствиями, если поможет России избежать западных санкций, а также на фоне сообщений, что Россия попросила Китай оказать военную помощь.

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Россия возразила эти сообщения, заявив, что имеет достаточные военные ресурсы для выполнения всех своих целей в Украине.

Представитель министерства иностранных дел Китая назвал эти сообщения "дезинформацией".