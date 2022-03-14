Олигархи Китая только за сегодня потеряли 52 миллиарда долларов из-за слухов о помощи России

Богатейшие китайские граждане за день потеряли 52 миллиарда долларов на фоне слухов о помощи Китая России.

Китайские акции, котируемые на бирже в США, столкнулись со стремительной распродажей сегодня, пишет Bloomberg, цитирующая ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Bloomberg пишет, что все эти потери повлекли за собой сообщение о том, что Россия попросила Китай оказать военную помощь в войне с Украиной. Несмотря на то, что в Пекине это возразили, трейдеры боятся, что потенциальное выступление Китая на стороне Владимира Путина может привести к глобальной реакции против китайских фирм. Или могут быть введены санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаты предупредили Китай о последствиях за поддержку России

Индекс Nasdaq Golden Dragon China свалился на 13%. И это вдобавок к прошлогоднему падению на 18%. Американские депозитарные расписки в гиганте в сфере электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd и JD.com тоже потеряли 19%. Оператор поисковика Baidu потерял 14%. В общем, падение Alibaba в этом году составило 30%.

В другой статье Bloomberg пишет, что самые богатые олигархи Китая только сегодня потеряли 52 миллиарда долларов. Состояние Чжуна Шаньшаня, которого называют китайским королем бутылированной воды, сократилось на 5 миллиардов за один день. В настоящее время основатель Tencent Ма Хуатен потерял 3,3 миллиарда долларов, о чем свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

Акции компании Чжуна Шаньшаня под названием Nongfu Spring обрушились на 10% на гонконгской бирже. И это самое большое падение за 18 месяцев. Хотя он до сих пор остается самым богатым гражданином Китая с 60,3 миллиарда долларов. Компания Tencent обрушилась больше всего с 2011 года после сообщений о том, что ей придется заплатить рекордный штраф из-за нарушения законов по отмыванию денег. Ма, бывший когда-то самым богатым китайцем, сейчас третий в списке миллиардеров с 35,2 миллиардами долларов.

Читайте также: Крупного производителя дронов просят выключить российские БПЛА