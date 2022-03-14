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Олигархи Китая только за сегодня потеряли 52 миллиарда долларов из-за слухов о помощи России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Богатейшие китайские граждане за день потеряли 52 миллиарда долларов на фоне слухов о помощи Китая России.

Китайские акции, котируемые на бирже в США, столкнулись со стремительной распродажей сегодня, пишет Bloomberg, цитирующая ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Bloomberg пишет, что все эти потери повлекли за собой сообщение о том, что Россия попросила Китай оказать военную помощь в войне с Украиной. Несмотря на то, что в Пекине это возразили, трейдеры боятся, что потенциальное выступление Китая на стороне Владимира Путина может привести к глобальной реакции против китайских фирм. Или могут быть введены санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаты предупредили Китай о последствиях за поддержку России

Индекс Nasdaq Golden Dragon China свалился на 13%. И это вдобавок к прошлогоднему падению на 18%. Американские депозитарные расписки в гиганте в сфере электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd и JD.com тоже потеряли 19%. Оператор поисковика Baidu потерял 14%. В общем, падение Alibaba в этом году составило 30%.

В другой статье Bloomberg пишет, что самые богатые олигархи Китая только сегодня потеряли 52 миллиарда долларов. Состояние Чжуна Шаньшаня, которого называют китайским королем бутылированной воды, сократилось на 5 миллиардов за один день. В настоящее время основатель Tencent Ма Хуатен потерял 3,3 миллиарда долларов, о чем свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

Акции компании Чжуна Шаньшаня под названием Nongfu Spring обрушились на 10% на гонконгской бирже. И это самое большое падение за 18 месяцев. Хотя он до сих пор остается самым богатым гражданином Китая с 60,3 миллиарда долларов. Компания Tencent обрушилась больше всего с 2011 года после сообщений о том, что ей придется заплатить рекордный штраф из-за нарушения законов по отмыванию денег. Ма, бывший когда-то самым богатым китайцем, сейчас третий в списке миллиардеров с 35,2 миллиардами долларов.

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Топ комментарии
+76
Китайские олигархи))) Плять, коммунизм для лохов
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14.03.2022 21:36
+54
такое же дутотое..как и хйуйлостан..
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14.03.2022 21:34
+45
Если мир откажется от китайских товаров - Китаю будет жопа
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14.03.2022 21:37
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такое же дутотое..как и хйуйлостан..
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14.03.2022 21:34 Ответить
Хороший холодный, протрезвляющий душ!
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14.03.2022 21:34 Ответить
Китай с середины лета балансирует на грани скатиться в огромный кризис , не думаю что им захочется рисковать помогая Ху..лу
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14.03.2022 21:47 Ответить
Ті китайські інвестори сидять, як заєць під кущем... хтось пчихне і вниз летять.
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14.03.2022 23:11 Ответить
"І хочєтся, і колєтся" - спочатку Китай планував допомагати рашкостану, а після розголосу на весь світ передумав. Може, щось таємно і передасть, але це вже буде не той масштаб.
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14.03.2022 23:22 Ответить
Якщо таємно ,то буде таємним передастом ... А якщо ховатися не буде , то - відвертим...
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14.03.2022 23:46 Ответить
все тайное рано или поздно становится явным..., вряд ли после такой картины Китай захочет рисковать, соглашаясь на тайные поставки...
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15.03.2022 06:38 Ответить
Китайские олигархи))) Плять, коммунизм для лохов
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14.03.2022 21:36 Ответить
Там коммунизм только для нищих, для всех остальных там капитализм но под присмотром компартии.
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14.03.2022 21:56 Ответить
Компартия Китая давно исключила построение коммунизма в Китае, как конечную цель своего правления. Вот такая вот компартия. С другой стороны, они реалистично оценивают эту возможность, за что им честь и хвала.
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14.03.2022 21:56 Ответить
Сьогодні якраз сперечався з таким лохом на роботі... Луку не любить, ***** поважає а китайці взагалі молодці і нам теж так треба.... І це далеко не самий тупий з мого середовища екземпляр, що вже давно повинен бути на пенсії...
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14.03.2022 22:05 Ответить
Там не коммунизм,Там 8 -я китайская империя по счету.
А то что называется коммунизмом у них-было еще пару тысяч лет назад,даже названия многие совпадают
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14.03.2022 22:44 Ответить
Если мир откажется от китайских товаров - Китаю будет жопа
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14.03.2022 21:37 Ответить
Це давно пора зробити. Інакше світу буде жопа.
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14.03.2022 21:39 Ответить
Миру жопа, если откажеться.
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14.03.2022 21:40 Ответить
Миру жопа? Да за два- три года мир забудет про китай. Все технологии у Запада и они в состоянии все восстановить
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14.03.2022 21:44 Ответить
Ну не совсем так

Много технологий и у Азии

Но не у Китая. Китай сборка в основном. И ворованное конечно же
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14.03.2022 21:47 Ответить
Нет в Азии технологии , Самсунг решил что они уже достаточно технологически развиты , что бы не платить Америке и могут сами все создавать - поинтересуйся во сколько им это обошлось и через сколько они покаянно просились обратно к доступу к амерским технологиям
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14.03.2022 21:53 Ответить
У Китая в основном дешевизна.
Но есть у них и свои рычаги, такие как запасы руд редкоземельных элементов (необходимые прежде всего для электроники), которые китайцы предпочитают экспортировать в виде изделий, а не в чистом виде.
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14.03.2022 21:55 Ответить
Бабушке эти сказки расказывай. Все заводы основных корпрраций в Китае.Переносить производство из Китая куда то, это логистический ******. Еще и надо учесть, что Китай это дешевая рабсила, европеец или амер за эти деньги работать не станет. А значит рост цен и глобальный ******. Потому никто из Китая переносить производство не будет и Китая сраться с основными рынками сбыта тоже не будет.
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14.03.2022 21:53 Ответить
Поцікавтесь рівнем зарплати в Китаї. Здивуєтесь.
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14.03.2022 21:56 Ответить
И это все равно дешевле чем у себя дома.
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14.03.2022 21:59 Ответить
Так. Але дорожче ніж в Індії, Пакистанці, Африці, Казахстані, Південній Америці. Тобто є величезні ринки праці де менші зарплати.
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14.03.2022 22:05 Ответить
И внезапно, ни одина из этих стран не имеет ни заводов ни квалифицированого персонала ни много чего еще. Нет сейчас такой страны что может перейнять у Китая статус мировой фабрики.
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14.03.2022 22:27 Ответить
Це не правда. Не мають в такій кількості як Китай. Але мова не про заводи, мова про людські ресурси... Знаєте, чому в свій час вибрали Китай? Тому, що вважали, що він найменш небезпечний... І там все будували з нуля... Дай технології Індії і вона вийде в світові лідери набагато швидше.

Незамінних нема. Китай не виняток.
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14.03.2022 23:06 Ответить
Китай выбрали по многим причинам, огромная територия, много населения которому нужна работа, наплевательское отношение к экологии и много иного. Никакая Индия и тем более Африка Китай не заменят. Индия еще может что то продемонстрировать, то всякие Африки и Латинские Америки нет. Увы, но Китай пока никто заменить без не может. У Индии есть технологии, и толку. Китай из нищеты вырос во вторую экономику и уже вступил в гонку за термоядерной энергетикой. Индия, как сбрасывала трупы в Ганг так и сбрасывает. И да, менталитет китайцев тоже сыграл огромную роль в этом. Китаец работает и пашет как не в себя, ни индус ни негры из африканских *********** так работать не будут.
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14.03.2022 23:36 Ответить
Китай под руководством Си летит в жопу
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14.03.2022 22:05 Ответить
дешевая рабочая сила в китае ?Там зарплаты больше чем в Чехии.
Правда есть много селян с неизвестными зарплатами
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14.03.2022 22:46 Ответить
Не вижу проблем с уменьшением количества дешёвого барахла в мировом рынке. Хватит производить говно ради говна. Будет дважды дороже, но уж точно качественее.
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14.03.2022 23:09 Ответить
Это только неграмотные дебилы верят что Китай производит дешевое барахло. А так, Китай давно производил качественную продукцию и далеко не дешевую.
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14.03.2022 23:17 Ответить
Та же Индия может все это барахло за те же деньги делать. Не говоря уже, что тот же Вьетнам маленький уже подпирает некоторые производства Китая... Логистические цепочеи смогут перенастроиться очень быстро
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14.03.2022 21:46 Ответить
Так Индия в целом поддерживает парашу!
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14.03.2022 21:48 Ответить
Она так интересно поддерживает кацапов , что я просто угорал примерно как цыган лошадь покупал
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14.03.2022 21:57 Ответить
Индия нет, Вьётнам, не смешите меня.
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14.03.2022 21:54 Ответить
а ти був там а я до ковіду по три рази на рік по бізне у там бував і Індія і Вьетнам це прогрес а Китаї багато проблем
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14.03.2022 22:07 Ответить
Какой ***** прогресс в Индии и осрбенно во Вьетнаме. Ни Индия ни тем более Вьетнам не смогут производить в тех обьемах что и Китай. Ни по качеству.
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14.03.2022 22:24 Ответить
Так насколько помню ( если ты и правда из Канады) к вам уже что то начали возвращать обратно с Китая
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14.03.2022 21:55 Ответить
Ви розумієте, яку кількість компаній та виробницв придбали китайці в усьому світі?
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14.03.2022 22:12 Ответить
Ви розуміете , що вони - потенційні банкроти? Якщо Китай допоможе раше !!!

НИКОМУ ЦАРСТВО УЗКОГЛАЗИХ В ЕС НЕ НУЖНО
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14.03.2022 22:59 Ответить
Можна не купувати китайські товари, вироблені в Китаї, але хто буде робити шкоду компаніям в Європі?
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15.03.2022 13:49 Ответить
Ти бувала в США? Я заради інтересу в магазині спортивного одягу, намагався знайти надпис made in USA. Не знайшов, суцільна China. ДО РЕЧІ США купують 80% мікрочіпів у Китаю, можна заперечити, що у Тайваню, але Тайвань не визнана держава, і офіційно є Китаєм. Причому, так у них погані відносини, але, Тайвань - маленький острів, і практично всі виробничі потужності, у них в материковому Китаї. Два-три дні тому, Китай пригрозив США санкціями на поставки мікросхем, а це комп'ютери, телефони... Так що жопа, причому Гола, може бути у США.
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16.08.2022 16:13 Ответить
Если мир откажется от китайской раб силы.
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16.08.2022 18:22 Ответить
немає там ніяких олігархів, як і на расісє
ті грошові мішки - просто грошові мішки
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14.03.2022 21:37 Ответить
Всі бізнесмени повинні зрозуміти, що Рашка зараз прокажена парія! до якої навіть наближатися небезпечно і найменші чутки про стосунки з нею заляплюють брудом.
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14.03.2022 21:37 Ответить
А могли ж за 1 лярд голову плюгавого ***** замовити...
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14.03.2022 21:38 Ответить
Это они за 52 миллиарда Дальний Восток купили. А голову им на сдачу принесут.
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14.03.2022 22:46 Ответить
ось вам і гегемон 2 гий в світі, якісь там чутки і -50лрдів
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14.03.2022 21:38 Ответить
Нехай китайози не дуріють.
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14.03.2022 21:39 Ответить
Если это не третья мировая, тогда что?
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14.03.2022 21:39 Ответить
Деньги на утилизацию армии РФ.
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14.03.2022 22:48 Ответить
Журналисты и "финансовые аналитики" с невероятной легкостью отнимают и приписывают сотни миллиардов долларов)
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14.03.2022 21:39 Ответить
Если Китай бужет продавать оружие оркам, то будет необходимо ограничить ввоз в Украину китайских товаров.
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14.03.2022 21:40 Ответить
А як їх ввозити, коли майже всі морські порти зараз заблоковано?
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14.03.2022 21:43 Ответить
Ну сейчас вообще проблемно что-то ввезти в Украину, но более эффективная мера это запрет на продажу зерновых в Китай
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14.03.2022 21:44 Ответить
Зернові вже заборонені для експорту. ( При чому повністю)
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14.03.2022 22:03 Ответить
Сегодня Китай имеет полноценный шанс, свободно войти в территорию Z, раздавая подарки нищим лапотникам и встречающим братскую китайскую помощь от богатого Китая... Но Китай, готов помогать путлеру, становясь международным террористом и теряя мировой рынок...
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14.03.2022 21:41 Ответить
Чому, ну чому європейці нас сторонились ?
Своїх же людей по суті. В часи, коли у світі є дві великі загрози - китай і рашка ?
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14.03.2022 21:41 Ответить
Енерго- і мінеральні ресурси рашки робили свою брудну справу. На жаль.
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14.03.2022 21:44 Ответить
Китаю не резонно терять репутацию. Слишком долго они ее зарабатывали.
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14.03.2022 21:42 Ответить
Китайози, зрив посівної в Україні через війну в Україні грозить недоотриманням для світу 106 млн тон олійних і зернових культур!

Це потужний удар по продовольчій безпеці цілого світу!

Для Китаю це теж проблема, телефонами мільньони китайців ненаходуєш !
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14.03.2022 21:45 Ответить
Проблема. Но китайцы в прошлом году сделали рекордные закупки - эти уроды что-то знали.
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14.03.2022 22:02 Ответить
Так, але для цілого світу це шок буде. А це в свою чергу підняття ціни на зернові і олійні. В глобальному Світі це дуже велика проблема і це теж вплине на Китай і їх економіку!
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14.03.2022 22:10 Ответить
в кетае сидит такое же обнуленное чмо, что и в раше.
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14.03.2022 21:47 Ответить
Ну таки выборы там через пару лет
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14.03.2022 22:00 Ответить
выборы в Китае это, наверное, почти то же самое, что и выборы на раше или они там демократичнее))
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15.03.2022 06:43 Ответить
Ихнее политбюро ( или как там) будет решать чего достиг Китай при Си и нужно его менять на другого или нет . И таки проверьте там действительно к этому серьезно относятся , могут снять его со всей его структурой и создать другую с новым курсом
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15.03.2022 10:59 Ответить
Співпраця з фашистською раССією стає токсичною !
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14.03.2022 21:48 Ответить
Ось так і треба діяти - превентивно. Не чекати, доки ці удоди нароблять *****, а одразу ставити на місце. Так само треба було діяти і з підорахою, коли вони відмовились відводити своїх виродків від кордону.
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14.03.2022 21:54 Ответить
... і очі в них мабуть почали потрох округлятися, тобто прозрівати, а надалі може буде ще більш кепсько, навіть як військовий поржавілий непотреб сусіду скаженілому позичать.
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14.03.2022 21:56 Ответить
Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 році сягнув рекордних 106 млн тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко. "Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!

=================================
Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
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14.03.2022 21:57 Ответить
Не лезьте сюда, иначе будете как рашка сидеть около параши в изоляции
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14.03.2022 21:59 Ответить
***** стал по настоящему токсичным.
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14.03.2022 22:00 Ответить
Намек Китаю что будет если
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14.03.2022 22:17 Ответить
Ціна на українську олію рекордно підскочила

25 грудня 2020

============================

Продовольча криза ітак була, ціни росли... Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає дифіцит зернових і високі ціни та всі види зернових і олійних культур!
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14.03.2022 22:22 Ответить
Хых, с трудом сегодня в Амстердаме купил бутылку подсолнечного масла. Оливкого и арахисового завались, по радио слышал, голландцы всё разгребли.
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14.03.2022 22:57 Ответить
ппц мы что всей планете будем помогать свергать своих тиранов?! задолбали!
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14.03.2022 22:22 Ответить
Цікаво, а у Сі Дзіньпіна є бункер?
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14.03.2022 22:26 Ответить
да есть и не один.А в горах маньчжурии есть куча тунеллей из которых иногда выезжают китайские ракетоносцы с ЯО
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14.03.2022 22:50 Ответить
52 миллиарда - это цветочки. Надо следить за базаром.
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14.03.2022 22:39 Ответить
Китай наскільки я знаю сьогодні заявив що у них чергова хаиля ковіду. Типу ***** іди ***** не до тебе зараз.
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14.03.2022 22:46 Ответить
Китай не боїться США, просто вже всьому світу ясно, що США можуть грати не за правилами. США заморозили активи Ірану (40 млрд$), Венесуели (9 млрд$), Казахстану (20 млрд$, вже розморозили), Раші (300млрд$). Причому США заморожують рахунки тих держав, з якими загострюються відносини. Зараз відносини загострилися з Китаєм. США були винні Китаю 1,5 трильйона $. Зараз 1,2 трильйона, тому що Китай активно продає американські активи, тому що побоюються, що їх можуть заморозити. Коли активи продаються, то вони втрачають в ціні, звідси і втрати. А США спеціально загострюють ситуацію, щоб заморозити гігантські китайські активи, а продати їх Китай, за пару місяців не зможе.
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16.08.2022 16:40 Ответить
 
 