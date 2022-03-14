Олигархи Китая только за сегодня потеряли 52 миллиарда долларов из-за слухов о помощи России
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Богатейшие китайские граждане за день потеряли 52 миллиарда долларов на фоне слухов о помощи Китая России.
Китайские акции, котируемые на бирже в США, столкнулись со стремительной распродажей сегодня, пишет Bloomberg, цитирующая ZN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.
Bloomberg пишет, что все эти потери повлекли за собой сообщение о том, что Россия попросила Китай оказать военную помощь в войне с Украиной. Несмотря на то, что в Пекине это возразили, трейдеры боятся, что потенциальное выступление Китая на стороне Владимира Путина может привести к глобальной реакции против китайских фирм. Или могут быть введены санкции.
Индекс Nasdaq Golden Dragon China свалился на 13%. И это вдобавок к прошлогоднему падению на 18%. Американские депозитарные расписки в гиганте в сфере электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd и JD.com тоже потеряли 19%. Оператор поисковика Baidu потерял 14%. В общем, падение Alibaba в этом году составило 30%.
В другой статье Bloomberg пишет, что самые богатые олигархи Китая только сегодня потеряли 52 миллиарда долларов. Состояние Чжуна Шаньшаня, которого называют китайским королем бутылированной воды, сократилось на 5 миллиардов за один день. В настоящее время основатель Tencent Ма Хуатен потерял 3,3 миллиарда долларов, о чем свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.
Акции компании Чжуна Шаньшаня под названием Nongfu Spring обрушились на 10% на гонконгской бирже. И это самое большое падение за 18 месяцев. Хотя он до сих пор остается самым богатым гражданином Китая с 60,3 миллиарда долларов. Компания Tencent обрушилась больше всего с 2011 года после сообщений о том, что ей придется заплатить рекордный штраф из-за нарушения законов по отмыванию денег. Ма, бывший когда-то самым богатым китайцем, сейчас третий в списке миллиардеров с 35,2 миллиардами долларов.
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А то что называется коммунизмом у них-было еще пару тысяч лет назад,даже названия многие совпадают
Много технологий и у Азии
Но не у Китая. Китай сборка в основном. И ворованное конечно же
Но есть у них и свои рычаги, такие как запасы руд редкоземельных элементов (необходимые прежде всего для электроники), которые китайцы предпочитают экспортировать в виде изделий, а не в чистом виде.
Незамінних нема. Китай не виняток.
Правда есть много селян с неизвестными зарплатами
НИКОМУ ЦАРСТВО УЗКОГЛАЗИХ В ЕС НЕ НУЖНО
ті грошові мішки - просто грошові мішки
Своїх же людей по суті. В часи, коли у світі є дві великі загрози - китай і рашка ?
Це потужний удар по продовольчій безпеці цілого світу!
Для Китаю це теж проблема, телефонами мільньони китайців ненаходуєш !
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Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
У вересні 2020/21 МР найбільшим імпортерам української соняшникової нерафінованої олії став Китай, який закупив даної продукції на $76,3 млн (36,7% від загального експорту даної продукції з України). Індія закупила соняшникової нерафінованої олії на $66,7 млн (32,5%). Країни ЄС за цей період закупили олії соняшникової нерафінованої на $44,6 млн (21,5%).
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Продовольча криза у Світі наберає обертів... Війна в Україні змінить ціну на зернові та олійні, буде дифіцит ...
25 грудня 2020
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Продовольча криза ітак була, ціни росли... Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає дифіцит зернових і високі ціни та всі види зернових і олійних культур!