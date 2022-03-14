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Сына Пашинского назначили заместителем гендиректора КБ "Луч": "Ситуация с отцом показала, что иностранная агентура может сделать из тебя врага"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сына Пашинского назначили заместителем гендиректора КБ

Сын экс-нардепа Пашинского Антон рассказал, что его назначили заместителем гендиректора КБ "Луч".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"11 марта меня назначили заместителем Генерального директора КБ "ЛУЧ" по развитию.

Не хотел об этом писать, но сегодняшняя ситуация с отцом показала, что если ты делаешь хорошие дела и об этом нигде не отчитываешься, то иностранная агентура очень быстро сделает из тебя врага Украины. С начала российского вторжения команда КБ "Луч" сделала очень многое. За эти несколько недель мы передали в украинскую армию десятки противотанковых комплексов, сотни ракет разного применения (как противотанковых, так и других…большего калибра). Мы научили пользоваться нашим вооружением мобилизованных и добровольцев – и эти герои сейчас подбивают вражеские танки.

В первые дни КБ "Луч" максимально быстро отреагировало на вызовы войны. К сожалению, это было подмечено россиянами и первые ракетно-бомбовые удары по военной промышленности приняли на себя мощности именно нашего предприятия. Сейчас единственная задача КБ "Луч" – помочь украинским военным победить российских агрессоров. Я возвращаюсь к работе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.

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Топ комментарии
+77
ДБР вже зараз розігнати за злочинну діяльність і державну зраду.
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14.03.2022 21:50
+39
д*Єрмака на палю!
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14.03.2022 21:55
+37
Не понятная политическая возня вокруг Пашинского во время войны.
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14.03.2022 21:50
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ДБР за допомогу ворогу судити за зраду та повісити!
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14.03.2022 23:38 Ответить
ДБР розігнати, всіх саботажників, диверсантів і кротів з ДБР, під розстріл. Це ще гірше ніж рашистські танки під Києвом.
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14.03.2022 23:59 Ответить
Московські консерви вже відкрито смердять.
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15.03.2022 00:12 Ответить
Господи, как уже достали эти путлеровские гниды , которые втихаря, под шумок войны их подонка против Украины, изнутри продолжают гадить Украине. Татьяна Черновол уже сказала, что лично Ермак дал указание продажному ДБР посадить за решётку Пашинского, её и других патриотов Украины. Очень сомневаюсь, что это решение только Ермака. Неужели гарант решил, что он бессмертный, если пиарится на крови? За границей помнят, как он на три буквы посылал союзников, когда они уже стали поставлять вооружение в Украину, говоря о точном нападении путлера.
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15.03.2022 09:24 Ответить
Кстати, Татьяна Черноаол находится на передовой и работает с укрпинскоц " Стугной" , подбивая путлеровские танки. Похоже, за это Ермак дал указание путлеровским подонкам из ДБР забрать её с передовой в наручниках, чтобы угодить своему кремлёвскому подонку. Под угрозой находится большая группа защитников Украины, которые находятся в рядах защитников Украины. Пиарщики на крови , которые отрицали нападение путлера и убеждали украинцев замачивать шашлык, теперь пытаются обвинить патриотов Украины в предательстве Родины. Украинцы. Не молчите.
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15.03.2022 09:51 Ответить
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