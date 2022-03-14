Зеленский об убийстве американского журналиста российскими оккупантами в Ирпене: Его жертва вдохновит мир на борьбу

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье американского журналиста Брента Рено, погибшего вчера в Ирпене в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом президент сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю сердечные соболезнования семье Брента Рено, погибшего, документируя безжалостность и зло, причиненное Россией людям в Украине. Пусть жизнь и жертва Брента вдохновят мир на борьбу за силы света против сил тьмы", - говорится в сообщении.

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