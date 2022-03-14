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Войска РФ наносили удары по Харьковщине "Искандерами" с территории России, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ наносили удары по Харьковщине

Российские оккупанты продолжают наносить удары по жилым массивам Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории россии.

Обращаюсь к харьковчанам: не пренебрегайте сигналами тревоги! Как только услышите сирену – прячьтесь в укрытие!" – подчеркнул он.

"Мы все постепенно привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности!"

Также просим жителей сразу сообщать полицию о подозрительных лицах, случаях мародерства, нарушениях. Полиция Харьковщины оперативно реагирует на сообщения, поэтому призываем вас объединить усилия в борьбе с врагом", - добавил Синегубов.

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Топ комментарии
+9
Сволота
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14.03.2022 22:31
+8
І шо з цим робити? Цікаво скільки це буде продовжуватися.
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14.03.2022 22:30
+5
Може пора вже херячити по воронежу, белгороду та інших прикордонних містах цапів де є військова інфраструктура. Втрачати нічого. Наші міста та села і так русня обстрілює крилатими і тактичними ракетами та вакуумними бомбами. Далі тільки ядерна зброя.
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14.03.2022 22:45
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І шо з цим робити? Цікаво скільки це буде продовжуватися.
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14.03.2022 22:30 Ответить
100% собранных Путиным сил уже в Украине. Мы не видим, чтобы завозилось что-то ещё - Пентагон.
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15.03.2022 02:26 Ответить
бей гадов рашиских
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15.03.2022 02:28 Ответить
Це буде продовжуватись поки не почнемо як Ізраїль на кожен постріл з російської території стріляти у відповідь туди, звідти прилетіло.
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15.03.2022 08:57 Ответить
Сволота
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14.03.2022 22:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
Інста самка плаче через снкції.. От губошльобка дурна..
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14.03.2022 22:40 Ответить
Это же ***** обстреливая жилые кварталы городов оно рассчитывает на психологическую подавленность населения .
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14.03.2022 22:41 Ответить
ППО в Харкові чудово працює.
Слава Богу, слава Україні
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14.03.2022 22:42 Ответить
оце звучить значно краще
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15.03.2022 05:52 Ответить
Може пора вже херячити по воронежу, белгороду та інших прикордонних містах цапів де є військова інфраструктура. Втрачати нічого. Наші міста та села і так русня обстрілює крилатими і тактичними ракетами та вакуумними бомбами. Далі тільки ядерна зброя.
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14.03.2022 22:45 Ответить
А давайте. Только - чем?
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15.03.2022 00:55 Ответить
А где же наши ППО?
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14.03.2022 22:48 Ответить
Треба відповідати так само, Ростов, Самара, Воронеж .......куди можемо дістати , дякуємо зеКоманді за ракетну програму
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14.03.2022 22:56 Ответить
Синегубов, а ти думав з території штату Колорадо?
На куя армія, давайте , ще збудуємо 100 км доріг! Так зелені уйобки?
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14.03.2022 23:31 Ответить
братский привет от рашистов
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15.03.2022 05:51 Ответить
Мене цікавить чому ще не підірваний Кримський міст,чому не підіравні мости на мокашській території на півночі країни?У нас що нема партизан чи РДГ?Адже підірвана логістика ворога це 90% успіху України в цій війні.
Наші міста знищують в щент,наші люди вбиті тисячами а ми тільки героїчно захищаємось від того що їде нескінченною вереницею без всякої перепони в Україну.
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15.03.2022 06:27 Ответить
Чому не задіяна "Вільха", яка щонайменше на 130 км цілить, до воронежа, саратова повинно долетіти. Цей комплекс ще у 2018 повинен був іти у виробництво. Доки не почнемо гатити по російських аеродромах і скупченню техніки на російській території, обстріли не припиняться.
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15.03.2022 08:54 Ответить
Цензор, в українській мові ударів ЗАВДАЮТЬ, а втрат ЗАЗНАЮТЬ
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15.03.2022 10:01 Ответить
 
 