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Новости Война в Украине
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Зеленский – российским солдатам: Если здадитесь, обещаем вам достойное отношение. Такое, какого в армии РФ вы не видели

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский – российским солдатам: Если здадитесь, обещаем вам достойное отношение. Такое, какого в армии РФ вы не видели

Президент Владимир Зеленский предложил российским оккупантам сдаваться в плен, где с ними будут поступать достойно.

Об этом президент заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы все это слышим. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и нужно обращаться с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", - сказал Зеленский.

Также смотрите: "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО

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Топ комментарии
+13
чай з лимоном та беляші,відмиють, зроблять масажа,і теплу ванну .
Наші вбиті перевертаються в могилах..😰
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15.03.2022 01:40
+12
Зможуть хоч раз в житті скуштувати борщ.
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15.03.2022 01:39
+11
Русіш швайне Zдавайся!
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15.03.2022 01:41
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Хлеб, бояра буде?
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15.03.2022 01:38 Ответить
Зможуть хоч раз в житті скуштувати борщ.
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15.03.2022 01:39 Ответить
Як на мене, то киплячоi смоли iм - в пельку.
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15.03.2022 01:43 Ответить
чай з лимоном та беляші,відмиють, зроблять масажа,і теплу ванну .
Наші вбиті перевертаються в могилах..😰
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15.03.2022 01:40 Ответить
Та ніхто їм того не дає, президент мав на увазі що дєди в полоні щемити не будуть і на пляшку ніхто не посадить.
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15.03.2022 02:13 Ответить
Там більшість стадо гнане на убій. Досить забезпечити їм безпеку - і більшість армії Мордору не стане. Мова не про те що вони раптово позбудуться зазомбованості, а про значну втрату серед окупаційних орд.
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15.03.2022 13:24 Ответить
Русіш швайне Zдавайся!
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15.03.2022 01:41 Ответить
Зеленський особисто гарантує-особисто і охороняти буде,кожного.
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15.03.2022 02:16 Ответить
Як інвестняня для іноземних інвесторів...
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15.03.2022 08:54 Ответить
потроллил.
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15.03.2022 02:40 Ответить
Все правильно, чим більше здається,тим менше вони шкоди принесуть,а це життя наших людей і вкінці кінців - економія набоїв. Це тактика війни, як би противно це не виглядало,але це діє,ворог нейтралізовується булочкою і чаєм. А у війни взагалі нема нічого приємного...Ми не збідніємо на булочки,але це також наближає нашу ПЕРЕМОГУ. Головне це доносити в маси, знімати відосики, ворог охотніше піде здаватися.
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15.03.2022 03:23 Ответить
Найкращий коментар у темі.
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15.03.2022 13:30 Ответить
Це стандартний метод ведення війни - пропаганда. Йому тисячу років... У всіх війнах цьому методу приділено дуже багато уваги.
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15.03.2022 10:14 Ответить
Гідне, але різне. Потрібно відокремлювати призвників від контрактників, солдатів від офіцерів, військових неросійської неціональності і вести різну роз'яснювальну роботу.
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15.03.2022 07:48 Ответить
Головне це білий прапор у ворога над головою. А наші військові посортують...шлях від білого прапора до прес-конференції довгий і тернистий... кадировські Осло..би його не пройдуть точно....вони тест паляницею не складуть.
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15.03.2022 10:16 Ответить
та куди їм до паляниці - вони на сало тест не складуть.
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15.03.2022 14:17 Ответить
Нехай здаються,це краще чим кров і розруха,тай відбудовувати міста буде кому,а там буде видно!
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15.03.2022 08:12 Ответить
Vата Zомби сдавайтельсь,падлы!
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15.03.2022 08:46 Ответить
Надзвичайно слушне звернення. Зараз, коли Путлер нарощує і без того гігантську перевагу над ЗСУ, коли китайські маоїсти, німці, можливо, й французи, Ізраїль..., із шкури лізуть, помагаючи Московській орді, коли Байден зайняв глуху позицію нейтралізму щодо України,
наше найперше завдання: подесятерити зусилля в розкладенні армії найлютішого ворога України. Тим часом зусилля тут - мізер! Всі добрі засоби мають бути мобілізовані сюди !!!
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15.03.2022 10:18 Ответить
Зеленський - російським солдатам: Якщо здастеся, вас нагодують та змусять дивитися мої відосики. Це максимально гуманно!
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15.03.2022 12:14 Ответить
Стероидная ярость. У путина мозговые расстройства на фоне лечения от рака

диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов

13.03.2022


© Getty Images/Global Images Ukraine

Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.

Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.

«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.

Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.

Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.

Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.

Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.

Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».

После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».
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15.03.2022 16:01 Ответить
 
 