Зеленский – российским солдатам: Если здадитесь, обещаем вам достойное отношение. Такое, какого в армии РФ вы не видели

Президент Владимир Зеленский предложил российским оккупантам сдаваться в плен, где с ними будут поступать достойно.

Об этом президент заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы все это слышим. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и нужно обращаться с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", - сказал Зеленский.

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