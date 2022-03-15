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Зеленский – российским солдатам: Если здадитесь, обещаем вам достойное отношение. Такое, какого в армии РФ вы не видели
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский предложил российским оккупантам сдаваться в плен, где с ними будут поступать достойно.
Об этом президент заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
"Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы все это слышим. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и нужно обращаться с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", - сказал Зеленский.
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Наші вбиті перевертаються в могилах..😰
наше найперше завдання: подесятерити зусилля в розкладенні армії найлютішого ворога України. Тим часом зусилля тут - мізер! Всі добрі засоби мають бути мобілізовані сюди !!!
диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов
13.03.2022
© Getty Images/Global Images Ukraine
Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.
Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.
Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.
«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».
Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.
Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.
Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.
Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.
Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.
Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».
После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».