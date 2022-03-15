США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ: Среди них глава Росгвардии Золотов
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Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.
Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.
"Кроме того, также блокируется (имущество - ред.) любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список", - сообщили в Госдепе США.
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таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
а ми будемо на них із Говерли срати!
оба-на Зає""бісь,ми на Бандерштаті
хай си виют москалі,вороги прокляті
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
По россияне,это не не ваша власть, это узурпаторы!