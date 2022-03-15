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США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ: Среди них глава Росгвардии Золотов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ: Среди них глава Росгвардии Золотов

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.

"Кроме того, также блокируется (имущество - ред.) любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список", - сообщили в Госдепе США.

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Топ комментарии
+25
мало того що природа нагородила золотова
таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
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15.03.2022 03:06
+23
Какая отвратітєльная тупая рожа , хай Бог милує.
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15.03.2022 03:15
+19
а на кацапії енаралів не з дегенератвним обличчям нема - сборняк олігофренів.
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15.03.2022 03:21
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мало того що природа нагородила золотова
таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
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15.03.2022 03:06 Ответить
Он слесарь с ЗИЛа. Какое еще ипало может быть у прости господи лимитчика после армии пошедшего на завод, чтобы в Москву попасть?
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15.03.2022 05:08 Ответить
Я, в 80-х работал на зиле. Параша? Нет. Чукчи, да.
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15.03.2022 05:18 Ответить
краще конфіскуйте на користь України,бо мокшів посилають здихати саме за ці свої мільони що їх влада накрали у кацяпського бидла.
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15.03.2022 03:06 Ответить
Какая отвратітєльная тупая рожа , хай Бог милує.
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15.03.2022 03:15 Ответить
комментарий отмечен как спам
Абсолютно показушные санкции, дешевый PR.
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15.03.2022 03:17 Ответить
для тебе- можливо.Ти тих статків що має російське керівницьтво навіть уві сні не бачив.
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15.03.2022 03:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U87JUwajCcM
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15.03.2022 04:03 Ответить
а на кацапії енаралів не з дегенератвним обличчям нема - сборняк олігофренів.
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15.03.2022 03:21 Ответить
Міні ***** якесь😂
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15.03.2022 03:34 Ответить
******.
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15.03.2022 03:59 Ответить
Кабаєву тєж?
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15.03.2022 03:44 Ответить
Спочатку раком.
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15.03.2022 03:58 Ответить
В не природной позе
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15.03.2022 04:16 Ответить
в ту саму гору втицнути-забункерити де ***** біситься на все життя буде достатьно - ми ж не звірі....
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15.03.2022 04:15 Ответить
Окремі звірі нападають в популяції.То не звірі. То *****.
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15.03.2022 04:18 Ответить
Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву, а я бажав ще знову й знову, картину споглядати цю.
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15.03.2022 03:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U87JUwajCcM
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15.03.2022 04:01 Ответить
москалі то хворі люди ,лізут воювати,,
а ми будемо на них із Говерли срати!
оба-на Зає""бісь,ми на Бандерштаті
хай си виют москалі,вороги прокляті
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15.03.2022 03:56 Ответить
Сядут усе. Если доживут.
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15.03.2022 03:57 Ответить
Флеш мод. ***** приехало. Накуй. За кораблем.
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15.03.2022 04:23 Ответить
Коржаков писав, що після ГКЧП Собчак пропросив у Єльцина охорону з Москви, бо свою 9 вигнали. Золотов був при гаражах 9 , не було кого під рукою і послали капітана. І як не дивно підійшов Собчаку-покладистий і безсловесний так і прижився біля путіна з тих часів. Уже 30 років поряд.
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15.03.2022 04:42 Ответить
Коротко..
.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 04:43 Ответить
Рожа у этого чмыря как у опущенного петуха
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15.03.2022 04:49 Ответить
а яка ще має бути рожа у опущенного петуха? - саме така....
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15.03.2022 05:01 Ответить
Лучшие санкции, это международный трибунал, проведенный в Харькове, Киеве, Херсоне, Мариуполе и других городах, сильно пострадавших от военных действий оккупант, и справедливым приговором. Виселицы на площадях!!!
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15.03.2022 05:18 Ответить
а до цього ці вбивці =були ********* пацифістами=закрийте небо у вас є шанс ******* *****
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15.03.2022 06:14 Ответить
Глава Росгвардії якийсь Шаріков, та й Росгвардія себе показала в Україні, расхєрячили їх наші хлопці в прах!
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15.03.2022 06:46 Ответить
А синки-внучки жирують по європам,альо,як довго?
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15.03.2022 07:07 Ответить
Раком вставали все.
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15.03.2022 07:46 Ответить
Золотов и Нарышкины лицо путинской системы!
По россияне,это не не ваша власть, это узурпаторы!
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15.03.2022 09:09 Ответить
глава Росгвардии Виктор Золотов - санкции ТОЛЬКО СЕЙЧАС?!!! На 20 день войны?!
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15.03.2022 09:09 Ответить
Золотов типичный дебил. Россия страна где дебилы управляют дебилами и все счастливы.
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15.03.2022 10:20 Ответить
Фамилия "Криворучко" кагбе намекает
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15.03.2022 11:09 Ответить
 
 