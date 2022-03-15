РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
51265 посетителей онлайн
Новости Происшествия
36 882 18
война (8281) вторжение (333) Генштаб ВС (840) оборона (813)

Оперативная информация на 06:00 15 марта по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативная информация на 06:00 15 марта по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Начались двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

"Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре вертолета, один самолет,  истребитель сбил крылатую ракету врага.

Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава. Также, захватчики по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники, - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в связи с несостоятельностью поддержки функционирования учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО,  оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

Также читайте: В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка. ВИДЕО+ФОТО

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области, направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, что привлечены к боевым действиям на территории Украины", - добавили в Генштабе.

"Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отбиты атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили".

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не выявлено.

Вместе победим! Слава Украине!", - подытожили в Генштабе.

Также читайте: В результате обстрела Чернигова погибли 10 человек, - прокуратура

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
Мариуполь - если мы сможем успешно деблокировать Мариуполь, это будет большой плюс к нашему успеху..., только героизм здесь не поможет, нужна верная и правильная стратегия, хочется верить, что она у нас есть
показать весь комментарий
15.03.2022 07:06
+22
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..

.Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
15.03.2022 07:00
+12

ВСУ взяли очередного пленного с группы вторжения "V "
показать весь комментарий
15.03.2022 07:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..

.Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
15.03.2022 07:00 Ответить
и про Гитлера надеялись, что он, если отдать ему Судеты, остановится
показать весь комментарий
15.03.2022 07:03 Ответить
Мариуполь - если мы сможем успешно деблокировать Мариуполь, это будет большой плюс к нашему успеху..., только героизм здесь не поможет, нужна верная и правильная стратегия, хочется верить, что она у нас есть
показать весь комментарий
15.03.2022 07:06 Ответить
Генштаб все знає і бачить
показать весь комментарий
15.03.2022 07:09 Ответить
війна вступила в нову фазу--позиційну.це не дуже добре...бо приходиться виковирювати ,як зубочисткою кожну засідку і лігво,легше було громити колони,але нажаль пізно поступили в повному обсязі протитанкові засоби знищення ворога
показать весь комментарий
15.03.2022 07:08 Ответить
Насправді, це дійсно орки, це не люди, і вбивати їх не гріх. Слава Україні, смерть ворогам!
показать весь комментарий
15.03.2022 07:08 Ответить
В Киеве ночью прогремели несколько взрывов в разных районах столицы. Предположительно, из-за ракетного удара российских оккупантов. В это время было предупреждение о воздушной опасности (с 03.45), которое отменили в шесть утра.Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
показать весь комментарий
15.03.2022 07:12 Ответить
Зараз в Києву знову повітряна тривога і звук ракети.
Пишуть , що близько 5 ранку були два влучання в житлові будинки. Сильні пожежі. Райони міста невідомі
показать весь комментарий
15.03.2022 07:21 Ответить

ВСУ взяли очередного пленного с группы вторжения "V "
показать весь комментарий
15.03.2022 07:42 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 07:42 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 07:43 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 07:43 Ответить
Може і жив у когось, хазяї втекли, а вовка випустили. Пів києвом якісь крутелики втекли залишивши тигрицю. Її волонтери переправили до Польщі.
показать весь комментарий
15.03.2022 08:20 Ответить
Украинцы!
В РФ пенсия с 65 лет, а в Украине с 63!
показать весь комментарий
15.03.2022 09:03 Ответить
Неправда! В Україні пенсія з 60!
показать весь комментарий
15.03.2022 09:39 Ответить
Факт!
показать весь комментарий
15.03.2022 10:29 Ответить
 
 