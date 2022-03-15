Определены "зеленые коридоры" в Сумской области на 15 марта, - Живицкий

На 15 марта "зеленые коридоры" в Сумской области будут действовать из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Зеленые коридоры из городов: Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин согласованы на сегодня, вторник, 15 марта 2022 года", - написал Живицкий.

Зеленые коридоры будут действовать с 09:00 до 21:00.

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Позже Живицкий добавил подробности относительно "зеленых коридоров", в частности, направлений движения.