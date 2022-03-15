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В Киеве поврежден фасад здания станции метро "Лукяновская" - поезда там не будут останавливаться
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукяновская" и служебные помещения.
Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.
Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.03.2022 08:16 Ответить Мне нравится 5
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Джони Ток
показать весь комментарий15.03.2022 09:10 Ответить Мне нравится 0
Alex M cfe57e54
показать весь комментарий15.03.2022 09:20 Ответить Мне нравится 1
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