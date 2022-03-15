В Киеве поврежден фасад здания станции метро "Лукяновская" - поезда там не будут останавливаться

Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукяновская" и служебные помещения.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

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