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Новости Война в Украине
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В Киеве поврежден фасад здания станции метро "Лукяновская" - поезда там не будут останавливаться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукяновская" и служебные помещения.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

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15.03.2022 08:16 Ответить
видали повідомлення нагайно
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15.03.2022 09:10 Ответить
я то видалив, але ти думаеш, що вони не знають куди цілять? Там величезні букви на будівлі з картинкою що саме виробляюсь
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15.03.2022 09:20 Ответить
 
 