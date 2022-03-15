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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 13500 человек,

танков ‒ 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов - 95 ед,

автомобильной техники - 640 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Также смотрите: За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - Зеленский. ВИДЕО

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+48
я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
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15.03.2022 09:14
+47
Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
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15.03.2022 09:12
+29
Слава Украине! Слава ЗСУ!
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15.03.2022 09:10
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Слава Украине! Слава ЗСУ!
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15.03.2022 09:10 Ответить
Палала вата...Палала
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15.03.2022 09:11 Ответить
Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
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15.03.2022 09:12 Ответить
+
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15.03.2022 09:14 Ответить
враг потерял уже 81 самолет (четыре было сбито за минувшие сутки), 95 вертолетов (пять за сутки), 404 танка (15), 1279 боевых бронированных машин (30), 36 средств ПВО (2), 64 системы залпового огня, 640 автомобилей (23), 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 150 артсистем, девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (1), два катера и один корабль.
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15.03.2022 13:00 Ответить
я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
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15.03.2022 09:14 Ответить
Див .шукай інтернет ...Вже проскакує
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15.03.2022 09:15 Ответить
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15.03.2022 09:15 Ответить
!Слава Украине!! Слава ЗСУ!! Народу Украина Слава!!
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15.03.2022 09:15 Ответить
Когда же наконец в конце перечня добавят: И ОДИН ПУТИН.
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15.03.2022 09:15 Ответить
***** Так у Вікі, і ввійде в історію
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15.03.2022 09:17 Ответить
Чим побільше би вдалося літаків і вертушок збити.Бо без них москалі одразу будуть розгромлені.
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15.03.2022 09:17 Ответить
У ***** всихає піська - перемога наша близько (С)
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15.03.2022 09:19 Ответить
Російські інстасамки вже плачуть https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
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15.03.2022 09:19 Ответить
Це помилкове посилння на російську САУ ...н
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15.03.2022 09:25 Ответить
Убитых 10+, а раненых там сколько? А дезертиров, которые насмотрелись на куски "сваих братанов"? Нет армии, есть только очкуны, стоящие за 30-50 км от городов.
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15.03.2022 09:23 Ответить
на вчора поранених було більше 40 тис. - але через погану медичну допомогу частина з них помирає протягом першої ж доби
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15.03.2022 09:43 Ответить
Я вот просто смотрю на эти цифры и понимаб, как же нае**** путэна своя же разведка....

Киев за 3 дня.....
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15.03.2022 09:48 Ответить
Пламенный привет Медведчуку и Шарию, я буду чувствовать неимоверную радость когда буду читать как этих предателей будут сажать на кол сами орки.
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15.03.2022 16:36 Ответить
Вибачте, не те посилання скинув.. Ось на інстасамок https://youtube.com/shorts/Hc36VaqWdUw?feature=share
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15.03.2022 09:24 Ответить
МО пуйлостана кричит что взяли всю Херсонскую область. У меня на Кинбурне дача, хотите сказать это быдло сейчас сапогами там всё топчет? Надо Херсон в клещи брать с Каховки и Кинбурна
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15.03.2022 09:26 Ответить
танки 404
мені це сподобалося найбільше))
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15.03.2022 09:26 Ответить
Має бути 1488 .
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15.03.2022 10:08 Ответить
666 буде підбитий під Луганськом 1488 під Ростовим
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15.03.2022 16:37 Ответить
Скоро 100 будем праздновать) Сначала вертушки, а потом и самолеты =)
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15.03.2022 09:27 Ответить
До речі знищиних ворожих танків це в два рази більше чим має танків Італія .це більше чим має Німечина ,це стільки як має Франція так що добре працює артилерія наша.
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15.03.2022 09:31 Ответить
Тому що там показушні армії, хоч і високотехнологічні, але воювати без США проти серйозного противника вони не можуть, максимум наводити порядки в Африці.
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15.03.2022 16:39 Ответить
І трупаків кацапських побільшало. Посилить вій на мокшанських болотах.
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15.03.2022 09:35 Ответить
полная бездарность кацапского мяса которое лезет танками в города и там дохнет
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15.03.2022 09:45 Ответить
Вой на болотах услаждає мій витончений смак.
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15.03.2022 09:48 Ответить
окопались приготовились но что то пошло не так
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15.03.2022 09:49 Ответить
Целые Д-30, ленд-лиз от империи).
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15.03.2022 09:54 Ответить
там реально кацапы уже как минимум 10 д 30 в Николаев поставили с бк
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15.03.2022 09:56 Ответить
гармашей вистачає? а то бачу заліза кацапи поназалишали
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15.03.2022 10:03 Ответить
За три недели боёв у русских потерь, как за почти 10 лет в Афганистане. Или как за две чеченских войны, вместе взятые.

Правда, зная лживость Москвы (во все времена, и при СССР, и при Ельцине-Путине), не факт, что официальные потери СССР / РФ в тех войнах не были существенно занижены. Чеченцы, в частности, утверждали, что потери русских в 2 чеченских войнах были не 11 тысяч, а 80.

Но относительно официальных данных именно так выглядит ситуация.
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15.03.2022 10:04 Ответить
Najwyższa pora rozpocząć ofensywę i wyprzeć Ruskich z Ukrainy. Odbić Donbas i Krym.
Nie negocjować póki żywy Ruski jest na Ukrainie. Chwała Ukrainie.
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15.03.2022 10:27 Ответить
Dzięki, Braterska Polska! Razem-pokonamy rosyjską hordę kozy!

Chwała Polsce! Chwała Litwie! Chwała Ukrainie!
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15.03.2022 12:57 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!смерть кацапским *********!
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15.03.2022 10:48 Ответить
Штаб ВСУ, отдел статистики: - который день двенадцать тысяч, двенадцать тысяч... Да дайте уже кофе попить спокойно, уже в глаза рябит!
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15.03.2022 11:20 Ответить
Як символічно 404 танки втратила кацапня. Казламордія сама країна 404.
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15.03.2022 11:39 Ответить
 
 