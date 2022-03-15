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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 13500 человек,
танков ‒ 404 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
артиллерийских систем – 150 ед,
РСЗО - 64 ед,
средства ПВО - 36 ед,
самолетов – 81 ед,
вертолетов - 95 ед,
автомобильной техники - 640 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.
Топ комментарии
+48 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.03.2022 09:14
+47 экзорцист
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Киев за 3 дня.....
мені це сподобалося найбільше))
Правда, зная лживость Москвы (во все времена, и при СССР, и при Ельцине-Путине), не факт, что официальные потери СССР / РФ в тех войнах не были существенно занижены. Чеченцы, в частности, утверждали, что потери русских в 2 чеченских войнах были не 11 тысяч, а 80.
Но относительно официальных данных именно так выглядит ситуация.
Nie negocjować póki żywy Ruski jest na Ukrainie. Chwała Ukrainie.
Chwała Polsce! Chwała Litwie! Chwała Ukrainie!