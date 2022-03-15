Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 13,5 тыс. человек, 404 танка, 1279 бронированных машин, 81 самолет, 95 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 13500 человек,

танков ‒ 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов - 95 ед,

автомобильной техники - 640 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.