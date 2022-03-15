Китай пообещал быть для Украины "доброй силой" и направил в нашу страну гуманитарную помощь
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун провел встречу с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.
Об этом сообщил глава ОВА в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Китай и Украина – стратегические партнеры уже 30 лет. Именно столько проходит в этом году, как наши страны установили дипломатические отношения", – напомнил Козицкий.
По его словам, Фань Сяньжун заверил, что Китай и дальше "будет хорошей силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане".
"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа", – отметил глава ОВА.
Он добавил, что КНР уже направила Украине две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.
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На востоке репутация это всё. Они не станут подвергать её риску из-за какого-то упоротого бантустана. Уже есть куча примеров, когда китайские банки де-факто ввели против рашки санкции. Хотя их особо никто и не просил. Но для них важно мнение (репутация) их европейский и американских партнёров. Они на порядок важнее рашки даже арифметически.
Я теж думаю, що вони виберуть вигідніший варіант.
... і білоруські також, і ....українські, і... європейські, і.. африканські...
КОМУНІСТИЧНІ АПЕТИТИ БЕЗМЕЖНІ
Сі Дзінь Пінь= *****
В школу тебе еще рано.
А дурням- радість, як же.
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