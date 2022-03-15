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В Энергодаре российские оккупанты нападают на мирное население, забирают телефоны, крушат автомобили, происходит полная анархия, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Энергодаре российские оккупанты нападают на мирное население, забирают телефоны, крушат автомобили, происходит полная анархия, - мэр Орлов

В городе есть тепло, электроснабжение, водоснабжение.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На сегодняшний день мы уже 11 сутки находимся в режиме оккупации. Оккупанты ездят по городу днем. Проверяют автомобили, трощат переднее стекло, если оно затонировано. Отбирают мобильные телефоны. Уже есть нападения на мирное население. Полная анархия происходит", — рассказал мэр.

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В то же время он отметил, что в городе есть тепло, электроснабжение, водоснабжение: "Мы получили гуманитарный груз из Запорожья. Вчера он уже почти весь был распределен между многодетными семьями, между людьми, которые с инвалидностью. Людям с социальными проблемами. К этому процессу присоединились депутаты городского совета и совместно с работниками управления социальной защиты выполняли эту работу на волонтерских началах.

По словам Орлова, на АЭС работают два энергоблока, радиационный фон на промплощадке и в городе в норме.
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Топ комментарии
+18
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15.03.2022 09:58
+16
Здрасьте, это вторая армия мира, есть что пожрать и мобила?
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15.03.2022 09:58
+8
Чоловiки залишились без автоматов та РПГ. Якi претензii?
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15.03.2022 10:23
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15.03.2022 09:58 Ответить
Здрасьте, это вторая армия мира, есть что пожрать и мобила?
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15.03.2022 09:58 Ответить
ванька, ты дурачок? снабжение восстанавливали местные организации, русские фашисты занимаются исключительно грабежом, мародерством и убийствами.
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15.03.2022 10:31 Ответить
Де поліція?
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15.03.2022 10:06 Ответить
пнх отседова мразь...
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15.03.2022 10:10 Ответить
ванька, давно **** за воротник не получал?
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15.03.2022 10:32 Ответить
Цікаво скільки там тисяч тих орків і що немає справжних чоловіків
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15.03.2022 10:11 Ответить
Чоловiки залишились без автоматов та РПГ. Якi претензii?
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15.03.2022 10:23 Ответить
Все в Києві, і люди, і зброя, охороняють президента і його свиту, а на атомку начхать, такі об'єкти повинні були охоронятись великими силами, а не теробороною з палками.
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15.03.2022 10:31 Ответить
Все в Киеве охраняют Киев. Так уж сложилось, что в Киеве много чего важного и экономически и и политически и стратегически.
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15.03.2022 10:33 Ответить
Казломордым разве понять как живут мирные Украинцы ...Это у них в крови Потому и будут всегда рабами.
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15.03.2022 11:53 Ответить
 
 