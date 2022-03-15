В Энергодаре российские оккупанты нападают на мирное население, забирают телефоны, крушат автомобили, происходит полная анархия, - мэр Орлов

В городе есть тепло, электроснабжение, водоснабжение.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время единого телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"На сегодняшний день мы уже 11 сутки находимся в режиме оккупации. Оккупанты ездят по городу днем. Проверяют автомобили, трощат переднее стекло, если оно затонировано. Отбирают мобильные телефоны. Уже есть нападения на мирное население. Полная анархия происходит", — рассказал мэр.

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В то же время он отметил, что в городе есть тепло, электроснабжение, водоснабжение: "Мы получили гуманитарный груз из Запорожья. Вчера он уже почти весь был распределен между многодетными семьями, между людьми, которые с инвалидностью. Людям с социальными проблемами. К этому процессу присоединились депутаты городского совета и совместно с работниками управления социальной защиты выполняли эту работу на волонтерских началах.

По словам Орлова, на АЭС работают два энергоблока, радиационный фон на промплощадке и в городе в норме.