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Российские оккупанты угрожают врачу из Мариуполя Чумарину, который рассказал о гибели беременной после бомбежки роддома в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты угрожают врачу из Мариуполя Чумарину, который рассказал о гибели беременной после бомбежки роддома в Мариуполе

"Глава общественной палаты "ДНР" Александр Кофман в своем телеграмме канале угрожает врачу из Мариуполя Тимуру Чумарину, который рассказал о гибели беременной женщины и ребенка в обстрелянном несколько дней назад роддоме.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Российская пропаганда продолжает лгать, что этот обстрел фейковый, фотографии постановочные, и в действительности в роддоме никто не погиб. Тех, кто рассказывает правду о военных преступлениях России в Мариуполе, запугивают и угрожают найти. Просто осознайте глубину днища, на котором копошатся эти моральные уроды. Руководство РФ и сотрудников российской оккупационной администрации вне всякого сомнения нельзя считать людьми", - отметил он.

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Российские оккупанты угрожают врачу из Мариуполя Чумарину, который рассказал о гибели беременной после бомбежки роддома в Мариуполе 01
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Топ комментарии
+16
да нету там никакой глубины днища, там вообще нет дна..., как могут нормальные люди оценить диагноз этих моральных уродов, здесь нужны специалисты, может ветеринары...
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15.03.2022 10:24
+12
Того Кофмана треба в іншу палату відправити, вона ще моргом називається...))
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15.03.2022 10:22
+10
Так, зачищати лугандон доведеться дуже ретельно, щоб жодний покидьок не втік...
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15.03.2022 10:25
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Того Кофмана треба в іншу палату відправити, вона ще моргом називається...))
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15.03.2022 10:22 Ответить
да нету там никакой глубины днища, там вообще нет дна..., как могут нормальные люди оценить диагноз этих моральных уродов, здесь нужны специалисты, может ветеринары...
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15.03.2022 10:24 Ответить
Так, зачищати лугандон доведеться дуже ретельно, щоб жодний покидьок не втік...
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15.03.2022 10:25 Ответить
Ветеринары тут не помогут. Только живительная эвтаназия.
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15.03.2022 11:18 Ответить
що ще за кофман? мабуть етнічний роSSіянин. асвабаділ вже свою диниру від цивілізації і якісних продуктів харчування?
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15.03.2022 10:27 Ответить
Який там росіянин?! Знаю його дуже гарно (краще б не знала!). Подвізався коло знавців, займався нашою дніпровською командою на Горлівських та Донецьких фестивалях. Ще тоді з нього нудило - красунчик, але така улеслива гніда, в очи заглядав, чуть не навколішки падав.

А тепер диви - цілий колишній "міністр деенерії" та ще й на лікарів гавка! Хто б його з мелкашкі поцілів, мразюку!
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15.03.2022 12:15 Ответить
Так, за 8 років достатньо побавилися з усілякими пропускними пунктами, забезпеченням їх пенсіями та іншою маячнею... Вони зрозуміли це як ознаку слабкості, й це призвело до війни....
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15.03.2022 10:31 Ответить
Ще й війська відвели з укріплених позицій, і навіть міст у Станиці побудували і їм віддали. Браво, зе!
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15.03.2022 10:56 Ответить
Кофман Олександр - запам"ятали! Трохи мусите почекати. Трохи
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15.03.2022 10:30 Ответить
Этому кофману рекомендуется повеситься самому,пока не зачистили.
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15.03.2022 10:30 Ответить
За дном - дно
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15.03.2022 10:32 Ответить
Олександр Кофман, настоятельно рекомендуем вам не гавкать через Интернет, чтобы не повторить лифтовый подвиг вашего "собрата" Гиви.
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15.03.2022 10:32 Ответить
Взагалі на лифті покатали Моторолу. А того покидька Гіві "джміль" вкусив
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15.03.2022 10:56 Ответить
Охохоооо)) "по окончании операции по зачистке" бл#дь, я шо та ржууууууу !)))
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15.03.2022 10:48 Ответить
Всі пропагандони, вожді недореспублік, кати 'Ізоляції', генерали, артилеристи і летуни, мають після війни висіти на шибеницях на Хрещатику! Ніяких компромісів з ворогом!
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15.03.2022 10:54 Ответить
пердайте этому поцу что их анерал всё
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15.03.2022 11:00 Ответить
Вот же тупорылые орки После войны это мы будем вас зачищать как подлых и трусливых шакалов.
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15.03.2022 11:34 Ответить
А я предлагал в чате где много патриотов - давайте коллективно набежим на оф. группу террористического формирования "спарта", и позлорадствуем тому что у них утилизировали комбата. Никто даже не отозвался.
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15.03.2022 15:42 Ответить
 
 