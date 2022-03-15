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Открыт гуманитарный коридор для частного транспорта из Мариуполя в Запорожье, - глава Донецкой ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Открыт гуманитарный коридор для частного транспорта из Мариуполя в Запорожье, - глава Донецкой ОГА

Сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частных автомобилей из Мариуполя в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"15.03 с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье", - отметил он.

Кириленко также рекомендовал гражданам для личной безопасности удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позднее 18:00, а если не успевают до этого - найти безопасное место и переночевать в Бердянске или в Токмаке.

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15.03.2022 12:23 Ответить
 
 