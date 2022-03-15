Открыт гуманитарный коридор для частного транспорта из Мариуполя в Запорожье, - глава Донецкой ОГА
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Сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частных автомобилей из Мариуполя в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"15.03 с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье", - отметил он.
Кириленко также рекомендовал гражданам для личной безопасности удалить мессенджеры и фото, а также прибыть в Васильевку не позднее 18:00, а если не успевают до этого - найти безопасное место и переночевать в Бердянске или в Токмаке.
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Anatolscha Klein
показать весь комментарий15.03.2022 12:23 Ответить Мне нравится 0
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