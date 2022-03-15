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56% украинцев считают целью РФ уничтожение украинского народа. Абсолютное большинство не готово отдавать Крым и Донбасс, - соцопрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

56% украинцев считают целью РФ уничтожение украинского народа. Абсолютное большинство не готово отдавать Крым и Донбасс, - соцопрос

Большинство граждан Украины (56%) считают, что главной целью вторжения РФ является полное уничтожение украинского народа, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга".

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Такое мнение доминирует во всех регионах Украины: от юга (51%) до запада (65%).

49% опрошенных считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение ее к РФ.

Только 17% опрошенных считают, что РФ имеет цель изменить политический курс Украины, 15% - предотвратить размещение баз НАТО, 10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры Украины, 5% - провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение РФ имело целью защитить русскоязычное население – всего 2%.

Реальным путем завершения войны большинство (64%) видят поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран, в то же время 31% опрошенных считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий. Только 1% опрошенных выступает за то, чтобы согласиться с большинством требований РФ.

Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считает, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенное время.

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В рамках исследования было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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Топ комментарии
+32
64% вбачає пошук компромісів
31% вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій

Ну **** снова дебилов большенство. Угадайте за кого они голосовали?
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15.03.2022 11:36
+28
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15.03.2022 11:34
+28
У нас з маскалями є певні розбіжності: вони хочуть нашої землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в цій землі.
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15.03.2022 11:37
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15.03.2022 11:34 Ответить
А остальные 44 доси кацапов считают ашипшимися , абманутыми братушка ми???!
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15.03.2022 11:34 Ответить
Дочитати не судьба? Інші вважають, що мета - окупація.
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15.03.2022 11:36 Ответить
У випадку з кацапами,це тотожні речі.
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15.03.2022 11:41 Ответить
Мне не нужно читать , я все вижу и слышу своими собственными органами их желания. С небольшими паузами. По вашему , 44 проц не видели фото воронок от фав500? Что ещё нужно , чтобы понять их задачи? Здесь и думать не надо , просто видеть.
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15.03.2022 12:13 Ответить
Ну так є ж всілякі ведучі і телемедійники,що висловлюються про русню,як про простих людей,яких ввів в оману *****.А безмозклих,що не вміють сформувати власної думки ще багато-ото пораззявляють пащеки,і кивають головами в такт тим *******.
Потрібно зрозуміти-навіть ті,хто тут підстрибує за "братские народы",для русні будуть третім сортом.Нема ніякого "простого русского человека",є оскаженіла маса,колективний путін,що буде знищувати все.
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15.03.2022 11:40 Ответить
+ гуманизм с бутербродами для русовечек от нас гоев с каждого утюга ,в первые дни войны...это ппц .
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15.03.2022 12:16 Ответить
Смердючим кацапам - смерть!
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15.03.2022 11:36 Ответить
64% вбачає пошук компромісів
31% вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій

Ну **** снова дебилов большенство. Угадайте за кого они голосовали?
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15.03.2022 11:36 Ответить
Не так нам страшні кацапські воші, як наші гниди ! (С)
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15.03.2022 11:59 Ответить
а чому автора цих слів (Симона Васильовича Петлюру) не вказали?
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15.03.2022 13:42 Ответить
(С) бачив?
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15.03.2022 14:52 Ответить
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15.03.2022 14:54 Ответить
Тим двом відсоткам бажано зібрати речі і ***** з України. Нехай їх кацапи "захищають" на московії.
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15.03.2022 11:37 Ответить
У нас з маскалями є певні розбіжності: вони хочуть нашої землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в цій землі.
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15.03.2022 11:37 Ответить
Компромисс: пусть холодные кацапы лежат на земле,.
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15.03.2022 11:39 Ответить
Ні , так не можна !
Потепліє - усе засмердять , мухи заразу почнуть розносити
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15.03.2022 12:35 Ответить
Пора їм придумати нові назви, не хочу більше чути про луганськ донецьк крим, донецьку область треба взагалі перейменувати в миколаївську
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15.03.2022 11:38 Ответить
Маріупольську*
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15.03.2022 11:40 Ответить
А кто их когда спрашивал?
Если Куйло решит завязать с агрессией, он легко расскажет пилу, что уничтожил все военные обьекты и выиграл.
И пипл схавает, не впервой.
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15.03.2022 11:38 Ответить
...пиплу...
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15.03.2022 11:38 Ответить
Це опитування не кацапів, а наших.
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15.03.2022 11:46 Ответить
Сорри.
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15.03.2022 11:49 Ответить
Абсолютна більшість вважає, що потрібно вернути землі Київської Русі. Ну для початку Кубань нашу. Що б у козлопиких більше доступу не було до морів " ми ж їх викопали"
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15.03.2022 11:38 Ответить
Стародубщину, це над черніговом, там й досі українською в селах говорять.
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15.03.2022 11:42 Ответить
і повернути в склад України історичну батьківщину моїх прапрадідів Кокорівку !
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15.03.2022 11:47 Ответить
Хороше опитування. До відома Зєлєнского, Єрмака, переговорників із кацапами. Впевнений, у них добре розвинений інстинкт самозбереження.
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15.03.2022 11:39 Ответить
Не розумію, чому ще в 14-му році відмовилися називати ОРДЛО більш гарною назвою: ОТСОС (отдельные территории с особым статусом)? Це ж быльш повно виражало сутнысть сепарыв.
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15.03.2022 11:40 Ответить
Хм. А що ж думають інші 44% опитаних українців? Що Україна заслужила на цю війну, за "8 лжт іздєватєльств над наротом Бамбаза і апстрєлаф мірних апалчєнцеф"?
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15.03.2022 11:42 Ответить
А ви читайте не тільки заголовок, а й сам текст новини. Тоді не будете дурнуваті провокації вкидати.
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15.03.2022 14:03 Ответить
Ясно, що денацифікація це знищення всього українського.
Можна подивитись історію, вже більше 300 років імперія бореться проти України з різною інтенсивністю, починаючи від заборони книговидання і знищення творчої інтелігенції, закінчуючи тотальною війною зараз.
Бо в них комплекс, що вони не справжня Русь, а підмінна і він завжди буде.
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15.03.2022 11:42 Ответить
Окупація-це не приєднання.Це кацапшлюс.
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15.03.2022 11:43 Ответить
ті прімитивні дуріки, що вважають метою кацапії приєднання України не розуміють головного, вони будуть знищені методом асиміляції. ми, якщо програєм війну, будем знищені всі.
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15.03.2022 11:44 Ответить
До війни було 20 відсотків.тих хто за опзж..та інші колаборанти..вони нікуди не ділись...шо думаєте ,щирими українцями поставали? так та наволоч і сидить тут
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15.03.2022 11:48 Ответить
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15.03.2022 11:52 Ответить
На 20-й день войны еще осталось 44% идиотов, которые не понимают истинной цели рашистов. Хочу их обрадовать. Если орки победят, то те украинцы которые останутся в живых поедут в лагеря Сибири и Дальнего Востока. Учите историю, дегенераты
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15.03.2022 11:52 Ответить
Пуйло недавно прямо заявило что имеет целью решить украинский вопрос. Как решал учитель пуйла гитлер еврейский вопрос знает весь мир. Украинцы чето тупят...
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15.03.2022 11:57 Ответить
Я вважаю, що історична місія України - повне знищення усіх кацапів, бульбокацапів та індонезійців.
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15.03.2022 11:58 Ответить
А індонезійців за шо?
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15.03.2022 12:19 Ответить
Ґабсолютно правильна відповідь!
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15.03.2022 12:21 Ответить
"Тих, хто вважає, що вторгнення РФ мало на меті захистити російськомовне населення - лише 2%"
"Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ"
Тут не понял, а на что же согласны оставшийся 1 процент? )) Путину отсосать чтоль?
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15.03.2022 12:12 Ответить
Переговори 64%? Вони це дослідження в московіі проводили?
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15.03.2022 12:23 Ответить
Та не вірте ви ці йо..ні соцопитування!!! Хто там їх проводить, кого опитують та як формулюють питання - цього ніхто не знає та не перевірить. Абсолютна більшість розуміє, що тільке повне знищення кацапів в Україні нам потрібне! Жодних компромісів чи поступок цим тварям!
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15.03.2022 12:23 Ответить
Целью москалькой ЫМПЕРИИ является (и всегда являлось) уничтожение СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ в захваченых провинциях и превращение ОСТАЛЬНЫХ в ее РАБОВ!
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15.03.2022 12:37 Ответить
56% українців вважають метою РФ знищення українського народу Так, а iншi 44% шо типу ждуни руського мiра чи як розумiти
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15.03.2022 12:40 Ответить
Хатаскрайники. Думают, что и при новой власти как-то проживут. Правда забывают (или не знают) опыт таких же "хатаскрайников" прошлого века, которые через каких-то полтора десятилетия свои детей вынуждены были есть в 1933.
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15.03.2022 12:49 Ответить
а решта 44% вірять у дєдамароза...
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15.03.2022 13:50 Ответить
Крим і Донбас- це Україна!!!
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15.03.2022 13:25 Ответить
Лише 56 % опитуваних розуміє, що Московія хоче знищити Український народ.... Це пздц. ***** це чітко сказав й показав, а у нас лише 56 % це розуміє.....Інші 44% це тупі, чи що?
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15.03.2022 13:50 Ответить
Компромисс должны быть правильными- где похоронить, эпитафии, что получим за Кубань, какие компенсации за Крым и Донбас , сколько миллиардов сразу, сколько в течениии года и т д. Важно после войны санкции сохранить ещё на два-три года....
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15.03.2022 14:21 Ответить
Значить пропаганда плохо работает, надо показывать ситуация в чечне, как там с людей сделали мангуртов, живых свидетелей достаточно..
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15.03.2022 15:17 Ответить
И вот оно того стоило, нажить смертельных врагов, потом с ними воевать? Я не уверен, но зато я точно знаю где надо прятаться от бомбёжек. В этой войне не пострадает ни одной синагоги.
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15.03.2022 15:26 Ответить
Если бы Украину приняли в НАТО в обмен на отказ от ордло и крыма это был бы идеальный вариант.Там остались только ватные зомбаки с 8 летней прошивкой русского мира в голове.
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15.03.2022 16:02 Ответить
 
 