56% украинцев считают целью РФ уничтожение украинского народа. Абсолютное большинство не готово отдавать Крым и Донбасс, - соцопрос "Рейтинга"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Большинство граждан Украины (56%) считают, что главной целью вторжения РФ является полное уничтожение украинского народа, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга".
Такое мнение доминирует во всех регионах Украины: от юга (51%) до запада (65%).
49% опрошенных считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение ее к РФ.
Только 17% опрошенных считают, что РФ имеет цель изменить политический курс Украины, 15% - предотвратить размещение баз НАТО, 10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры Украины, 5% - провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение РФ имело целью защитить русскоязычное население – всего 2%.
Реальным путем завершения войны большинство (64%) видят поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран, в то же время 31% опрошенных считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий. Только 1% опрошенных выступает за то, чтобы согласиться с большинством требований РФ.
Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считает, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенное время.
В рамках исследования было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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Потрібно зрозуміти-навіть ті,хто тут підстрибує за "братские народы",для русні будуть третім сортом.Нема ніякого "простого русского человека",є оскаженіла маса,колективний путін,що буде знищувати все.
31% вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій
Ну **** снова дебилов большенство. Угадайте за кого они голосовали?
Потепліє - усе засмердять , мухи заразу почнуть розносити
Если Куйло решит завязать с агрессией, он легко расскажет пилу, что уничтожил все военные обьекты и выиграл.
И пипл схавает, не впервой.
Можна подивитись історію, вже більше 300 років імперія бореться проти України з різною інтенсивністю, починаючи від заборони книговидання і знищення творчої інтелігенції, закінчуючи тотальною війною зараз.
Бо в них комплекс, що вони не справжня Русь, а підмінна і він завжди буде.
"Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ"
Тут не понял, а на что же согласны оставшийся 1 процент? )) Путину отсосать чтоль?