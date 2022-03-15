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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, - Корниенко

Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме. Согласно документу, за сотрудничество с Россией теперь грозит уголовная ответственность.

Об этом Корниенко заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - заявил Корниенко.

Отмечается, что речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

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Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время, закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которые были осуждены за коллаборационизм. Это новшество также касается юридических лиц.

Также лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.
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Топ комментарии
+50
Воно нарешті роздуплилось. Аллілуя. Коли будемо Єрмака вішати?
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15.03.2022 12:01
+28
Самая лучшая видповидальнисть для колаборанта не суд и тюрьма, а пуля.
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15.03.2022 12:02
+27
"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел! Ми поважаємо ваше право залишати коментарі під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки - ми їх відключимо." ® ДСНС
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15.03.2022 12:00
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"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел! Ми поважаємо ваше право залишати коментарі під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки - ми їх відключимо." ® ДСНС
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15.03.2022 12:00 Ответить
Ой та ладно.
ОПЗЖопникі спокійно бігають, знімають та повідомляють ворогу!
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15.03.2022 12:05 Ответить
Воно нарешті роздуплилось. Аллілуя. Коли будемо Єрмака вішати?
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15.03.2022 12:01 Ответить
"Бессер шпет, одер ніе" З німецької - краще пізніше, аніж ніколи. Куди ж ви, ...... дивилися раніше???
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15.03.2022 12:01 Ответить
"Либер шпет альс ни", ну да ладно.
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15.03.2022 12:13 Ответить
Мій знайомий німець казав це так, як я написав (на слух). Втім - тобі звідти видніше: ти ж тоже німець...
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15.03.2022 13:32 Ответить
Порох мешал.
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15.03.2022 13:28 Ответить
Довго руки викручували та умовляли?
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15.03.2022 12:02 Ответить
Самая лучшая видповидальнисть для колаборанта не суд и тюрьма, а пуля.
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15.03.2022 12:02 Ответить
"Згідно з документом, за співпрацю з Росією тепер загрожує кримінальна відповідальність."

Смішні 15 років... ІМХО відрізання яєць було б більш ефективним, більш дохідливим.
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15.03.2022 12:02 Ответить
Да. Но, в отличии от кацапни, иы действуем в европейском правовом поле.
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15.03.2022 12:04 Ответить
Ой, не зважайте, це просто "вологі мрії" типового западенця.
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15.03.2022 12:06 Ответить
Гнида у тебя в Кремле!!!!!
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15.03.2022 12:03 Ответить
В Ольгино кризис жанра?
Так ты на три недели опоздал )))
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15.03.2022 12:05 Ответить
Что не так? Этот закон нужно было принимать давно, а монобольшисть игралось в конверты и развлекалось на Новый год. Было, сук@, весело.
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15.03.2022 12:11 Ответить
Давай, вспоминай. А заодно попробуй проанализировать, что было бы, если бы... в контексте того, что происходит сегодня.
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15.03.2022 12:23 Ответить
Заборонити ЗАЖОП в першу чергу.
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15.03.2022 12:04 Ответить
Не заборонити, а притягнути до відповідальності! За всі вчинені злочини.
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15.03.2022 12:28 Ответить
розпочати потрібно з опзж та дерьмака
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15.03.2022 12:04 Ответить
наконец-то, а если бы раньше приняли?, потому что держава агрессор у нас с 14-года не менялась!
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15.03.2022 12:06 Ответить
З 1991-го .
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15.03.2022 12:08 Ответить
ДБР попадає під цей закон?
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15.03.2022 12:07 Ответить
Немає ніде достовірної інформації про це!
Лише шизанута таня про віщає!
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15.03.2022 12:17 Ответить
Ро̀ди-95 були істеричними...
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15.03.2022 12:12 Ответить
Закон не має зворотньої сили. Уявіть, скільки людей уникне відповідальності у зв'язку із затягуванням із підписанням Закону.
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15.03.2022 12:13 Ответить
Чим це відрізняється від держзради?
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15.03.2022 12:26 Ответить
Хто працював на ху№ла, той і надалі буде працювати на нього. Потрібно виходити з того, що є, а не з того що хотілося. Я цей Закон, ще при шоколаднику вимагав прийняти, але чомусь він не йому, ні ВР не був потрібен.... Хоч при Зеленському здійснилася мрія!
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15.03.2022 12:37 Ответить
Ну, нарешті, розродилося
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15.03.2022 12:14 Ответить
Подивилося воно,що український народ єдиний,як ніколи, і справа йде до поразки окупанта Раши,то й вирішив хоча би так приєднатися до спротиву так незванному фашистському"русSкому миру"!Слава ЗСУ!
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15.03.2022 12:17 Ответить
Во время войны менят конституцию нельзя, надеюсь, после (срокого падения москалькой ымперии) ИНТИТУТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ будет основательно переосмыслен и кардинально реформирован!
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15.03.2022 12:35 Ответить
за помощь рашке расстрел на месте!
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15.03.2022 12:41 Ответить
Єрмака, Татарова і Демченка вже посадили?
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15.03.2022 12:45 Ответить
А тепер прийшла черга за Дєрьмаком!
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15.03.2022 12:57 Ответить
Але колаборанти можуть бути не тільки промосковські, то на них діє цей закон-чи їм можна ?
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15.03.2022 13:11 Ответить
Комменты удаляют
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15.03.2022 13:48 Ответить
Слідчого ДБР вже арештували?
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15.03.2022 13:52 Ответить
Першим перевірте Єрмака на поліграфі, думаю, пара фахівців з Заходу знайдеться!
Хоча, не здасть його той, за критику якого тут можуть забанити.
Інакше виникне питання: куди дивились спецслужби, очолювані "младшим лєйтєнантом"?!
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15.03.2022 14:17 Ответить
А що тепер відповідно до закону вже не можна буде купляти електроенергію, вугілля, завозити бітум невже беня дозволив? А як же кварталівське гімно це співпраця чи ні?
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15.03.2022 14:50 Ответить
УПЦ МП - колаборація?
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15.03.2022 17:43 Ответить
 
 