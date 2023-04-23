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Путин и Шойгу планируют массовую вырубку украинских лесов, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин и Шойгу планируют массовую вырубку украинских лесов, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

Россия планирует массовые вырубки украинских лесов.

Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Путину, которое опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине, - СМИ

При этом, отмечено в письме, неиспользованное для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.

В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.

Путин и Шойгу планируют массовую вырубку украинских лесов, - ГУР Минобороны 01
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Топ комментарии
+60
Армія мародерів ****
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15.03.2022 13:31
+55
Два підерасини , коли вони вже подохнуть .
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15.03.2022 13:31
+53
Дикая лапотная орда - это грабь-армия. Стоит посмотреть, как репоеды грябят гражданских на временно окупированных территориях. С такими не ведут переговоры, таких только убивать надо.
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15.03.2022 13:32
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Конченi!
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15.03.2022 13:31 Ответить
Хай спочатку дійдуть до того лісу.
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15.03.2022 13:40 Ответить
Возле Херсона большой лес
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15.03.2022 13:50 Ответить
Ворье мелочное.
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15.03.2022 13:31 Ответить
Херасе мелочное!
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15.03.2022 14:53 Ответить
Два підерасини , коли вони вже подохнуть .
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15.03.2022 13:31 Ответить
Армія мародерів ****
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15.03.2022 13:31 Ответить
Дикая лапотная орда - это грабь-армия. Стоит посмотреть, как репоеды грябят гражданских на временно окупированных территориях. С такими не ведут переговоры, таких только убивать надо.
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15.03.2022 13:32 Ответить
Їхали селом, схопили двох місцевих і через гучномовець: "хохлы- хотите увидеть своих родных, несите водку и жратву, будем менять"
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15.03.2022 13:45 Ответить
***.....ну где они такую отморозь понабирали,зеков по особо тяжким по амнистировали что ли?
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15.03.2022 13:48 Ответить
Лучше б 200 своих повывозили.
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15.03.2022 13:33 Ответить
Так им лес на гробы и нужен.
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15.03.2022 14:34 Ответить

азiопська паРаша - це просто орда, що знищує все на свому шляху...
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15.03.2022 13:33 Ответить
Аслабодітелі херови, мародери бункерні
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15.03.2022 13:33 Ответить
когда будет зеленка, я посмотрю на этих лесорубов...
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15.03.2022 13:33 Ответить
це просто йолопи! вони таке вигадали для того, щоб ЗСУ по ним влучніше стріляли, або що?
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15.03.2022 13:39 Ответить
Это для создания экологической катастрофы в Украине. Для них главное - уничтожить Украину любым способом.
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15.03.2022 13:47 Ответить
Партизанам не буде де ховатись від авіації.
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15.03.2022 14:25 Ответить
Боятся партизан? Дибилы... Партизаны уже не нужны
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15.03.2022 13:34 Ответить
у документі написано про фортифікаційні споруди. Стінки окопів , як приклад укріплюють дошками
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15.03.2022 13:41 Ответить
Из бревен? Ну как минимум нужно быть полным дегенератом что бы фортификацию делать из бревен.. От чего? жавелину или байраку все равно что будет
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15.03.2022 14:25 Ответить
ви багато знаєте про фортифікаційні споруди? Чи як будують ДЗОТи? Джавелін до речі наводиться на тепло. Як ви його збираєтесь наводити на амбразуру укріплення? Той же ДЗОТ зверху закритий накатом колод та землею. Легкі ракети Байрактарів він скоріше за все витримає. Та й є краші цілі, на кшталт важкої техніки.
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15.03.2022 15:17 Ответить
А шо там " коняка Лавруша " казав !?
.
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 13:34 Ответить
Саранча кацапская. Как такое может существовать-уму непостижимо.
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15.03.2022 13:34 Ответить
А Хренов им не дать бы в сумку
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15.03.2022 13:35 Ответить
Я же говорю - орда хочет использовать Украину для обхода санкций. Захватить Украину и вести торги с миром через Украину и выручку отправлять в московию. 1933 году происходило то же самое. Украинцам нужно стоять стеной за каждый метр украинской земли.
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15.03.2022 13:36 Ответить
Думають що не знайдемо дерева щоб повісити цих двох покидьків?
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15.03.2022 13:36 Ответить
Дурня. Поки рубатимуть, їх стрілятимуть.
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15.03.2022 13:38 Ответить
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15.03.2022 13:38 Ответить
Я так понимаю, каждому лесорубу у вас уже припасена пуля?
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15.03.2022 13:39 Ответить
А що шойну з оленоводов у лісоруби перейшов Не дивно вояка з нього я гівна граната
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15.03.2022 13:40 Ответить
во сцуки в моем городе лес прикрывает от Олешковских песков, самой большей пустыни в Европе. Без леса в Херсонской обл. эти Олешковские пески станут еще больше.
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15.03.2022 13:40 Ответить
Сарана
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15.03.2022 13:42 Ответить
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15.03.2022 13:42 Ответить
Русский мир - только и может, что награбить.
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15.03.2022 13:42 Ответить
Ага! А потом оленей завести с севера и посеять ягель (сразу видно откуда родом великий "стратег-экономист")!
Кому он собрался дверевисину продать, это же не валежник!?
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15.03.2022 13:43 Ответить
Шойгу,******** ти ішака і мула.Ми тебе курву кінчену,закопаємо без труни і засипемо дустом.Щоб не родилось таких зомбаків як ти і клок осиновий в сраку аж до мозга твого заб"ємо.
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15.03.2022 13:44 Ответить
Це лише типові представники сарани
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15.03.2022 13:47 Ответить
Не понял юмора, они шо ***, себе на гробы наш лес хотят перевести??? В сибири лес закончился?? А как же мешки?? 45 тыс. между прочим!!!
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15.03.2022 13:45 Ответить
Сибирия уже китайская. Поетому кацапоиды сюда и лезут что с востока все китайцам продали
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15.03.2022 13:48 Ответить
Дезинфекція Землі. Потрібні інсектициди для кацапоїдів!! Тотальної дії!! Кацапня вирок,всьому живому!!!
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15.03.2022 13:45 Ответить
Жодного кацапу неповинно лишитися на Землі
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15.03.2022 13:46 Ответить
Да кто бы сомневался что Орда пришла сюда грабить, убивать и пустыню делать. Уже по дамбасу и крыму все увидели зачем кацапоиды сюда лезут. Здесь вы только удобрением станете а не лес вам
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15.03.2022 13:46 Ответить
ну що друзі,вам досих пір ще не нагадує це все фільм "Володар Перстнів?"орки рубають дерева та кують свої ржаві мечі,просто Саурон ще не зрозумів чим все це закінчиться для нього
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15.03.2022 13:47 Ответить
Уничтожать, русню, любыми способами, тут уже либо они ,либо мы . Кстати ,а где Грета и Зелёные, дайте им почитать это документ
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15.03.2022 13:48 Ответить
Ви,ліпше ліс рубайте на гроби...
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15.03.2022 13:48 Ответить
Для них пакети або крематорії
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15.03.2022 14:28 Ответить
Московитські суки нашої партизанки бояться.
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15.03.2022 13:50 Ответить
не знаю даже, что поможет этой конченой сране..., хлоркой может их засыпать, они как тараканы или саранча - жрут все живое, гадят и срут...
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15.03.2022 13:50 Ответить
Ватная саранча .
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15.03.2022 13:51 Ответить
Эти ганд...доны явно хотят вырубить крымскую сосну, что окружает олешковские пески.
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15.03.2022 13:51 Ответить
нецивілізовані дикуни, орда, мерзота, яку треба тоннами класти в наш чорнозем
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15.03.2022 13:53 Ответить
болт вам на рило, підари кацапські
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15.03.2022 14:00 Ответить
Як казала одна бабуся - Боже, яке кончене... Армія гопніків помийних!
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15.03.2022 14:01 Ответить
Ниче, построим на этих землях гулаги и концлагеря и отправим туда всех фанатов #уйла. Будут пожизненно работать на нашу экономику.
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15.03.2022 14:02 Ответить
А миллиард посаженных зелей деревьев тоже вырубят?
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15.03.2022 14:06 Ответить
Ті вже вирубали на стадії проекта ))
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15.03.2022 14:29 Ответить
в Херсонській, Миколаївській та Запоріжській областях лісів практично немає, Чернігівська, Сумська та Київська є трохи
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15.03.2022 14:06 Ответить
в херсонской области полно искусственного леса, для защиты от песков и суховеев.
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15.03.2022 14:19 Ответить
есть очень немного, по сравнению с лесами где есть рубки головного користування, то их приктически нет
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15.03.2022 16:43 Ответить
В нас свої ще не наїлись! https://portal.lviv.ua/news/2021/04/29/druzhyna-dyrektora-stryjskoho-lishospu-maie-kryptovaliutu-na-57-mln-hrn
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15.03.2022 14:08 Ответить
Смерть цапам!
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15.03.2022 14:08 Ответить
кацапи можуть і не починати, бо ліси вже вирубали порош-ко і зелен-ий. кацапи прийшли вже у голий степ
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15.03.2022 14:09 Ответить
Порох та Зеля ліс не валять і тим більше "наказів" про рубки не дають.
То все місцеві яким важливо заробити копійку тут і зараз, а те що дітям залишать одні кущі, та то таке.
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15.03.2022 14:17 Ответить
А як все починалось , спец операція проти фашистів і бандер а тепер тупий грабіж України
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15.03.2022 14:19 Ответить
нажаль з окупованих територій буде вивозитись все під чисту( земля, корисні копалини)((. Викормила земля нових фашистів((. Нічого історія деяких дибілів не вчить(( Доумиротворялись деякі агресора??((
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15.03.2022 14:19 Ответить
Боятся вёсны и ее ЗЕЛЕНИ…
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15.03.2022 14:20 Ответить
Я думаю що собі на домовини можуть зрізати на дві домовини буде не шкода
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15.03.2022 14:21 Ответить
я думаю ще варіант, це те щоб партизанів не було
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15.03.2022 14:25 Ответить
Так само, як і орки в трилогії "Володар кілець", мордор має бути знищений!
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15.03.2022 14:29 Ответить
Древесины на гробы не хватает им шоле?
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15.03.2022 14:35 Ответить
Это два ****** об этом мечтали досвидос Мразота...
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15.03.2022 15:31 Ответить
Орки хотят уничтожить украинцев как Народ а из Украины сделать безжизненную пустыню.

Даже оккупанты в мировой истории не были так безумны - российская армия это Армия из Преисподни.

В новозаветной книге Откровение Иоанна Богослова - в эпизоде, когда «вострубил» пятый ангел - это имя «ангела бездны», царя саранчи, вышедшей из той бездны, «имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр. 9:11) (др. -греч. Ἀπολλύων).
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15.03.2022 16:01 Ответить
так опоздали, мы сами все вырубили хотя я не об этом.

Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:17 Ответить
Вірю ! Десь тільки вчора були фото на яких наші "експроприїрували" москальські залізяки з антенами, а разом з кабелями лежали дві ручні ножовки по дереву. Мабуть вже почали різати ліси. Але щось "нє подфартіло"...
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15.03.2022 17:08 Ответить
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15.03.2022 17:48 Ответить
Уже не успеют.
С появлением зелени приближение к лесу станет очень затруднительным.
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15.03.2022 20:10 Ответить
А в лісі, планують вирубку хла з шойгу разо
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16.03.2022 03:48 Ответить
 
 