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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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задержание (6591) СБУ (18699) коллаборационизм (682)

СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кроме этого, спецслужба документирует преступления российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует представитель СБУ в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ

В частности, в течение суток, 14 марта, СБУ в Черкасской области схватила информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.

В Луганской области зафиксировали преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности, формирование карательных органов. В такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР".

Также в Кировоградской области СБУ разоблачила мужчину, который с территории Украины работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ. В Закарпатской области был задержан местный житель, который организовал канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.

Смотрите также: СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО
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Топ комментарии
+18
И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
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15.03.2022 13:35
+15
На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
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15.03.2022 13:38
+12
Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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15.03.2022 13:38
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И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
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15.03.2022 13:35 Ответить
На палю сук
.
.. Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 13:36 Ответить
Невже і Демченка пов'язали?
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15.03.2022 13:37 Ответить
Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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15.03.2022 13:38 Ответить
На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
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15.03.2022 13:38 Ответить
Гори , гори ясно ...
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15.03.2022 13:43 Ответить
дерьмака и сухачева уже взяли?
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15.03.2022 13:38 Ответить
Хто, баканов? Дружок сасєда нєлоха? Так бакланов має разом з ними сидіти, але як себе сам посадиш...
Там ще чортів багато портнов/татаров, половина, як не вся опзж, всіх недоумків петушарія
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15.03.2022 14:40 Ответить
Явно люди выявили - а этим нужно хоть что-то написать.
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15.03.2022 13:40 Ответить
LEGO обмеженим тиражем випустила у продаж фігурку Зеленського. )))
Виручені кошти (16 тисяч дол.) пішли для допомоги Україні.

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247816/

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15.03.2022 13:40 Ответить
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15.03.2022 13:43 Ответить
Ну прямо копия...)
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15.03.2022 18:05 Ответить
Румунські митники затримали чоловіка і жінку з України
у яких при перетині кордону з Україною було виявлено більше 1,6 млн доларів, $50 тис євро, 9 елітних годинників на декілька мільйонів доларів, 24 елітні сумки вартістю більш ніж мільйон доларів, ювелірні вироби.

Можливо , це Мертчетчук зі своєю кралею
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15.03.2022 13:41 Ответить
Пригадується, у Остапа Бендера румунські прикордонники теж усе відібрали. )))

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15.03.2022 13:47 Ответить
Теж згадав про вялікава камбінатара.
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15.03.2022 14:40 Ответить
Ні це прибиральниця і садівник мертвечука.
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15.03.2022 14:40 Ответить
Бранзулетка!!!
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15.03.2022 15:45 Ответить
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15.03.2022 13:42 Ответить
Штепу затрымалы - и шо ? . . . осудили за 8 лет ? . . . наверное - скоро срок давности выйдет
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15.03.2022 13:44 Ответить
как Киву выпустили ? . . . в столице страны Тундра теперь по ТВ учит нас как жыть
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15.03.2022 13:46 Ответить
ДБР ви в упор не бачите?
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15.03.2022 14:05 Ответить
 
 