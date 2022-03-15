СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах. ВИДЕО

Кроме этого, спецслужба документирует преступления российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует представитель СБУ в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ

В частности, в течение суток, 14 марта, СБУ в Черкасской области схватила информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.

В Луганской области зафиксировали преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности, формирование карательных органов. В такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР".

Также в Кировоградской области СБУ разоблачила мужчину, который с территории Украины работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ. В Закарпатской области был задержан местный житель, который организовал канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.

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