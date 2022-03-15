СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кроме этого, спецслужба документирует преступления российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Об этом информирует представитель СБУ в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ
В частности, в течение суток, 14 марта, СБУ в Черкасской области схватила информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.
В Луганской области зафиксировали преступления агрессора на временно оккупированной территории, в частности, формирование карательных органов. В такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР".
Также в Кировоградской области СБУ разоблачила мужчину, который с территории Украины работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ. В Закарпатской области был задержан местный житель, который организовал канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.
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.. Слава нації
Смерть москалям
Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.
По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.
Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
Там ще чортів багато портнов/татаров, половина, як не вся опзж, всіх недоумків петушарія
Виручені кошти (16 тисяч дол.) пішли для допомоги Україні.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247816/
у яких при перетині кордону з Україною було виявлено більше 1,6 млн доларів, $50 тис євро, 9 елітних годинників на декілька мільйонів доларів, 24 елітні сумки вартістю більш ніж мільйон доларів, ювелірні вироби.
Можливо , це Мертчетчук зі своєю кралею