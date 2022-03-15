В течение дня противник активных наступательных действий не проводил, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 15 марта

Идут двадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 15.03.2022 по российскому вторжению

"В течение дня противник активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, решении проблемных вопросов по логистическому обеспечению оккупационных войск, действующих на территории Украины. Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске", - говорится в сводке.

На Волынском направлении противник удерживает группировку на охране украинско-белорусской государственной границы. При этом сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской стороны в состав оккупационных войск.

Также сообщается, что на Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютеж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова.

На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

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На Слобожанском направлении главной целью противника остается оцепление городов Сумы и Харьков.

"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не преуспели в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии", - отметили в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг активных действий не совершает, пытается удержать ранее захваченные позиции.

Не преуспевая на основных направлениях действий оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права, продолжают наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит полностью украинскими защитниками. Вместе победа! Слава Украине!", - резюмируют в Генштабе.

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