28 878 72
Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины приостановили российского оккупанта. На некоторых направлениях наши военные переходят в контрнаступление.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"20 дней открытой войны. 20 дней устойчивости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление. К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", - заявил Залужный.
Топ комментарии
+52 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий15.03.2022 13:44
+30 ladyar
показать весь комментарий15.03.2022 13:46
+27 Сірий
показать весь комментарий15.03.2022 13:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ламайте їм хребта!
Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас!
Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено орду сесю розбить!
Ніхто нічого конкретного не скаже, і це правильно.
Но у медали "брехня" есть и обратная сторона - недооценка противника. И в этом порой люди заходят так далеко, что последствия становятся катастрофические. А тех, кто пытается остановить это шабаш, как правило записывают в предатели