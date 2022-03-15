В ООН заявляют, что количество беженцев из Украины уже достигло 3 миллионов человек

По оценкам Международной организации по миграции, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил спикер организации Поль Дийон на ежедневном брифинге ООН 15 марта.

Из этих 3 млн примерно 1,4 млн человек – дети, и около 157 тысяч человек – граждане других стран, проживавших в Украине.

Среди соседей Украины, основным направлением выезда остается Польша. С 24 февраля границу пересекли почти 1,8 млн человек (вероятно, цифра включает и тех, кто последовал транзитом дальше в Европу).

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