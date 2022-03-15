Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но говорит, что "не собирается" участвовать в войне, и его туда "не зовут".
Об этом Лукашенко объявил военным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
Он не уточнил, откуда и кто ударил ракетой по Беларуси, однако заявил, что они с россиянами перехватили и уничтожили ее над Припятью два дня назад. А молчали, потому что "разбирались, что там происходит".
"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Свидетельством тому является буквально два дня назад ночью очередной пуск на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью.Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь?Да не получится.Эта ракета просто не долетит до нас.Но зачем это делается?Чтобы нас задеть, и чтобы мы начали отвечать.Но мы не такие простачки.Мы если ответим, то ответим уже прилично… Что почувствуют все… Пока терпим… Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине… В этом нет нужды… Ну, подумайте, что мы можем там добавить России? Что касается личного состава, там достаточно своих воинов. Мы можем что-то России с точки зрения вооружений добавить?Да нет.Мы все это закупаем в Российской Федерации", – заявил Лукашенко.
Напомним, 4 дня назад командование Воздушных сил заявляло, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.
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За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк
15 березня 2022 р.,
P.S. Надеюсь,что в Поставах всё хорошо
конституцию поменял так чтобы вообще не мочь воевать за пределами.
боится солдатам оружие раздать ибо понимает куда полетит
Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
🤔 і що воно хотіло цим сказати?
Вже не знає що казати.
🤦🤦🤦 Яке ж воно тупе ...
Двухсотих зайвих не буває на війні .
Інша справа , що "бабиновихнарожают" в його баб 15 раз меньше , ніж у ***** !
Але в тому-то й справа -- нема ніякої гарантії , що ці підрозділи не здадуться миттєво у полон , або йще гірше , перейдуть на бік України .
Його головна біль -- ненадійність армії проти якої його ОМОН ляже увесь за кілька годин бою .
Як тільки він задіє армію чи в Україні , чи (тим більш) проти білорусів він й 2 доби не протримається .
15 февраля курс рубля (бяларуського) 2,57 за доляр. 15 марта 3,32 !!!! Нихера себе темпы! "Усатому" гандону еще недельку другую дурочку покорчить из себя, и его народ сам на куски порвет, и армии нах не надо!!! Играй, играй с народом ***** усатый!! (или уссатый, не знаю..)