Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но говорит, что "не собирается" участвовать в войне, и его туда "не зовут".

Об этом Лукашенко объявил военным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Он не уточнил, откуда и кто ударил ракетой по Беларуси, однако заявил, что они с россиянами перехватили и уничтожили ее над Припятью два дня назад. А молчали, потому что "разбирались, что там происходит".

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Свидетельством тому является буквально два дня назад ночью очередной пуск на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью.Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь?Да не получится.Эта ракета просто не долетит до нас.Но зачем это делается?Чтобы нас задеть, и чтобы мы начали отвечать.Но мы не такие простачки.Мы если ответим, то ответим уже прилично… Что почувствуют все… Пока терпим… Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине… В этом нет нужды… Ну, подумайте, что мы можем там добавить России? Что касается личного состава, там достаточно своих воинов. Мы можем что-то России с точки зрения вооружений добавить?Да нет.Мы все это закупаем в Российской Федерации", – заявил Лукашенко.

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Напомним, 4 дня назад командование Воздушных сил заявляло, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.