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Беларусь (7527) война (46961) Лукашенко (3502) ракеты (2744)

Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается:

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но говорит, что "не собирается" участвовать в войне, и его туда "не зовут".

Об этом Лукашенко объявил военным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

Он не уточнил, откуда и кто ударил ракетой по Беларуси, однако заявил, что они с россиянами перехватили и уничтожили ее над Припятью два дня назад. А молчали, потому что "разбирались, что там происходит".

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Свидетельством тому является буквально два дня назад ночью очередной пуск на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью.Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь?Да не получится.Эта ракета просто не долетит до нас.Но зачем это делается?Чтобы нас задеть, и чтобы мы начали отвечать.Но мы не такие простачки.Мы если ответим, то ответим уже прилично… Что почувствуют все… Пока терпим… Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине… В этом нет нужды… Ну, подумайте, что мы можем там добавить России? Что касается личного состава, там достаточно своих воинов. Мы можем что-то России с точки зрения вооружений добавить?Да нет.Мы все это закупаем в Российской Федерации", – заявил Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ хотели напасть на Беларусь. Хорошо, что нанесли превентивный удар - Лукашенко на встрече с Путиным. ВIДЕО

Напомним, 4 дня назад командование Воздушных сил заявляло, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.
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Топ комментарии
+77
А сколько ракет ударило по Украине с территории белобласти это чмо не хочет рассказать?!
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15.03.2022 14:38
+28
Бульбафюреру вірити себе не поважати,хоче притупити нашу пильність на північному напрямку
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15.03.2022 14:39
+25
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15.03.2022 14:41
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Телеграмм канал пророссийского колобаранта, где ведётся активная поддержка агрессии рашки против Украины: https://t.me/NadozhaOleksander
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15.03.2022 14:36 Ответить
Гандон обісраний!
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15.03.2022 14:37 Ответить
Нема спокою *********
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15.03.2022 14:56 Ответить
Bloomberg

Росія наближається до кошмару дефолту в 150 мільярдів доларів

Те, що відбувається з виплатами по облігаціях у середу, може дати початок першого дефолту Росії з часів революції 1917 року

За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк

15 березня 2022 р.,
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15.03.2022 14:38 Ответить
А сколько ракет ударило по Украине с территории белобласти это чмо не хочет рассказать?!
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15.03.2022 14:38 Ответить
В суді розповідати буде.
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15.03.2022 14:49 Ответить
Бульбафюреру вірити себе не поважати,хоче притупити нашу пильність на північному напрямку
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15.03.2022 14:39 Ответить
от брехло *******
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15.03.2022 14:39 Ответить
"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" та інші: які французькі компанії залишаються в Росії.
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15.03.2022 14:39 Ответить
Нужно позаботиться, чтобы у нас этих сетей больше не было.
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15.03.2022 15:25 Ответить
"вони з росіянами" =) ***** подсвечивал, а колхан сбивал =)
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15.03.2022 14:40 Ответить
щось то він тарган-вусач задумав?
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15.03.2022 14:40 Ответить
кинул он хуъло
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15.03.2022 14:41 Ответить
нічо...хуйло ще пару ракєток запуляє.по минську,шоб бистріше дійшло
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15.03.2022 14:48 Ответить
"Але ми не такі простачки."
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15.03.2022 14:40 Ответить
Таракан одною сракою на 3-х **** хоче всидіти, виродок! Всі білоруси - це раби, сцикуни і вороги!!!
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15.03.2022 14:41 Ответить
Не все - есть белорусы, которые воюют за Украину и уже есть погибшие и раненые
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15.03.2022 14:47 Ответить
Добре, ті білокацапи, які ще цілять в Україну.
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15.03.2022 14:50 Ответить
З самозванцем будь які стосунки мають бути припинені. Все що робить диктатор він робить на користь *****. Бяшки вже давно під управлінням ***** а це опудало ... кумедне.
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15.03.2022 14:41 Ответить
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15.03.2022 14:41 Ответить
грамотно вывернулся, он еще и у РФ попросит войск, чтобы защищаться от злобного Наты который так и хочет завоевать всю Беларусь )
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15.03.2022 14:42 Ответить
У рф вже не війська.
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15.03.2022 14:51 Ответить
Бульбофюрер у рашки вже грошей просить, бо економіка білорашки починає тонути. Цікаво, чи дасть їм Пуйло тих грошей?
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15.03.2022 15:12 Ответить
Дєнєг нєт, но вьі дєржитєсь.
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15.03.2022 17:46 Ответить
Залізь під шконку наймит Ху.ловський і сиди там мовчки. Кого кого, а тебе до Гааги точно притягнуть, якщо рипнишся.
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15.03.2022 14:43 Ответить
Він вступить у війну полюбому. Один ******* про ракету, потім буде 3 ракети він буцім промовчить, потім 15 і він скаже - ну все, цього не пробачимо і почнеться. А в голові всіх білорусів - гній і вони й повірять, що Україна їх обстрілює і почнеться, вставай страна народная.... Але тут їх і чекає м'ясорубка і вони нарешті зрозуміють, як глибоко ***** сидить в них в жопі!
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15.03.2022 14:44 Ответить
Не трэбадумаць, што беларусы такія дурні. Гэтай вусатай мразі не вырыць ніхто. Калі ен гаворыць, што нечага не будзе, то большасць беларусаў упэўнены, што будзе. Ён не можа не хлусіць.
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15.03.2022 15:23 Ответить
Тоді ви мусите переконати своїх військових скинути Лукашенка, і не йти на війну. Санкції задушать вас швидше ніж рашку!
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15.03.2022 15:38 Ответить
Спасибо тебе от русскоговорящего белоруса гражданина Украины, которого сегодняшние реалии превратили в ярого русофоба и в так называемого нацмена Украины. Распростроняй правду. Здесь геноцид от кацапов. Пусть живёт Беларусь! Слава Украине!
P.S. Надеюсь,что в Поставах всё хорошо
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15.03.2022 19:21 Ответить
такое впечатление,шо усатій картофель віпрашивает "ну возьмите меняяя"
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15.03.2022 14:44 Ответить
******** и шут гороховый.
конституцию поменял так чтобы вообще не мочь воевать за пределами.
боится солдатам оружие раздать ибо понимает куда полетит
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15.03.2022 14:46 Ответить
бульбофюрер оскара получит за умение тянуть время..
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15.03.2022 14:47 Ответить
его армия на вилы подымет за большие потери. а он НЕ лигитимный во всем глобусе мира! ✈️ . а в московии Новичек для проваливших планы пцуйла . таки справи
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15.03.2022 14:50 Ответить
Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
🤔 і що воно хотіло цим сказати?
Вже не знає що казати.
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15.03.2022 14:47 Ответить
на ракете нашли труски от сьеденного мальчика? трусики рускоговорящие?
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15.03.2022 14:48 Ответить
Боже яке воно їбануте
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15.03.2022 14:49 Ответить
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15.03.2022 14:49 Ответить
Економіка бяшек дуже вразлива і ми можемо її знищити. Там лише декілька підприємств, але й вони ніякого суттєвої ролі в наповненні бюджету в умовах санкцій не виконують. Єдине що потрібно знищити негайно це мозирський НПЗ з якого тягнуть трубу до нашого кордону для забезпечення паливом окупаційних військ.
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15.03.2022 14:50 Ответить
У них вообще все очень печально. Если паРаша еще может кое-как продержаться полгода даже при жестких санкциях, то Белорашка посыплется уже через пару недель. А у ***** точно не хватит денег на ее поддержку. Ждем.
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15.03.2022 15:30 Ответить
плохо что против беларуси особо санкции не ввели. Она виновата не меньше, но за нее как-то все забыли...
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15.03.2022 17:58 Ответить
Им и этого хватит.
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15.03.2022 18:44 Ответить
В Криму вже реальна паніка.
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15.03.2022 18:12 Ответить
Так это просто чудесно! Знает кошка, чье мясо съела!
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15.03.2022 18:34 Ответить
Та м.Мозирь хай собі лежить,достатньо зірвати Михалки.
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15.03.2022 15:30 Ответить
Що там у них?
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15.03.2022 18:13 Ответить
Мозирський НПЗ не в м.Мозирь,а в Михалках,але задача та ж до того ж термінова.
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15.03.2022 20:35 Ответить
*******! Кожна ракета, кожний літак з бомбами, які летять з твоєї бульбосрусії - все це тобі повернеться бумерангом. На планеті Земля не залишиться місця, де ви зможете заховатися зі своїм Колєнькай.
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15.03.2022 14:53 Ответить
ПОРОХІВНИЦЯ
🤦🤦🤦 Яке ж воно тупе ...
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15.03.2022 14:53 Ответить
Боже, яке воно (каДирка) умом(?) недолуге…….☹️
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15.03.2022 15:28 Ответить
Форумчани,а ви як думаєте, оця купа волося в кучі гівна,Кадиров,ну такі асоціації з портретом,дійсно думає що Бандера живий? Боже, і це керівник Чечні? З ким ми воюєм?Це дійсно якась місія по знищенню істот -убивць.Це як зайти на кухню,ввімкнути світло і зрозуміти,що з якоїсь квартири,де живе потенціальний бомж,заповз тарган.Іноді береш,щоб тарган не втік,давиш прямо рукою...
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15.03.2022 15:42 Ответить
Ха-ха-ха! Ещё один *******, который верит в "непобедимую и легендарную"!
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15.03.2022 14:56 Ответить
Не хочеть вступать на войну, это ответ путлеру
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15.03.2022 14:57 Ответить
видимо билет в уральский бункер не дали, начинает искать отмазки. Не картофан, тобі пі*да, ми тобі нічого не забудемо.
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15.03.2022 15:00 Ответить
Звичайно що це буда ракета москалів. І ця наволоч мала була сказати а "що ми можемо ще чекати від расії?"
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15.03.2022 15:02 Ответить
Та не було там ніякої ракети. Старе ****** чергові байки розповідає.
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15.03.2022 15:34 Ответить
Такой проститутке как лукашенко позавидует даже Саша Грей
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15.03.2022 15:03 Ответить
Саша Грей не бульбофюрер, вон актриса у порно
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15.03.2022 15:40 Ответить
Та кажи вже,що всрався.
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15.03.2022 15:04 Ответить
Бульбофюрер начал жидко обсираться. Знает чмо тракторное, что из его омоновцев в Украине приготовят картошку фри
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15.03.2022 15:05 Ответить
немає картоплі фрі є френч фрайз
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15.03.2022 15:41 Ответить
погоджуюсь з лукавим: додавати в Україні москалям вже нема що. Вони в Україні вже якби фсьо.... Тепер головне, щоб влада знову все не злила і наші військові їх вичистили!
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15.03.2022 15:06 Ответить
Завжи є що додати -- смаженна бульба дуже смачна .

Двухсотих зайвих не буває на війні .

Інша справа , що "бабиновихнарожают" в його баб 15 раз меньше , ніж у ***** !
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15.03.2022 15:22 Ответить
У него через пару недель рухнет экономика. А когда это произойдет, ролики о высоких надоях и урожаях перестанут успокаивать население. И для его успокоения могут понадобиться армия и менты. Кроме того, отправка армии и ментов в Украину только приблизит момент крушения экономики... Не на тех Лука поставил. У него теперь нет хороших ходов для выхода из сложившейся ситуации.
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15.03.2022 15:35 Ответить
Якщо б він міг розраховувати на армію , то він би хоч формально , але послав би в Україну хоча б тисячу .
Але в тому-то й справа -- нема ніякої гарантії , що ці підрозділи не здадуться миттєво у полон , або йще гірше , перейдуть на бік України .

Його головна біль -- ненадійність армії проти якої його ОМОН ляже увесь за кілька годин бою .

Як тільки він задіє армію чи в Україні , чи (тим більш) проти білорусів він й 2 доби не протримається .
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15.03.2022 16:02 Ответить
Старая усатая шлюха, сбрешет и не дорого возьмет. А было же время, когда в Украине это чмо было популярно.
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15.03.2022 15:25 Ответить
Понял шо ***** *****
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15.03.2022 15:25 Ответить
Для него все еще хуже - ему ***** раньше, чем *****.
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15.03.2022 15:39 Ответить
Дурацкие отмазки бульбафюрера не спасут. Только на осину.
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15.03.2022 15:32 Ответить
Беларусь упадет еще раньше, чем *****. Бульбофюрер пока не понимает, что он уже приехал. Самое время ему начинать торговаться с Западом, чтобы дали ему хоть какую-то возможность выхода.
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15.03.2022 15:38 Ответить
комбайнер держит паузу не хуже Стниславского и Немировича-Данченко вместе взятых.
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15.03.2022 15:39 Ответить
Чета не пойму,что за знаки различия,он что,маршалл?
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15.03.2022 15:41 Ответить
Гєніаліссімус
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15.03.2022 17:05 Ответить
Бульбофюрер по ходу не совсем понял на каком он корабле!!! (который известно куда плывет!!!)
15 февраля курс рубля (бяларуського) 2,57 за доляр. 15 марта 3,32 !!!! Нихера себе темпы! "Усатому" гандону еще недельку другую дурочку покорчить из себя, и его народ сам на куски порвет, и армии нах не надо!!! Играй, играй с народом ***** усатый!! (или уссатый, не знаю..)
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15.03.2022 15:57 Ответить
Тому і боїться армію відправити, свої затопчуть да і каліки з війни прийдуть покоцані і запитають ...
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15.03.2022 18:47 Ответить
Осудити, дати строк заочно, та оголосити в мнр. розшук. чому це не зроблено не зрозуміло. спланувати спец. операцію, Похитити падлу, Ми маємо на це право.
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15.03.2022 16:03 Ответить
******.
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15.03.2022 16:06 Ответить
чикчирик не желает участвовать перелякался сидит на сраке ровно
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15.03.2022 16:09 Ответить
лукавить Лука
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15.03.2022 16:24 Ответить
Бред сумасшедшего ни о чём.
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15.03.2022 16:25 Ответить
******* **** картофЭльная, если бы ударили, уже усы у тебя ****** отпали. Нато все видит откуда летят ракеты к нам в Украину в самом деле.
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15.03.2022 16:40 Ответить
Для таких покидьків на певний час, гадаю, слід відмінити смертну кару і застосувати її у формі саджання на кіл, до біса тут гуманність!
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15.03.2022 16:48 Ответить
По його дурній макітрі вдарили чимось важким... Дуже важким
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15.03.2022 17:04 Ответить
по мойму у луки чердак поехал,окончательно?
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15.03.2022 17:09 Ответить
Интересно, чем они могут сбить ракету с квазибаллистической траекторией? Ее и Железный купол не возьмёт, а Иджиса у них нет
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15.03.2022 18:15 Ответить
Гнида усатая...🤬
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15.03.2022 18:37 Ответить
То воно сракою віляє, бо ***** хоче його втягнути, а він сциться. А всралася невістка...
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15.03.2022 18:45 Ответить
 
 