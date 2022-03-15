Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ

Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил их не привлекали, поэтому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках", - сказал Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не производится.

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"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается", - уточнил Горбач.