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Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, - ВСУ

Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил их не привлекали, поэтому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках", - сказал Горбач на брифинге в украинском медиацентре в Киеве вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что на период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не производится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди, - ВСУ

"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени законодательством ничем не отличается", - уточнил Горбач.
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Топ комментарии
+5
ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
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15.03.2022 17:31
+3
Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
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15.03.2022 16:10
+3
До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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15.03.2022 16:14
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Якщо вони не добровольці, то толку з них не має. Багато хто з мобілізованих не мають жодного військового досвіду, але вони мотивовані, а це вартує багато.
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15.03.2022 14:51 Ответить
До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує

Разбудите этого управленца персоналом
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15.03.2022 14:59 Ответить
Хочу вас огорчить, мало ,но отправляют.
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15.03.2022 15:16 Ответить
Хоть бы азы пацанве успели растолковать....
Стрелковое вооружение, окапывание и держаться за комодом, что бы не потерялись ни в коем случае...
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15.03.2022 15:00 Ответить
Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
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15.03.2022 16:10 Ответить
Та з дивана воно усе дивне, заспокійся.
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15.03.2022 16:40 Ответить
Бо мирняку наша влада ще менше довіряє ніж окупантам
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15.03.2022 19:55 Ответить
До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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15.03.2022 16:14 Ответить
ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
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15.03.2022 17:31 Ответить
їх вже залучають. це нормальна практика... для чого такі вкиди?
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15.03.2022 17:25 Ответить
мамкины онолитики сверху- завалите свои ****.
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15.03.2022 17:31 Ответить
Що значить в разі бойових дій на раніше вільній території? Південь вже захоплений, тривають бої під Миколаєвом, Маріуполь зруйнований. Це не рахується?
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15.03.2022 18:12 Ответить
зато "боєць" тероборони в ужгороді буде ветераном війни!!!! а , лисий п..ар "алєжка "покуй" кашевой і ватнік ламачєнка ще й орден получать від блазня!!!
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15.03.2022 18:16 Ответить
Сейчас мобилизованы контрактники, профессиональные военные для которых война это работа. Потом задействуют резерв это мужики от 30 лет которые проходили службу в армии. У которых уже окрепшая психика и есть инстинкт самосохранения. Срочники это пацаны по 19 лет, пыль в голове. Если бы мы кидали в бой срочников, то потери были не меньше чем у рашистов. В тро ведь тоже не берут кого ни попадя, молодых пацанов стараются отсеивать. В основном от 25 лет и с военной подготовкой
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16.03.2022 00:40 Ответить
 
 