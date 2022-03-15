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Обломок ракеты, который попадет в Запорожскую АЭС, может привести к ядерной катастрофе, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Уже пошли 11 сутки, как Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупационными войсками, поэтому любой обломок попавшего туда боеприпаса или ракеты может вызвать ядерную катастрофу или утечку радиации.

Об этом заявил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Впервые в истории мирной атомной энергии захватчики вторглись на территорию атомной станции, захватили административное здание и учебно-тренировочный центр. Это очень опасно, поскольку ЗАЭС имеет 6 энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт. Также там внутри хранится большое количество радиоактивных материалов и ядерного топлива и находится хранилище отработанного ядерного топлива – с контейнерами с отработанными топливными сборками", - отметил Котин.

По его словам, любой обломок попавшего туда боеприпаса или ракеты может вызвать ядерную катастрофу или утечку радиации.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности, - глава МАГАТЭ Гросси
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БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! ТОЛЬКО прямое попадание и то не поодиночное! Там ТАКАЯ стена, что аффтару-деблу и не снилось! Форма учитывает такие "штуки". Даже минирование не поможет, если... не быдлу знать!
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15.03.2022 14:55 Ответить
Ты возле Первого блока (через первую/центральную проходную) или ты на второй проходной (возле СХОЯТа)???... але я тебя не вижу...
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15.03.2022 14:58 Ответить
Промий моргали. Я на 1-му на Хмельницькій від ЛАЕР херячив, коли ти ще смоктав цицьку мамані. А на 3-му "ліпили" реакторний "всередині". Блок вгадуй само, недороблене. 91-й рік.
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16.03.2022 10:57 Ответить
Проснулся/опохмелился через 3дня... А на колчаковских фронтах ты не ранен?... але, дядя, разговор идет о ЗАЭС причем тут ХАЭС???
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16.03.2022 11:01 Ответить
Я відробив на 2-х. Х й Р. ЗАЕС мені ПОФУЙ, бо це все - для лошар. Кукурікай собі, дрищ.
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16.03.2022 11:05 Ответить
еще раз опохмелись ... и все у тебя будет как обычно.
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16.03.2022 11:08 Ответить
Пистунчик, шо ж ти так слабонько пукнув? Напружся!
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16.03.2022 11:10 Ответить
О. Гляжу МАГАТЭ голос подало.
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15.03.2022 15:01 Ответить
Урюцькій ізік? Ню-ню...
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16.03.2022 10:58 Ответить
Ты имеешь ввиду староболгарский с примесью тюркского? Ню-ню.
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16.03.2022 11:06 Ответить
Я "імєю" тебе, ***********. Мову не вивчити за 30 років Незалежності могло тільки БИДЛО кончене
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16.03.2022 11:07 Ответить
Мразь паршивая,пасть закрой.
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16.03.2022 13:34 Ответить
Гнидо кацапська, мова не про реактор, а про інші будівлі і приміщення, що зовсім не розраховані на їх обстріл і бомбування. Достатньо знищити контур охолодження і то вже повний звіздець. Всім. І вам також, виродки.
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15.03.2022 15:02 Ответить
Гнида твоя маманя, лошара. А я відробив на 2-х станціях, Рівенську "ліпили" ажзаіпались. Про охолодження психіатру розказуй, недороблене. Ти ще до купи склади 1,2,3-х контурні. БАЦАЙ.
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16.03.2022 10:55 Ответить
Ти відробив, кажеш? Траншеї копав? Отже, можна обстрілювати, ідіоте? От тепер дійсно страшно... Ще раз, придурку. Мова не про реактор чи перший контур. То так, навіть 7 балів витримувати мають. А решта, ідіоте? Другий, турбіни, склади. Ти ж, дебіле, уяви не маєш, що то таке той реактор, як воно працює, а тут вискакуєш, бо похвалитись хочеш, щотобі там шуфлю довірили чи навіть тачки. От дебіл, блін...
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16.03.2022 11:15 Ответить
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16.03.2022 11:28 Ответить
це вже нікого не здивує ..камінь і палиця
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15.03.2022 14:58 Ответить
Все вірно розумні кажуть, зруйнувати саркофаг дуже складно, до тогож активна зона знаходиться в підземному рівні. ХОЯТ теж захищений, не гірше. Але, не від калібрів та іскандерів.
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15.03.2022 17:42 Ответить
ГОРА коментів, шеф. Пистьожку витри, БРЕХНЯ, а не стаття. Заради страхУ через Запорізьку окупацію. Зе-гандоша хоче всім "донести", що в нас нема вибору, а ГНИДИ тут кукурікають, би підтримати!
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16.03.2022 11:00 Ответить
 
 