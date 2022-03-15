В течение 14 марта энергетики полностью или частично вернули свет в 15 населенных пунктов Донбасса, - ДТЭК

В течение 14 марта ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично вернули свет в 15 населенных пунктов. Это 6200 семей в Константиновском, Ясиноватском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Покровском районах области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ДТЭК Донецкие электросети.

Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются, как только специалисты компании получают возможность их безопасно выполнять.

По состоянию на 15 марта энергетики вернули свет в Калиново, Архангельске, Новокалиново, Керамик, Красногоровку, Крымки, Новолуганске, Ивановке, Карловке, Галициновке, Лесовке, Долиновке, Торецке, Северном.

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"Удалось возобновить подачу света в Святогорскую Лавру, пострадавшую от авиаудара 12 марта. Наши специалисты возобновили работу всех подстанций, питающих город Святогорск и саму Лавру, - говорится в сообщении.

Без света остаются 194 населенных пункта в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей без света остается более 200 тысяч семей. Ситуация осложнена активными боевыми действиями, которые не прекращаются уже больше недели.

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В ДТЭК сообщают: "Мы непрерывно работаем и делаем все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины для получения безопасного доступа к местам с поврежденными линиями электропередачи. Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях".

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"Для связи с компанией используйте только официальные каналы информации. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети готовы принимать ваши обращения и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания: сайт компании, соцсети, колл-центры, чат-боты в Telegram, которые можно найти по названии "ДТЭК Донецкие электросети" и Viber-каналы информирования "ДТЭК ДЭМ", - отмечают в компании.