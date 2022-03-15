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Члены НАТО загипнотизированы агрессией России. Наш народ уже понимает, что Украина не вступит в Альянс и должна рассчитывать на себя, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Члены НАТО загипнотизированы агрессией России. Наш народ уже понимает, что Украина не вступит в Альянс и должна рассчитывать на себя, - Зеленский

Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Вы понимаете, с какой угрозой мы имеем дело. Я не считаю этих людей кем-то, это что-то. Мы считаем, что это зверство. Я хочу представить свое видение, как можно остановить эту войну... Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность региона... Самый мощный альянс мира, НАТО, похоже, некоторые члены этого альянса загипнотизированы вторжением России в Украину. Мы слышим много рассуждений о третьей мировой войне, про то, что она может начаться, если НАТО закроет небо российских ракет. Поэтому российские войска могут бомбить мирные города", - упрекнул президент.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", – отметил он.

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Топ комментарии
+69
І шо це президент за весь народ розписуєця? Чого ж це ми не вступимо в НАТО? Конституція вже всё!?
Ну ********* заявочка
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15.03.2022 15:18
+59
Коли заткнеся? Якби не ти , то країна була би озброєна, а можливо і в НАТО.
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15.03.2022 15:18
+54
Він все неправильно сказав, нехай закриється і не говорить за весь народ.
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15.03.2022 15:18
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великий переговорщик уже напереговаривал что (ничего) так и дальше будет
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15.03.2022 16:18 Ответить
Та головне шоб не на обіцяв йому чергових формул штайнмаєра
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15.03.2022 17:01 Ответить
Отримає повну окупацію і станеться це раніше чи пізніше якщо тільки будь-яка забаганка москалів буде виконана. Тут нема компромісів., Або Україна або московія. Люди ну чому ви такі не далекі?
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15.03.2022 16:41 Ответить
Та змінювати конституцію під агресією не можна, як і вірити русні
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15.03.2022 16:59 Ответить
У нас уже был такой договор. Сильно помог?
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15.03.2022 17:00 Ответить
зеля, осознай тупой башкой что у населения может оказаться лишний джавелин
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15.03.2022 16:17 Ответить
Шо воно несе?
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15.03.2022 16:37 Ответить
Який західний інвестор сюди прийде, після війни? Щоб москалі знову розбомбили міста?.....

Солдат НАТО на території нашої країни - це нагальна необхідність, це єдина гарантія, що можна спокійно розміщувати свої інвестиції а Україні...
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15.03.2022 16:18 Ответить
У всех критиков НАТО мозг как у белки. Это та же мантра. Зачем нам армия - лучше займитесь экономикой.
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15.03.2022 16:25 Ответить
Петя, ты может не вчитался что человек написал? Развитие экономики невозможно без вступления в НАТО!
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15.03.2022 17:22 Ответить
Я думаю, что даже Петя имел ввиду тоже самое. Само собой что без защиты границ ни о какой экономике, дорогах и освещенных улицах и речи быть не может.
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15.03.2022 17:33 Ответить
Та правильно он сказал, не наезжайте.
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15.03.2022 16:19 Ответить
Чи само-усунулось НАТО від російської загрози? Так. В 2010 році НАТО нічого не зробило щоб з'ясувати обставини загибелі польских посадовців та Президента Качинського в смоленську. Хоч Польща на той момент була членом НАТО вже 10 років. То був акт війни, і НАТО ніяк не відповіло. Що розв'язало руки путіну в 2014-му. Чи треба відмовлятися від курсу в НАТО ? Ні, не треба, бо нема ніяких інших союзників. Можна було б будувати військовий союз з Великобританією, Польщею та Литвою, але всі вони три в НАТО, тому уникатимуть суперечностей в своїх союзницьких обов'язках між НАТО і не-НАТО.
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15.03.2022 16:23 Ответить
Вова, ты можешь сколько угодно посылать сигналы *****, что ты готов отказаться от нато. Но ты же видишь, это его не останавливает.
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15.03.2022 16:37 Ответить
Господин президент, очистите свою команду от российских консервов, наконец-то начните реальную борьбу с коррупцией со своей команды, сделайте выборными должности Генпрокурора(он должен служить народу а не президенту) и судей. И вот тогда поговорим возьмут нас в НАТО или нет.
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15.03.2022 16:42 Ответить
Зеленському варто висвітлювати думку українського народу після референдуму ,щодо вступу в НАТО і не навязувати всіми способами українському народу рашистську думку ,що Україні НАТО без потреби.
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15.03.2022 16:43 Ответить
ну на референдуме все проголосуют "за". А в НАТО нас все равно не возьмут.
так что делать будем??
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15.03.2022 17:01 Ответить
что и делали раньше - насаживать тебя на бутылку
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15.03.2022 17:23 Ответить
Обирати адекватну владу та проводити дієві реформи.
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15.03.2022 19:32 Ответить
Кто би мав сумніви.. все як с Журавлем( у ролі журавля - населення)..і нато роскидается , як гуталином
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15.03.2022 16:44 Ответить
Згідно нещодавніх опитувань за вступ до НАТО проголосує 72% наших громадян.Про що блеє наш пРезидент?
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15.03.2022 16:45 Ответить
Я думаю, что это было до войны. Сейчас должно быть под 90. Хотя если включить в голосование Крым и Лугандон, ситуация может поменяться. Но в любом случае за вступление будет больше половины населения.
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15.03.2022 17:04 Ответить
https://censor.net/ua/news/3325282/pidtrymka_vstupu_ukrayiny_do_nato_descho_skorotylasya_cherez_vidmovu_zakryty_nebo_opytuvannya_reyityngu
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15.03.2022 17:25 Ответить
Не стоит верить соцопросам, тем более сейчас. У нас соцопросы используют не для изучения мнения, а для продвижения точки зрения, необходимой власти. Сейчас у нас проталкивается позиция ,что НАТО вообще воевать не может, что безусловно является ложью.
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15.03.2022 17:28 Ответить
Який засранець відсипав Бубочці шмалі?! Піймав би - вуха повідкручував!
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15.03.2022 16:48 Ответить
Вже задовбали з цим НАТО,воно не збирається нас до себе приймати, вони бояться прямого військового конфлікту з рашистами, НАТО постійно про це говорить, вони бояться перекидання війни з території України на території їхніх держав.НАТО злило нас, вони зайняли чітку позицію - зробити революцію в росії нашими руками. Українці можуть надіятися тільки на себе, на загнали в куток, або ми боремося і перемагаємо, або ми зникнемо як народ.НАТО - альянс сцикунів, вони можуть рятувати світ тільки від інопланетян або метеорита, від плешивого фюрера пукіна у них коліна трусяться
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15.03.2022 17:11 Ответить
Это что за поток сознания? Что значит слило? Слило себя ты, когда голосовало за "какаяразница" и шашлыки в мае. А НАТО увеличило твои шансы на победу в этой войне. Тебе уже вооружения дали на миллиарды долларов. И еще дадут. И деньги дали. И паРашу экономически задавили.
НАТО и не должно было принимать страну в состоянии войны, и не должно было за тебя воевать. Они все время подчеркивают, что они - чисто оборонный альянс и защищают они себя, а не страны, которые мечутся из стороны в сторону. Поэтому после войны альтернативы НАТО для нас нет. У нас не хватит денег, чтобы защитить 3 тыс. км границы от сумасшедшего соседа самостоятельно.
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15.03.2022 17:25 Ответить
так они нас брать не хотят...
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15.03.2022 18:02 Ответить
Что значит "не хотят"? Конечно, они не будут брать страну, находящуюся в состоянии войны, так как это означает объявить войну паРаше. Но война когда-нибудь заканчивается, а блоки остаются.
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15.03.2022 18:47 Ответить
Ну найдеться хто-небудь,щоб закрити йому рота!!! Як вже надоїло все оце його ниття,краще вийшов-би до нарду і сказав,що я МУДАК коли вам втерав,що ніякої війни не буде,готовтесь до шашликів,і велике **будівництво**,щей досі висять ці плакати на дитсадках і школах. Наробив доріг,от йому вдячні кацапи,мабуть був з ними договорняк.
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15.03.2022 17:11 Ответить
Да что за фигню он опять несет? С какого перепугу страны НАТО ДОЛЖНЫ посылать сюда своих солдат? Свой альянс с блэкджеками и мадмуазелями? Успехов удачи. Вот только у рашки ядрен батон есть, а у нас нет. И любой военный альянс без ядрен батона будет обречен на атаку шизоидной рашки. Алё, Саныч, похмелись и заканчивай нести дичь, а то ты щас свои задранные рейтинги сольёшь быстрее чем случайно получил.
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15.03.2022 17:12 Ответить
Ось і виправдання для подальшого потурання хворій уяві *****.
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15.03.2022 17:23 Ответить
Війна цього дурня нічому не навчила. Суцільний дегенерат.
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15.03.2022 20:06 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:33 Ответить
Зе президент,а чому ти не накупив у нашого КБ "Луч" ракет?Чому підприємство працювало тільки на експорт?Ви там всі до чого готувались?*****,що даремно вас приручав,чи очаровував?
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15.03.2022 20:33 Ответить
На кого цей херой спаситель працює?
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15.03.2022 21:02 Ответить
Ваш народ хоча б біженців почав приймати, та припинив постачання кацапам високотехнологічних засобів
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15.03.2022 21:40 Ответить
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