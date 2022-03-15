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Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский

Принятых санкций против России недостаточно. Агрессивные планы России еще не разрушены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть", - заявил Зеленский.

Также президент призвал запретить России пользоваться портами других стран, а также ввести ряд других санкций.

"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, нужно признание России государством-террористом, потому что это так и есть, и нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Ведь это нужно как для нас, да и для вас, это нужно для мира в Украине и Европе",- добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ: Среди них глава Росгвардии Золотов
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Топ комментарии
+5
І ще знак Z дорівняти до знака свастики і запретить карним законом у всьому світі
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15.03.2022 15:24
+5
Що то за санкції? Що яхти забирають? То смішно.
А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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15.03.2022 15:27
+3
ВЖЕ ДУЖЕ БАГАТО ПІАРУ ДЛЯ ОДНОГО ІДІОТА!
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15.03.2022 15:31
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І ще знак Z дорівняти до знака свастики і запретить карним законом у всьому світі
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15.03.2022 15:24 Ответить
Z відповідає сьомій букві івриту. Зайн. Означає - вульгарно пеніс.
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15.03.2022 15:30 Ответить
Zло ,- коротко і зрозуміло .
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15.03.2022 15:39 Ответить
и как тогда по английски писать?
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15.03.2022 15:31 Ответить
Які будуть Ваші пропозиції для заміни цього знаку?
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15.03.2022 15:43 Ответить
ЗЕ 😂😂😂
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15.03.2022 15:44 Ответить


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15.03.2022 16:00 Ответить
тих всіх НАТОвців і Європалементарів хоть день привезти в розрушені міста .щоб глянули...словами не розкажеш..щоб на своїй шкірі відчули а над головою автоматну чергу.щоб повсирались
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15.03.2022 15:26 Ответить
Що то за санкції? Що яхти забирають? То смішно.
А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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15.03.2022 15:27 Ответить
ТІ КРАЇНИ, ЯКІ НЕ ВИЗНАЮТЬ РФ ТЕРОРИСТОМ, САМІ НИМ ЯВЛЯЮТЬСЯ!
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15.03.2022 15:27 Ответить
Скоро во всех магазинах одежды на раше:
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15.03.2022 15:29 Ответить
ВЖЕ ДУЖЕ БАГАТО ПІАРУ ДЛЯ ОДНОГО ІДІОТА!
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15.03.2022 15:31 Ответить
Та ладно, хіба 3 лайка це багато?
Ви варті піару на 5 лайків.
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15.03.2022 17:36 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 15:33 Ответить
КОЛАБОРАНТАМИ Є Й ТІ НАУКОВЦІ, ЯКІ БУЛИ ЧЛЕНАМИ СПЕЦ. РАДИ, СПИСОК НАДАЙТЕ СУСПІЛЬСТВУ!
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15.03.2022 15:34 Ответить
Зе-петух, надо было не видосики снимать, бюджет страны разворовывать и в очко путину заглядывать, а готовиться к войне с ордой - развивать ракетную программу, закупать оружие, обеспечивать армию...
Во тварь зеленая...
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15.03.2022 15:35 Ответить
Во-во!
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15.03.2022 15:45 Ответить
Приєднуюсь до вимог свого президента! Ми стримуємо путінських варварів від просування до країн НАТО ціною життя українців. Військових та цивільних. Не виконуєте Будапештський меморандум, так робіть все, що можливо те неможливо для знищення спільного ворога!
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15.03.2022 15:36 Ответить
Забудьте уже про этот меморандум. Он не обязывает подписантов воевать за Украину.
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15.03.2022 17:19 Ответить
Підримую Зеленського, такі санкціїї треба їм впаяти вже зараз. Дякую Зеленському, що не втік. Він непрофесійний, але хоч не зрадником виявився. Я завжди був його відчайдушним критиком. Але за те, що не втік під час війни, що делегітимізувалоб владу і полишило нас один на один з фашистами, за це йому повага.
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15.03.2022 15:37 Ответить
Никто из президентов не убежал, кроме Овоща.
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15.03.2022 17:21 Ответить
Можно их повесить или утопить, можно на костре сжечь, но больше всего они боятся, что их бросят в терновый куст. Значит мы всё делаем правильно, туда их и надо бросить.
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15.03.2022 15:40 Ответить
Хоронят гражданских людей детей. в траншеях братских могилах, Твари расстреливают беженцев ..Я так понял НАТО воюет кто в Простынях в Аравии. Вас ни кто не тянет воевать.. Дайте самолеты закройте небо.... ***** звереет просит всех кто хочет воевать против Украины . Только слышно Европа в печали .... Каждую минуту уходит Жизнь...... Но жовка недельных санкций. и больше ни куя........
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15.03.2022 15:50 Ответить
Що ти патякаєш???США,НАТО,Британія,ЄС.надають патрони до автоматів,кулеметів,снаряди,Джавеліни,хавели,стінгери,панцирфауст,і багато ще чого.В Україні немає,на жаль ні одного патронного заводу.Якби не союзники то ми б зараз хіба що з рогаток стріляли. Так що ротики позакривайте.Вони за нас сюди воювати не прйдуть,це наша робота.І щире їм спасибі і низький уклін.
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15.03.2022 16:06 Ответить
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15.03.2022 15:53 Ответить
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:03 Ответить
Прекращение транзита газа в Европу через Украину - вот это по москалям ударит очень сильно
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15.03.2022 16:47 Ответить
Треба не тільки на санкції розраховувати, а на армію і народ, а ти за 3 роки нічого не зробив для армії, мало того що не виділяв гроші на армії так і озброєння і амуніції не купляв.
Розкажи своїм зеленим півням як ти особисто заморожував замовлення зброї на наших підприємствах, а то півники не знають як простоював львівський танковий, Павлоградський хімічний.Розкажи де наш ОТРК RAAD-2 («Грім-2») яким зараз легко можна було б знести кримський міст аеродроми в Криму, Таганрозі, Міллерові та інші звідки ******** наші міста. ПРОСРАВ, а вся зелена наволоч с тебе тепер робить героя лідера як люся підлизує зад.
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15.03.2022 17:57 Ответить
Я пишу про самолеты закрыть небо... ***** херачит бомбешкой ракеты летают.. А он *** патроны оружие... Это все понятно.. Знаем знаю.. Низкий поклон им.. Читай *** суть... САМОЛЕТЫ САМОЛЕТЫ!!!!!!!

Анатолий Точ
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15.03.2022 17:59 Ответить
Цікаво чи наш президент припинив бізнес з Мордором, бо Свати далі показують там.
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15.03.2022 22:59 Ответить
 
 