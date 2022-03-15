Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Принятых санкций против России недостаточно. Агрессивные планы России еще не разрушены.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.
"Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть", - заявил Зеленский.
Также президент призвал запретить России пользоваться портами других стран, а также ввести ряд других санкций.
"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, нужно признание России государством-террористом, потому что это так и есть, и нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Ведь это нужно как для нас, да и для вас, это нужно для мира в Украине и Европе",- добавил президент.
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А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Во тварь зеленая...
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
Розкажи своїм зеленим півням як ти особисто заморожував замовлення зброї на наших підприємствах, а то півники не знають як простоював львівський танковий, Павлоградський хімічний.Розкажи де наш ОТРК RAAD-2 («Грім-2») яким зараз легко можна було б знести кримський міст аеродроми в Криму, Таганрозі, Міллерові та інші звідки ******** наші міста. ПРОСРАВ, а вся зелена наволоч с тебе тепер робить героя лідера як люся підлизує зад.
Анатолий Точ