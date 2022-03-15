Принятых санкций против России недостаточно. Это нужно решать немедленно, пока агрессор не пошел дальше, - Зеленский

Принятых санкций против России недостаточно. Агрессивные планы России еще не разрушены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть", - заявил Зеленский.

Также президент призвал запретить России пользоваться портами других стран, а также ввести ряд других санкций.

"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, нужно признание России государством-террористом, потому что это так и есть, и нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Ведь это нужно как для нас, да и для вас, это нужно для мира в Украине и Европе",- добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ: Среди них глава Росгвардии Золотов