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Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ, – нардеп "ЕС" Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ
Несколько народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" написали заявления о выходе из фракции
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления об их выходе из депутатской фракции ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата. В тот же день сотрудники ГБР провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.
Топ комментарии
+42 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий15.03.2022 15:32
+30 siveryanin
показать весь комментарий15.03.2022 15:31
+29 Vitia Ma
показать весь комментарий15.03.2022 15:36
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Але як були щурами, ними і залишились, а щоб потім раптом не помилитись, кожному члену ОПЖЗ на лобі потрібно зробити відповідне тату.
плачкова - шлюпка у киссе
туповатая и жадная до денег
такая будет прыгать с одного болта на другой, и в итоге выберет тот, где больше платят
плачкова - редкостная "лядь", скажу я Вам...
Геть цих сучих потвор з України.