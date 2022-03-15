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Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ, – нардеп "ЕС" Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ, – нардеп

Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ

Несколько народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" написали заявления о выходе из фракции

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления об их выходе из депутатской фракции ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рада лишила Киву мандата народного депутата, - СМИ

Абрамович, Плачкова, Фельдман и Столар написали заявления об их выходе из фракции ОПЗЖ, – нардеп ЕС Гончаренко 01

Напомним, 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата. В тот же день сотрудники ГБР провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.
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Топ комментарии
+42
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15.03.2022 15:32
+30
Відправити їх у зоопарк Фельдмана і помістити у вольєри та показувати за гроші.
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15.03.2022 15:31
+29
І що з того? Завтра вони замість ОПЗЖ створять іншу партію і туди знову підуть всі хто був в Партії Регіонів і ОПЗЖ. Це ж вже не раз було! Всім хто коли небудь був в Партії Регіонів і в ОПЗЖ в тому числі в місцевих радах і сільских потрібно назавжди заборонити балотуватись і займати будь-які посади в органах державної влади!!!
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15.03.2022 15:36
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хахаха
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15.03.2022 15:31 Ответить
... бегут с корабля (с)
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15.03.2022 15:31 Ответить
вихід з опзж цих покидьків не врятує.
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15.03.2022 16:00 Ответить
Вихід тих падлюк повинен бути тільки через гіляку
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15.03.2022 17:42 Ответить
Ну вийшли, це лише показує що щури побігли з російського корабля якій йде нах..
Але як були щурами, ними і залишились, а щоб потім раптом не помилитись, кожному члену ОПЖЗ на лобі потрібно зробити відповідне тату.
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15.03.2022 19:28 Ответить
Відправити їх у зоопарк Фельдмана і помістити у вольєри та показувати за гроші.
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15.03.2022 15:31 Ответить
я на них даже если мне доплачивать будут - смотреть на этих тварей особого желания не имею
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15.03.2022 15:40 Ответить
Невже осознали і добровольцями на фронт??? Матьчесная...
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15.03.2022 15:32 Ответить
Та так-у ієрусалимські козаки.
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15.03.2022 16:53 Ответить
Навіть не явку з повиною
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15.03.2022 15:32 Ответить
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15.03.2022 15:32 Ответить
Крысы...
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15.03.2022 15:33 Ответить
Ні, гниди.
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15.03.2022 17:44 Ответить
У Плачкової там однії була адекватна позиція, як її туди занесло, в неадекваті хіба тоді була, коли вступала. Це я суджу з ефіра, де її бачив на Прямому...
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15.03.2022 15:33 Ответить
нет у нее никакой "позиции"...))
плачкова - шлюпка у киссе
туповатая и жадная до денег
такая будет прыгать с одного болта на другой, и в итоге выберет тот, где больше платят
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15.03.2022 15:38 Ответить
судячи з вашого аналізу, значить в неї була колінно-ліктьова позиція дуже успішна))
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15.03.2022 15:42 Ответить
Я эту "шлюпку" еще в Одессе застал, до того, как она депутатко стала

плачкова - редкостная "лядь", скажу я Вам...
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15.03.2022 15:45 Ответить
А я не сперечаюся, що вона рідкісна лядь. Просто всі інші там були ще гірші на порядок. А визначення для того, що гірше на порядок, ніж рідкісна лядь, важко підібрати, навіть на не літературній мові.
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15.03.2022 16:30 Ответить
только Закон о колоборантов негйно
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15.03.2022 15:42 Ответить
Крысы побежали
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15.03.2022 15:33 Ответить
Та пі...да вам. Можете тепер продовження кацапського твору Муму написати. Вже не поможе.
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15.03.2022 15:33 Ответить
Дурять
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15.03.2022 15:33 Ответить
Пайдут в другую фрикцию
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15.03.2022 15:33 Ответить
Фельдман прозрів після знищення його дітища-экопарку, по котрому нещадно гатять "брати"?
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15.03.2022 15:34 Ответить
Отак вони у 2014 році тікали з донецького ПРайду,але своєї пропідорашенської суті не позбавились-перефербаються ще не один раз.
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15.03.2022 15:34 Ответить
Розстріляти усю ОПЗЖопу ***** !
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15.03.2022 15:35 Ответить
А фельдман - вечный попрыгунчик
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15.03.2022 15:35 Ответить
20 дней думали, а когда увидели чья будет победа...
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15.03.2022 15:36 Ответить
ваторылые "ляди" бегут с тонущего ватного корыта
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15.03.2022 15:36 Ответить
І що з того? Завтра вони замість ОПЗЖ створять іншу партію і туди знову підуть всі хто був в Партії Регіонів і ОПЗЖ. Це ж вже не раз було! Всім хто коли небудь був в Партії Регіонів і в ОПЗЖ в тому числі в місцевих радах і сільских потрібно назавжди заборонити балотуватись і займати будь-які посади в органах державної влади!!!
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15.03.2022 15:36 Ответить
Одна проблемка - как вставить телам, что все эти годы за них голосовали, чуть побольше оперативки, чтобы они раздуплялись хоть чуток, когда их жОстко ********* моральные уроды всех мастей
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15.03.2022 15:40 Ответить
А навіщо? - Якщо ОПЗЖ заборонять як партію колаборантську, а її членів об'являть колаборантами, то і їхньму електорату нічого "вставляти" не буде потрібним.
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15.03.2022 15:58 Ответить
у них слотов под оперативку нет, они родились бракованными
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15.03.2022 16:47 Ответить
так Гончаренко також був регіоналом,але перевзувся
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15.03.2022 17:16 Ответить
Так у нас пів країни були за ригів, багато хто поміняв свою думку не обов'язково всі зрадники, треба дивитись хто наламав дров і як себе показав в подальшому. А от опзж створена вже після 2014 і туди вже пішли самі відверті мразі.
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15.03.2022 17:56 Ответить
Щось гальмують офіційні повідомлення. Де офіційні підтвердження про підписання закону проти колаборантів, де офіційне підтвердження про виключення Ківи з депутатів ?
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15.03.2022 15:39 Ответить
Тут на Цензорі є ці повідомлення .
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15.03.2022 15:44 Ответить
так шо теперь,буйные овации устроить?
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15.03.2022 15:55 Ответить
Офіційно підтвердити це правда чи фейк.
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15.03.2022 16:02 Ответить
А киву выгнали...
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15.03.2022 15:40 Ответить
... а що такоє, фінансірованіє з кацапії пєрєстало паступать. щас вигодно бить патрійотом, - тіпа ми заміріпротіввайни.
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15.03.2022 15:42 Ответить
Эти коллаборанты НОН ГРАТА в Украине пожизненно а то и подсудны
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15.03.2022 15:42 Ответить
этого мало...По принятому закону о коллаборантах,их деятельность во время депутатства можно рассматривать в ракурсе вредоносной деятельности,повлекшей опасности государства и по сотрудничеству с агрессором по состоянию от 2014 года.То есть,как коллаборанты они подлежат осуждению,а кто не явно,то может быть привлечён всё равно к уголовной ответственности за невыполнение служебных обязанностей (отсутствие на собраниях Рады) для принятия важнейших законов в условиях военной агрессии (с 22.02.2024)
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15.03.2022 15:44 Ответить
сколько эти ***** меняли шапку от за еду до за жопу всех сук на нары , или ружо в зубы и вперёд , пусть кровью умоются !!!!!!
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15.03.2022 15:45 Ответить
Ти глянь «прозріли» падли!!!
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15.03.2022 15:46 Ответить
Ця підараснота переобується і створить нову партію, наприклад, Партія за МайНайфайне життя України в світі. І найдуться ті, хто буде голосувати за них. Бо пообіцяють величезні пенсії, фантастичні зарплати і мудрий нарід, як завжди, протягне погань в політику.
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15.03.2022 15:46 Ответить
поздно, рыгоанальные. поздно. фельдман перебегал **** по всем партиям.
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15.03.2022 15:48 Ответить
Ви,що там ****** в ВР. Який нахер вихід??? Заборонити як фашитську,і негайне голосування.А то зараз скоро до тями вас приведем.А то вже починається,відкриєм кримінальне провадження,вручимо підозрювання.Проведемо слідство.Все по закону воєнного часу.
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15.03.2022 15:49 Ответить
тепер будуть паскудить без ЖОПаЖ
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15.03.2022 15:51 Ответить
руській мір в дії. Вонючие крысы, или нет, не так - избирательная герудотерапия , пиявки отпали, и выждают, куди присмоктатись.
Геть цих сучих потвор з України.
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15.03.2022 15:52 Ответить
Хитрые ж...ды бегут, пока не поздно.
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15.03.2022 15:53 Ответить
Выйти из фракции им приказали кураторы спецслужб россии , что бы таким образом остаться в парламенте ! нужно было в первый же день 24 февраля публично осудить путинскую агрессию и сдать все связи фракции с кураторами из кремля !
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15.03.2022 15:54 Ответить
Люди! У вас есть мозги? Запоминайте фамилии этих рыгов и никогда не голосуйте за них. Это же уроды-кровопийцы!
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15.03.2022 15:56 Ответить
Слизькi тварюки кинулись перевзуватись.
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15.03.2022 15:56 Ответить
На хер из Рады совсем. Тварьё сепарское. Перекраситься более не выйдет, мрази
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15.03.2022 15:59 Ответить
Зараз надягнуть камуфляж і вже захисники України. З усіх каналів будуть розказувати, що рашка не дружня держава і як треба воювати.
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15.03.2022 15:59 Ответить
а шо так можна гнати iх в сторону коробля якуновича
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15.03.2022 16:01 Ответить
гребаные твари ... до последнего сидели выжидали, промоскальские ублюдки
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15.03.2022 16:03 Ответить
Крысы, на кислород их.
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15.03.2022 16:03 Ответить
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15.03.2022 16:15 Ответить
Бл...ь ! Де цей столар вже не був ? І на юух не був і в дупі не був . На цей раз , вже пора туди .
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15.03.2022 16:21 Ответить
Если не "наработали" на место за решеткой - в чем я лично очень сомневаюсь - лишить украинского гражданства,конфисковать все имущество и выдворить за пределы Украины навсегда!P.S.не люблю ванговать - но ни одна падла уровня народного депутата не понесет ответственность - типа покаются,создадут какую то партейку и дальше будут править мудрым народом.
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15.03.2022 16:28 Ответить
Цю партію заборонити і нікого із неї не відпускати.А після війни із кожним особисто розібратися кого куди,кого в буцегарню а у кого прийняти заяву про вихід із партії за власним бажанням.Вони тепер будуть всі втікати із партії щоб потім знову розповзтися по іншим партіям або створити нову з іншою назвою як колись партія регіонів.
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15.03.2022 16:32 Ответить
Вийти вони мають тільки в тюремні камери з конфіскацією награбованого майна.
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15.03.2022 16:46 Ответить
Эти твари вначале были регионами Януковича. Когда они обгадились в 2014 также разбежались, чтобы потом создать это опзж. Теперь опять разбегутся чтобы опять создать новый антиукраинский гнойник. С такими нужно радикальное решение. За антиукраинскую деятельность и пособничество оккупанту запретить занимать любую руководящую, законобразующую должность. Сюда же добавить судей всех рангов которые своими решениями поддерживалиопзж. Ну и не забыть мураевское шобло.
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15.03.2022 16:48 Ответить
теперь их с чистой совестью отправить в ад
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15.03.2022 16:49 Ответить
шеф дёру дал,вот и прозрели!
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15.03.2022 17:23 Ответить
похъ всеравно вздернуть на арке
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15.03.2022 22:16 Ответить
 
 