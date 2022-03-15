Российскую военную машину еще можно остановить. Вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если не остановить Российскую Федерацию в Украине, она пойдет дальше. Первыми могут пострадать прибалтийские страны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, выступая на Joint Expeditionary Force, информирует Цензор.НЕТ.
"Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийства людей! И вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче точно. Следует остановить разрушение демократии, остановить на нашей земле, или они придут к вам тоже", - сказал он. Зеленский, заметил, что дальше под удар РФ могут попасть страны Балтии.
"Помогайте себе, помогая нам. Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Вы знаете, в каких средствах защиты мы нуждаемся... Объем, который вы даете нам в неделю, мы используем за 20 часов. Здесь сколько оккупантов, наши войска называют их саранчей ...", – добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Послухайте що говорив Лапін вчора на прямому.
Це жесть.
Яка ***** різниця що він робить тут і зараз?
Головне - це що він казав 3 роки назад, а потім, що він казав 2 роки назад, які відосіки знімав ну і так далі. А ще ж важливо які в нього мотиви - це ключове, а результат - ой, то такі дрібнички.
І головне - не злитись (рос. слиться) в даних обставинах з нашою ЗСУ зміг би... абсолютно кожен коментатор на цій сторінці. Це ж банальщина.
Сарказм (від порохобота до речі) навіяний абсолютною тупістю певного електорату.
Только ******, и ******, ******, и ******.... все 3 года. И вся его шобла.
Разосрал все, что было создано до него!
Війна -це перш за все війна економік. Вони зруйнували економіку за два тижні.
Вони дали нам найновішу зброю ,хоча й наземну. Дали величезну фінансову допомогу та відкрили кордони для біженців. Хай спочатку звітує , хто заморозив ракетну програму на 2,5 роки і зруйнував канали поставки клістронів.
НАТО не може закрити небо ,тому що для цього потрібні всі голоса членів НАТО ,а цього не буде.
Цікаво, чи є ще тут розумні люди, які розуміють, що всі публічні люди - суть актори, які просто грають відведену їм закулісними силами роль?
Та про що з вами говорити...
диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов
13.03.2022
© Getty Images/Global Images Ukraine
Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.
Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.
Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.
«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».
Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.
Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.
Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.
Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.
Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.
Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».
После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».
Сначала подумай, потом отвечай.