Армия РФ бросает своих: СБУ выложила запись разговора захватчика с женой. АУДИО

РФ отправляет своих военных на войну в Украину, но снимает с себя какую-либо ответственность за их смерть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Службы безопасности Украины проинформировала в Телеграме, опубликовав аудиоразговоры захватчика со своей женой.

"Родным оккупантов приходят памятки, что военные РФ - якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым. В перехваченном разговоре СБУ слышно, как захватчик объясняет своей жене, что российская армия просто "бросает" своих", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что особое возмущение у захватчика вызывает пассаж о якобы хорошем обеспечении.

"А... есть одна консерва капусты сраной, без мяса, тушеной какой-то... на четверых, 150 грамм на обед... Это считается, мы обеспечены довольствием???", - цитирует СБУ слова россиянина.

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