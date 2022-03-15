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"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": боты собирают информацию о точности бомбардировок, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о новом виде информационной угрозы – боты пытаются в соцсетях узнать о последствиях бомбардировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре.

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"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", - говорится в сообщении

Украинцев просят ни в коем случае не сообщать никому точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.

"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных телеграм-каналов!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оккупант": СНБО создал сайт с данными о российских военных пленных

Ваш эксклюзив может стоить кому-то жизни: боты собирают информацию о точности бомбардировок, - СНБО 01
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Топ комментарии
+24
Антона Геращенка попередьте
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15.03.2022 16:02
+11
Може, почати пальці ломити тим, хто заради хайпу, лайків виставляє переміщення наших колон, геолокацію бомбардувань? Бо якщо курячими мізками не доганяє, то впливати на них фізично.
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15.03.2022 16:04
+9
Арестовичу нафарбуйте губьошки, щоб менше болтал єрундой.
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15.03.2022 16:05
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Антона Геращенка попередьте
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15.03.2022 16:02 Ответить
Може, почати пальці ломити тим, хто заради хайпу, лайків виставляє переміщення наших колон, геолокацію бомбардувань? Бо якщо курячими мізками не доганяє, то впливати на них фізично.
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15.03.2022 16:04 Ответить
Арестовичу нафарбуйте губьошки, щоб менше болтал єрундой.
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15.03.2022 16:05 Ответить
Пищить цім ботам, що вони влучно попали ракетою у Воронеж!
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15.03.2022 16:05 Ответить
А ЦН це стосується?Бо мене забанив адмін на 3 дні,за те що я з ним сперечалася і просила видалити коменти новоспечених ників про кількість нашего контингенту в ООН що повинні повернутися в Україну за наказом президента.Навіть указ Миноборони вказала адміну ЦН.Але він забанив мене а ні "гостей" ссилаючись на те ,що ця інформація є у вільному доступу.
Але ,як є така інформація ,чого тоді тут випитували?
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15.03.2022 16:05 Ответить
Я тут згадую, як на Чернігівщині пальці відрізали тому, хто ставив мітки на дорозі. Хм, і чому це мені згадалося?..
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15.03.2022 16:12 Ответить
Когда я утверждаю, что друг Бутусова Геращенко работает на врага, меня тут же банят.
Прошу пояснения редакции этого издания, вы на кого работаете?
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15.03.2022 16:15 Ответить
правильно делают, чтобы не трындел
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15.03.2022 17:30 Ответить
сегодня по дороге шла военная техника (не важно где ) и одна ********ся начала снимать и тут же что то там набирать на смартфоне увидели это женщины стоящие в очереди в магазин и начали ей делать "вырванные годы" - мужики даже не вмешивались от греха подальше чтобы и им случайно не прилетело
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15.03.2022 16:17 Ответить
Какая нафиг информация? Лупят ракетами по жилам дома. Нет, блин, будем обманывать ботов, и говорить нас цветами забрасываю.
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15.03.2022 16:18 Ответить
При попаданиях те кто разбираются (!!!) в географии могут отвечать, что косоруки кацапы всю серию запустили в чисто поле за километр справа, главное, чтобы при этом в километре слева было тоже чистое поле! И если при этом вдруг полетит в чистое поле слева, то сообщать о том кто спрашивал в чат-бот кому положено!
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15.03.2022 16:34 Ответить
 
 