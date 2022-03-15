"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни": боты собирают информацию о точности бомбардировок, - СНБО

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о новом виде информационной угрозы – боты пытаются в соцсетях узнать о последствиях бомбардировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре.

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"Пользователи-боты или "живые" аккаунты отправляют в чатах сообщения, чтобы узнать степень поражения от бомбардировки и точную локацию для корректировки огня. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов. Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", - говорится в сообщении

Украинцев просят ни в коем случае не сообщать никому точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.

"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и обладателей многотысячных телеграм-каналов!", - говорится в сообщении.

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