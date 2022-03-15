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Разведка обнародовала список россиян, совершающих военные преступления в Украине. Среди них есть женщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведка обнародовала список россиян, совершающих военные преступления в Украине. Среди них есть женщины

Главное управление разведки МО Украины обнародовало список из 190 вражеских российских военнослужащих, участвующих в военных преступлениях против украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР.

Речь идет о почти 200 военнослужащих 590-го зенитно-ракетного полка (воинская часть 31665) из г. Новосибирск, совершающих военные преступления против народа Украины.

"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских домов по всей Украине вы себе, "уважаемые", сами выписали приговор - тотальное уничтожение каждого из списка без капли сострадания", - утверждают в ГУР МО Украины.

Со списком оккупантов вы можете ознакомиться по ссылке.

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Топ комментарии
+41
Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
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15.03.2022 16:07
+39
Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
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15.03.2022 16:09
+8
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15.03.2022 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
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15.03.2022 16:07 Ответить
Среди сук есть операторы - пулемётчицы и операторы - гранатомётчицы не говоря уже об операторшах РЛС и крылатых ракет.
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15.03.2022 16:35 Ответить
Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
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15.03.2022 16:09 Ответить
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15.03.2022 16:42 Ответить
Як зенітники можуть обстрілювали міста? Але ясне діло що всі сили які причетні до нападу на Україну рано чи пізно мають за це відповідати.
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15.03.2022 16:11 Ответить
Ракети можуть.
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15.03.2022 18:24 Ответить
Я знаю, і нанесуть вони страждань великих, але це вже акт дебілізму, в додачу до всіх злочинів.
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15.03.2022 18:27 Ответить
"це вже акт дебілізму, в додачу до всіх злочинів."

Що ти маєш на увазі? Чий акт на додачу до чиіх злочинів?
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15.03.2022 18:36 Ответить
Зенітні ракети призначені для стрільби по повітряних цілях, стріляти ними по координатах це акт дебілізму, вимушена міра, а якщо стріляти по містах то це порушення правил війни, оскільки такі ракети спеціально мають бойову частину начинку мілкими осколками. Чиї злочини? Не знаю, напевно Хезбола на Ватикан напала.
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15.03.2022 18:43 Ответить
Хто вам сказав, що до складу цього полку входять тільки зенітні ракети?

"Чиї злочини? Не знаю, напевно Хезбола на Ватикан напала."
Ви на стільки незрозуміло відписались, що я бодай подумав, що ви ватнік.
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15.03.2022 23:12 Ответить
Бо це зенітно-ракетний полк, крім ЗРК, там максимум підрозділ охорони з калашами і РПГ.
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15.03.2022 23:43 Ответить
Хто зна, що там до того полку включили - може й іскандери є.
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16.03.2022 12:27 Ответить
Ні, це різні роди військ.
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16.03.2022 12:29 Ответить
На біса нам ці списки?
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15.03.2022 16:16 Ответить
навіщо брати ту мразоту в полон? знищувати на місці. можна після допиту й докумнтування.
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15.03.2022 16:19 Ответить
Жінок після допиту й документування. Чоловіків одразу.
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15.03.2022 16:30 Ответить
ЩОБ ЗНАТИ ТВАРИН РАШЕНСЬКИХ ЯКИХ ТРЕБА ЗНИЩИТИ!
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15.03.2022 16:20 Ответить
нам нужно что-то типо Моссад, а еще поддержку украинцев на раше..., кстати, а где они? неужели вы, наши бывшие соотечественники, забыли, кто вы есть, неужели бредовые идеи злобного сумасшедшего карлика вам ближе, чем судьба вашей неньки-Украины...
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15.03.2022 16:22 Ответить
Они уже давно свой выбор сделали …
Это уже не украинцы, они уже заражены рашистской чумой .
Они такие же враги как и кацапы .
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15.03.2022 16:53 Ответить
Назарчику, тобі повилазило, що після зенітників ці орки ще й ракетники! Чи ти уже їх розділив? Дивися, бо вони тебе переполовинять!
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15.03.2022 16:24 Ответить
Тільки труси можуть воювати з мирним населенням! Слава Україні!
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15.03.2022 16:26 Ответить
Так как эти ТРУСЫ воюют из за угла,единственное средство для них - СМЕРТЬ -
и пора научится этих выродков человечества в плен не брать,ИХ тут НЕТ,
значит вопрос сам собой обнулился.
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15.03.2022 16:38 Ответить
доповнення

Войсковая часть 31665

Информация об организации

Начальник отдела кадров
Астахов Сергей Юрьевич

ИНН / КПП
5405426445 / 540501001

Адрес электронной почты
[email protected]

Адрес
630017, г Новосибирск, ул Бориса Богаткова, д. 194/10



Контактный телефон
(383 ) 2531266
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15.03.2022 16:41 Ответить
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:12 Ответить
В цьому списку дуже багато рашистів з українськими прізвищами.
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15.03.2022 17:34 Ответить
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15.03.2022 18:01 Ответить
 
 