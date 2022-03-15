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Украина устроила Путину очень дорогой ад войны, - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Ставридис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина устроила Путину очень дорогой ад войны, - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Ставридис

Запад ошибочно верил, что военная машина России некоторым образом как у НАТО. Теперь все удивлены тем, как много проблем захватчику доставляет меньшая и хуже вооруженная Украина.

Об этом говорится в материале для Bloomberg отставного адмирала ВМС США и бывшего командира войск НАТО Джеймса Ставридиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Будучи командиром НАТО в свое время, я проводил время с российскими военными и начальником Генерального штаба генералом Николаем Макаровым. Будучи приятной фигурой, Макаров рассказывал мне о российских усилиях по модернизации сил, начиная с профессионализации армии и отказа от жестокой призывной системы. Были планы по улучшению наступательных кибернетических возможностей, высокоточного управляемого оружия, а также беспилотных машин", - пишет Ставридис.

Он отмечает, что Макаров, похоже, был уверен в прогрессе. Но события в Украине показали, что усилия действительно провалились. А призывников на поле битвы очень много. Российское вооружение тоже не стало лучше. Россия показала себя не как развитая армия 21 века, а как тупая сила в стиле Второй мировой войны. В отличие от Сирии, где российские войска были эффективны, но не участвовали в боях с регулярными военными, сегодняшние битвы в Украине демонстрируют большие пробелы в российских подходах к подготовке, обеспечению оборудованием и организации.

Ставридис указывает на три ключевые проблемы, достойные особого внимания, которые Москва не может решить немедленно и которые будут и дальше подрывать операции против Украины.

"Первая и наиболее очевидная – это провал логистики. В армии мы часто говорим, что любители изучают стратегию, а профессионалы – логистику. Доставка боеприпасов, горючего, продуктов, средств обогрева, электричества и систем связи для войск критически важна. В частности, поставки горючего на передовую оказалось проблематичным для россиян. Для западных сил это вопрос элементарной логистики", - пишет Ставридис.

Фото конвоя из танков и бронетехники, растянувшейся на десятки километров недалеко от Киева, - это хороший пример некомпетентности. Любая современная западная армия разработала детальные планы, чтобы такая масса наступательного вооружения не оставалась на открытой территории в течение стольких дней. Обеспечивать относительно небольшие группы в Сирии проосто по сравнению с поддержкой 200-тысячной армии.

Вторая проблема, на которую указывает Ставридис, менее очевидна, но хуже. Значительная часть солдат, участвующих во вторжении в Украину – это срочники или резервисты. Это не профессиональная, составленная из добровольцев сила во главе с опытными кадрами. Были анекдотические примеры, когда российские солдаты практически не знали о значимости собственной миссии. Некоторые были удивлены узнать, что они, оказывается, не на учениях в России, когда их пленили украинцы.

Третий ключевой промах – это плохое военное мастерство на виду. Российский план включал атаку из шести разных векторов, что сильно распылило силы.

"Боевой план, разделяющий силы на шести направлениях, изначально дефектен. Без сомнения можно связывать это с ложными оценками и разведкой. Российские генералы, очевидно, ожидали, что украинцы будут встречать их с цветами и водкой, а не шарами и коктейлями" Молотова", – пишет американский военный.

Число боевых потерь России впечатляет. За 20 лет тяжелые бои в Афганистане США потеряли примерно 2 тысячи солдат в бою. Но в Украине всего за две недели было убито по меньшей мере 4 тысячи российских военных, а может, и вдвое больше. Эти цифры будут преследовать Владимира Путина, хотя он и пытается скрыть их от общества.

Вдобавок к потере крови Россия теряет богатство. Война – "дорогое удовольствие", особенно когда источники твердой валюты высыхают из-за западных санкций. А большая часть военной казны, на которую рассчитывал Путин (более 600 миллиардов долларов в резервах), были заморожены западными институтами из-за санкций.

Есть сообщения, что Россия отправляет свои самолеты на 200 вылетов в день, используя чрезвычайное количество горючего и запчастей, которые будет нелегко пополнить из-за санкций. Украина утверждает, что сбила более 50 российских самолетов, каждый из которых стоит 20-50 миллионов долларов. Один из недавних подсчетов свидетельствует, что каждый день войны стоит Москве несколько миллиардов долларов. И с таким темпом Путин потеряет все деньги раньше поддержки поддержки общества.

Для россиян на полях битвы в Украине хуже всего впереди. Путину, мечтающему захватить четырехмиллионный Киев, придется бросить в бой очень большое количество сил. Самая элитная Первая дивизия морской пехоты США сражалась почти два месяца, чтобы взять иракский город Фаллуджа, который в 10 раз меньше, чем украинская столица. Местные знают каждый уголок своего города, они все лучше вооружены благодаря Западу, а также более мотивированы, защищая свои семьи. Это будет долгое и кровавое сражение.
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Топ комментарии
+33
"...коли російські солдати буквально не знали про важливість своєї місії. Деякі були здивовані дізнатися, що вони, виявляється, не на навчаннях в Росії, коли їх брали в полон українці..."
----
пан генерал також трохи ідіот, якщо вірить кацапським полоненим.
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15.03.2022 16:14
+18
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15.03.2022 16:24
+10
Крім США, БРИТАНІЇ ,ПОЛЬЩІ ТА КРАЇН БАЛТІЇ ВСІ ІНШІ СЦИКУНИ!!!
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15.03.2022 16:26
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"...коли російські солдати буквально не знали про важливість своєї місії. Деякі були здивовані дізнатися, що вони, виявляється, не на навчаннях в Росії, коли їх брали в полон українці..."
----
пан генерал також трохи ідіот, якщо вірить кацапським полоненим.
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15.03.2022 16:14 Ответить
Звиздить як баба, кому потрібні його підказки окрім ворога, а ви ще й друкуїте таких бездарів
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15.03.2022 16:19 Ответить
язиком таляпати - не в окопі сидіти.

"Бо віра без діл - мертва" Біблія
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15.03.2022 16:21 Ответить
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15.03.2022 16:24 Ответить
Крім США, БРИТАНІЇ ,ПОЛЬЩІ ТА КРАЇН БАЛТІЇ ВСІ ІНШІ СЦИКУНИ!!!
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15.03.2022 16:26 Ответить
Нічого подібного, вони виказують свою "озабоченность"
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15.03.2022 16:38 Ответить
Ще Туреччину забули
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15.03.2022 18:39 Ответить
Именно Народ Украины достойно сражается с московской ордой. И, да, делает Народ это только благодаря себе, и благодаря военной, экономической и политической помощи стран НАТО и других стран Мира.
Народ Украины бьет врага не благодаря, а вопреки действиям внутренней Зе-власти, которая просрала и разворовала всё и вся за последние 3 года.
За 3 года, нынешняя власть СОВЕРШЕННО НИЧЕГО не сделала для страны, и даже сейчас, они ничего не делают, а только клянчат, попрошайничают, и заглядывают в очко путину.
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15.03.2022 16:29 Ответить
хто такий путін?
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15.03.2022 16:35 Ответить
путін - це таке мерзенне *****, яке послало орди своїх ********** вбивати українців. Але ми цю заразу винищем, якщо місцеві зелені гниди не будуть нам заважати.
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15.03.2022 16:47 Ответить
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 16:31 Ответить
взял рассказал кацапам чего не надо делать и как лучше сделать... *******? )))
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15.03.2022 16:33 Ответить
А вы, натовцы, ссыкуны.
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15.03.2022 16:33 Ответить
Головне, що міф про міць російської армії повністю втоптаний у лайно. Кремлівські пропагандони ще щось там вливають у вуха своєму бидлу з екранів ТВ, про тріумф російських вояк в Україні. Нехай приїдуть подивляться на мільйони тон знищеної техніки обгорілої та трупи своїх елітних загарбників, яких вже собаки та вовки тягають по полям та лісосмугам України. І це ще не кінець, далі буде.
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15.03.2022 16:34 Ответить
Першого речення достатньо щоб знати щось про кометенцію НАТО
"Захід помилково вірив, що воєнна машина Росії якимсь чином рівня НАТО." Джерело: https://censor.net/ua/n3325362
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15.03.2022 16:34 Ответить
Колона бронетехніки що декілька днів стояла під Києвом,це приклад некомпетентності не тільки кацапів а й нашого головнокомандувача.
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15.03.2022 16:39 Ответить
Не погоджуюсь. Це була хороша ціль для авіації, яка могла працювати вздовж дороги ефективно, але вони дуже плотно напхали там системи ППО та були прикриті своєю авіацією, ми би поклали там всі літаки і Байрактари. Артилерія туди майже не діставала, тільки смєрчі могли, але треба було їх виводити на передову під удари і били би по голові колони. Точка теж була би не ефективна, бо б'є по площі (якщо стоять плотно як на парковці біля супермаркета), навіть удар по перехрестю максимум машин 10-20, їх бережуть для великих скупчень.
Да і якщо мало чути про удари, не означає що їх взагалі не було ), не зря вони потім позповзлися по посадках, але тільки коли грунт трохи проморозився, бо застрягали, тому і стояли на трасі.
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15.03.2022 17:17 Ответить
Очередное трепло при погонах. Западные "аналитики" в полной мере показали свою "компетентность" отводя Киеву 3-4 дня для захвата орками.
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15.03.2022 16:39 Ответить
По своїй компетентності всі ці адмірали хєр-майор не далеко пішли від ускага глаза шайгу.
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15.03.2022 17:03 Ответить
У вас кацапскі безпілотники з ракетами годинами літають у вашому повітряному просторі, а ви все надуваєте щоки і розказуєте ух яке сильне нАТО, ух кожен дюйм, кожне життя ваших громадян, та ми ,та ох як ми можемо. У столтенберга сьогодні питають ,як безпілотникмміг стільки літати, воно всралось і сказало що нема цьому доказів. Вдумайтесь нема доказів, фото уже у всьому світі а натовський недонаполєон каже всім не дивитись вгору.
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15.03.2022 17:11 Ответить
То ми думаємо про сильне НАТО. То НАТО що стоїть в Європі давно не сильне, воно не збиралося ні з ким воювати, вони пригнули під парасольку НАТО і розслабили булки. Одні поляки останнього часу почали ворушитись, бо зрозуміли що вони наступні.
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15.03.2022 17:20 Ответить
В ираке, афганистане нато показало саою силу, оно 10 кратно сильней рф, это минимум..
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15.03.2022 21:47 Ответить
На 100% підтримую, але там операцію планувало і здійснювало США, а в Європі кількість БОЙОВИХ з нормальним бойовим досвідом підрозділів (саме європейських а не американських) обмаль. В своєму пості я зробив наголос про Нато в Європі ))
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15.03.2022 22:10 Ответить
Україна не гірше озброєна, а навпаки краще, завдяки партнерам.
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15.03.2022 17:33 Ответить
Дуже невчасно Пан генерал вказує на помилки агресора.Потім будете аналізувати.
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15.03.2022 17:43 Ответить
Как же меня бесят эти зажравшиеся гомосеки, кто бы знал. Доходит до абсурда, я начинаю верить в ватные сказки про гейропу. Они там действительно все уже затрахались в очко и зажирели до крайней степени ? Чертовы *********. неужели нельзя внаглую молча дать Украине средства ПВО, ПРО, самолеты, танки, РЗСО и прочее ? Слабаки, слюнтяи, слякоть, обоссавшаяся мразота. У меня уже кончаются слова.
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15.03.2022 18:22 Ответить
Все это есть у украины. По данным сша 80 процентов ввс украины осталось, почему не применяют, скорее всего нет опытных кадров..
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15.03.2022 21:49 Ответить
Росія відправляє свої літаки на 200 вильотів щодня
Оце і є, насправді головною причиною - неефективне та малочисельне використання авіації, усе інше - другорядні причини
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15.03.2022 21:48 Ответить
Вот сша воевало в афганистане, интересно узнать сколько солдат всу отправило на помощь сша? Несколько сот солдат пехоты, но это явно мало, а на было отправлять все рода войск, там они обучались бы приобретали опыт, но нет, как страусс
засунули голову песок, верили что россия не нападет, даже последний момент насмехались над их развед данными, и кто в этом виноват? Неужели сша?
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15.03.2022 21:54 Ответить
 
 