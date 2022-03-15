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Зеленский назначил Героя Украины, экс-командующего ООС Павлюка главой Киевской ОВА. Новым командующим ООС стал генерал-майор Москалев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский назначил Героя Украины, экс-командующего ООС Павлюка главой Киевской ОВА. Новым командующим ООС стал генерал-майор Москалев

Оккупанты продолжают считать захват столицы своей ключевой целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст контроль над Украиной. Это абсурд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем ОВА Александра Павлюка, Героя Украины, командующего ООС. Уволенный глава Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Указ подписан", - отметил глава государства.

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Москальов бьет москалей
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15.03.2022 16:45 Ответить
є хто в курсі якості змін? а то я щось найвеличнішому не дуже довіряю
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15.03.2022 16:48 Ответить
Сподіваємось що узгоджено з Залужним і союзниками
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15.03.2022 16:49 Ответить
я також!!
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15.03.2022 16:52 Ответить
Надо отодвинуть линии фронта от Киева за 100 км. Перемолотить всех москалей на мясорубке
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15.03.2022 16:54 Ответить
Надо Машку за ляжку. Они тоже стреляют, не всегда мимо и наши тоже не Киборги . Если не будет РЕАЛЬНОЙ поддержки со стороны ЕС США то....
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15.03.2022 17:11 Ответить
Воины без сопливых обойдутся
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15.03.2022 17:13 Ответить
Это точно! Поэтому не лезь своими диванными рассуждениями.
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15.03.2022 17:23 Ответить
Брысь , кацап под лавку
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15.03.2022 17:24 Ответить
Тасовати командуючих під час війни? Ну не знаю. До того ж посада ОВА - це не посада ЗСУ. Але сподіваюся, що Залужному видніше. Та й у зоні ООС поганенько - Маріуполь вже давно в облозі.
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15.03.2022 17:14 Ответить
Павлюк молодець, в 2015 не боявся шастати по передовій (24 ОМБр) біля Кримського, ще й жінку з дитиною привозив, розпіздяй і ******* )))
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15.03.2022 17:33 Ответить
 
 