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Зеленский назначил Героя Украины, экс-командующего ООС Павлюка главой Киевской ОВА. Новым командующим ООС стал генерал-майор Москалев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты продолжают считать захват столицы своей ключевой целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст контроль над Украиной. Это абсурд.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем ОВА Александра Павлюка, Героя Украины, командующего ООС. Уволенный глава Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Указ подписан", - отметил глава государства.
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