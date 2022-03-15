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Российские оккупанты продолжают держать в заложниках врачей и пациентов в мариупольской больнице, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают держать в заложниках врачей и пациентов в мариупольской больнице, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Такое известие из областной больницы интенсивного лечения Мариуполя успел передать один из работников больницы.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

О том, что в областной больнице Мариуполя оккупанты держат в плену и врачей, и пациентов, Цензор.НЕТ уже сообщал. Далее – цитата работника больницы от 15 марта:

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки... В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".

Как отмечает сам Павел Кириленко, на днях российские оккупанты практически разрушили больницу – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.

"Русским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", - сообщает глава Донецкой области и предоставляет фото больницы в мирное время. На фото больница в мирное время до прихода врага.

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Недобитки кацапские спрятались в больнице и захватили заложников. Прямо как в первую чеченскую.
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15.03.2022 17:18 Ответить
Держитесь, братья. Недолго осталось. Украинские войска сейчас заняты разгромом врага на других направлениях. Они уже окружили кацапов и завершают их уничтожение. Как только путинские орки будут окончательно добиты на севере и востоке, освободившаяся армия Украины обязательно придёт на помощь Мариуполю и нанесёт решительный деблокирующий удар, который отбросит кацапов в море.
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15.03.2022 17:33 Ответить
Заручники чекають уже 3 доби з 14 березня. ще скільки треба ? Генштаб мовчить. през мовчить. арестович мовчить...
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16.03.2022 15:21 Ответить
 
 