Российские оккупанты продолжают держать в заложниках врачей и пациентов в мариупольской больнице, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Такое известие из областной больницы интенсивного лечения Мариуполя успел передать один из работников больницы.
Об этом сообщает в своем телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
О том, что в областной больнице Мариуполя оккупанты держат в плену и врачей, и пациентов, Цензор.НЕТ уже сообщал. Далее – цитата работника больницы от 15 марта:
"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки... В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".
Как отмечает сам Павел Кириленко, на днях российские оккупанты практически разрушили больницу – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.
"Русским извергам мало разрушений – теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", - сообщает глава Донецкой области и предоставляет фото больницы в мирное время. На фото больница в мирное время до прихода врага.
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