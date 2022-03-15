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Министр обороны Украины примет участие во встрече НАТО, Венгрия не применила вето

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Украины примет участие во встрече НАТО, Венгрия не применила вето

Украину пригласили принять участие во встрече министров обороны государств-членов НАТО, которая состоится 16 марта.

Об этом на брифинге во вторник сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников и наши давние партнеры – Грузия, Финляндия, Швеция и ЕС", - рассказал Столтенберг.

Это означает, что Венгрия, долго блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, решила не применять свое вето.

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Это уже не первый раз с начала войны России против Украины Венгрия не блокирует участие Украины в министерских встречах НАТО. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба приобщался к заседаниям министров иностранных дел Альянса.

Как сообщалось, в начале марта Украина присоединилась к киберцентру при НАТО, это ранее тоже блокировала Венгрия.
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Топ комментарии
+17
і шо в сіярському лісі здохло?
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15.03.2022 17:34
+15
у них кажется весной выборы... рядовые венгры могут его через х.. кинуть
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15.03.2022 17:37
+8
дядюшка Байден венграм попу надрал?
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15.03.2022 17:39
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і шо в сіярському лісі здохло?
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15.03.2022 17:34 Ответить
у них кажется весной выборы... рядовые венгры могут его через х.. кинуть
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15.03.2022 17:37 Ответить
ну і чого переймаються?
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15.03.2022 17:40 Ответить
дядюшка Байден венграм попу надрал?
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15.03.2022 17:39 Ответить
какой к черту дядюшка - бабушка
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15.03.2022 17:52 Ответить
Ці люди на гроші путіна прийшли до влади....
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15.03.2022 17:40 Ответить
А я думав, що слово НАТО стало в Україні нецензурним...але ні.
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15.03.2022 17:42 Ответить
валянок ти
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15.03.2022 17:47 Ответить
Союз с таким количеством участников и правом вето у каждой мелочи пузатой не дееспособен
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15.03.2022 17:48 Ответить
это только в мирное время демократия,удобная для принятия или под благовидным предлогом отказать кому-либо,в военное не будет никакой дерьмократии-там один главный ЧЛЕН-США,все остальные саттелиты
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15.03.2022 17:55 Ответить
Сітро получило по щам,і вже не булькає!!
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15.03.2022 17:49 Ответить
"We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old."
-----------
Winston Churchill
House of Commons - 4 June 1940
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15.03.2022 17:58 Ответить
Нічого, скоро вони Сербію до нато візьмуть, то буде ще одна консерва
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15.03.2022 18:12 Ответить
Мадярони проститутки,дають в зад всім хот для них вигідніший.Не здивуюсь якщо завтра будуть лизати дупу Україні і вже проклинати мокшан.
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15.03.2022 18:45 Ответить
 
 