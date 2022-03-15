Россия выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Российский депутат обвинил в таком шаге России страны НАТО. Якобы они использовали тему прав человека для "реализации собственных геополитических интересов и нападок" на РФ.
"В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", — добавил Толстой.
"При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека", - заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий
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ЗЫ Цензор в Беларуси походу заблокировали. Сижу через впн
вибачте, клятий Т9
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Перехоплена розмова. Один день життя російського окупанта коштує 53$, але виживуть не всі.
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СБУ перехопила розмову російських окупантів: Кремль "кидає" їх на гроші і вони масово дезертують.
Один выход,вирус должен погибнуть,пока не мутировал.
У них даже прав нет,крепостные.
- Што?
Все как в советской комедии.
При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.
То есть, другими словами."Мы , здесь , в рассеи , будем вешать, убивать, пытать и издеваться над нашими гражданами( рассеянами) , если мы сейчас выйдем из Совета Европы" .
Вы понимаете логику? Они этим шантажируют Европу! ОНи рассматривают свой народ в качестве заложника. Ну да, пазл сложился,поэтому загран отряды расстреливают отступающих российских срочников , поэтому им наплевать ,сколько личного состава они потеряют. Их только беспокоит выполнение задачи. Если не осталось л/с, значит задача не может быть выполнена. Поэтому, не берите в плен, не тратьте свою энергию , усилия, время. Если россии они не нужны, то и Украина не должна затрачивать свои драгоценные ресурсы на это.
Надеюсь, этот пост прочитают матери срочников и контрактников на россии.
Млять, они все еще живут по понятиям, что все можно купить, да к тому же в свете сегодняшних реалий их ржубли нафик никому не нужны