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Новости За рубежом Санкции против России
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Россия выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия выходит из Совета Европы и собирается денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека

Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Российский депутат обвинил в таком шаге России страны НАТО. Якобы они использовали тему прав человека для "реализации собственных геополитических интересов и нападок" на РФ.

"В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение", — добавил Толстой.

"При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека", - заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий

Также читайте: Совет Европы останавливает членство России в организации

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
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15.03.2022 18:15
+41
Яким боком кацапи до Європи? Нах з пляжу!
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15.03.2022 18:16
+34
Денонсует то чего и небыло. Да и каким боком ********* к Европе?
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15.03.2022 18:16
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15.03.2022 18:15 Ответить
Супер!
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15.03.2022 18:16 Ответить
Що? А Юр'єв день?
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15.03.2022 18:17 Ответить
Русский челове, оставленный даже на 5 минут без присмотра, обязательно будет творить ***** во имя чего нибудь выдуманного и несуществующего.
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15.03.2022 18:21 Ответить
Шедевр!
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15.03.2022 18:53 Ответить
Яким боком кацапи до Європи? Нах з пляжу!
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15.03.2022 18:16 Ответить
с радбезу оон еще валите!!!
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15.03.2022 18:16 Ответить
Денонсует то чего и небыло. Да и каким боком ********* к Европе?
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15.03.2022 18:16 Ответить
фух, а то бедные европейцы мучились....
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15.03.2022 18:16 Ответить
в Кацапии давно принят закон: главенство внутренних правил над внешними... Поэтом все эти бездельники (ООН, Совет Европы и т.д.) им давно (официально) до ...
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15.03.2022 18:17 Ответить
Денонсація, так денонсація. Всеодно раша ніколи не дотримувалась угод які підписувала.)
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15.03.2022 18:17 Ответить
Та в дебілів, просто, грошей нема, щоб платити за членство, от і все.
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15.03.2022 20:01 Ответить
Русский толстой, пи…дуйте на…уй.
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15.03.2022 18:17 Ответить
Не виходять, а викиздили звідти.
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15.03.2022 18:18 Ответить
о растрелы будут на росии, веселуха
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15.03.2022 18:18 Ответить
То есть кацапам теперь не надо будет оправдываться за пытки в тюрьмах и тд?
ЗЫ Цензор в Беларуси походу заблокировали. Сижу через впн
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15.03.2022 18:18 Ответить
Слухайте, Ларисо, а де Бульбофюрер подівся? Щось не видно його... Залишився, може, у куйла в бункері?
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15.03.2022 19:59 Ответить
Следующий шагом будет запрет обходить блокировку с помощью ВПН. В Рашке за это могут впаять статью за экстремизм.
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15.03.2022 19:19 Ответить
Правильно,нечего на Царя жаловаться
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15.03.2022 18:18 Ответить
Ну что вы такое пишите?!! Разве не знаете?!! На московии бояре плохие, а царь всегда хороший. Холопы, **** с них возьмёшь.
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15.03.2022 18:34 Ответить
Цар добрий допоки живий, а як помре, то кацапня починає його паскудити. Згадайте всіх: від Петра І до Єльцина Мандели... Всіх обісрали після смерті включно дєдушку Лєніна та Сраліна...
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15.03.2022 19:55 Ответить
Это правильно. Какие права человека в стране где нет людей?
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15.03.2022 18:18 Ответить
Права человеку даны свыше Богом. А в раше просто Бога нет от от нее отвернулся.
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15.03.2022 18:26 Ответить
Т.е. как всегда отомстят своим гражданам.. ну чо.. в добрый путь
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15.03.2022 18:18 Ответить
Наступний крок - повернути смертну кару і розстріляти половину своїх "граждан". Врагі народа, ібо.
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15.03.2022 18:19 Ответить
Ща у дурачков за поребриком будет радость: будут массовые расстроены всех недовольных. А русскому человеку всего лишь надо для счастья, чтобы кровь-кишки-*************, и желательно кого нибудь кого знаешь лично.
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15.03.2022 18:19 Ответить
>>расстрелы

вибачте, клятий Т9
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15.03.2022 18:29 Ответить
ну хз, для расстрельщиков нуно идеология, как в совке, а тут одно г... по большому счету. хотя кацапы могут конечно удивить "назло маме отморожу уши", в смысле, в рай, но это разве что до того, как жрать нечего станет.
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15.03.2022 19:10 Ответить
https://youtu.be/xcSf-JMwGI4



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Перехоплена розмова. Один день життя російського окупанта коштує 53$, але виживуть не всі.
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15.03.2022 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xw9FI239LVM



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СБУ перехопила розмову російських окупантів: Кремль "кидає" їх на гроші і вони масово дезертують.
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15.03.2022 18:29 Ответить
А чого так дорого?
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15.03.2022 18:31 Ответить
Рабам и прочим холопам никаких прав не положено
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15.03.2022 18:19 Ответить
Вирішили попереду копняка здриснути, типу сама пішла....
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15.03.2022 18:20 Ответить
Производство швабр и бутылок на засрашке наращивает обороты.
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15.03.2022 18:20 Ответить
А нахрена кацапорилим права людини? Вони ж не люди і не тварини, не треба їм жодних прав.
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15.03.2022 18:20 Ответить
В рашке давно нет никаких прав людей. Понятно, что денонсация прав холопов лишь подтверждение очевидного
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15.03.2022 18:20 Ответить
А права человека на расие когда то соблюдались что ли? Правильно сделали, честно подписались под тем, что не являются частью цивилизованного мира.
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15.03.2022 18:20 Ответить
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15.03.2022 18:21 Ответить
Патогенний вірус Раша таки вийшов з організму Європи .
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15.03.2022 18:22 Ответить
И этот аирус выходит из под контроля.
Один выход,вирус должен погибнуть,пока не мутировал.
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15.03.2022 18:28 Ответить
Вітаємо московитів з поверненням в звичайне для них та рідне середовище - кам"яне сторіччя
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15.03.2022 18:22 Ответить
Кацапи це істоти з недорозвинутою правовою свідомістю. Сьогодні вони десь на рівні 9-11 століття. Їх дії це постійно підтверджують. "По щучьєму вєлєнью по моєму хотенью..."
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15.03.2022 18:22 Ответить
Цитата професора Преображенського неначе звернена до всіх кацапів:

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15.03.2022 18:31 Ответить
Это еще раз доказывает,что кацапы не люди.
У них даже прав нет,крепостные.
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15.03.2022 18:26 Ответить
Цезор, там где то под Киевом, в Бородянке, объявился царёв - раздаёт гуманитарку. Гляньте новину.
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15.03.2022 18:31 Ответить
Село Катюжанка на Київщині

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15.03.2022 18:34 Ответить
Помню в 14 в Николаеве ему и охране так в бубен настучали - красота. Соскучился. Да, к стати а где дбр. Мать вашу дбр можете только патриотов - уничтожителей танков фашистов арестовывать.
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15.03.2022 18:38 Ответить
- Когда началась Вторая мировая специальная военная операция?
- Што?
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15.03.2022 18:43 Ответить
ну табло такое зачетное - просто просится "на одесу" взять
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15.03.2022 18:45 Ответить
Убить , цуку !!
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15.03.2022 18:52 Ответить
Заодно і закодірують там алкаша
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15.03.2022 19:33 Ответить
Повилазили підараси...
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15.03.2022 19:49 Ответить
Херасе, он ещё живой?
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15.03.2022 21:12 Ответить
Мордор ізгої.
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15.03.2022 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yuSh3Lg2l-k


Все как в советской комедии.
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15.03.2022 18:38 Ответить
Те пер москалі можуть апелювати тільки до СенДзянпіна!!!!!!!!!
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15.03.2022 18:39 Ответить
Денонсують, кажете? А коли це кацапи виконували Конвенцію про якісь там права людини?
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15.03.2022 18:39 Ответить
Рашка вернёт смертную казнь и расстреляет Навального и других экстремистов
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15.03.2022 18:41 Ответить
Хай собі чи в ногу,чи в голову стрельнуть...
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15.03.2022 18:47 Ответить
Як рада европи існувала коли був ссср, без їхніх внесків
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15.03.2022 18:48 Ответить
Це значить що кацяпа буде вбивати не тільки інших ,але і своїх .Першими підуть опозіціонери та незадоволені,оце штирить путлера,чим далі тим більше.
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15.03.2022 18:49 Ответить
Нехай заразом і з ООН валять, тим більше, що їх туди й не приймали.
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15.03.2022 18:51 Ответить
На черзі гулаги, заборона виїзду за кордон і розстріли, чекаємо і віримо
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15.03.2022 18:56 Ответить
Все правильно. Зачем рабам права и свобода? Их удел - получать дубинкой по хребту и хер сосать у барина.
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15.03.2022 19:00 Ответить
Не, вообще , это нормально???? ....рассея выходит из Совета Европы и шантажирует Европу чем?

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

То есть, другими словами."Мы , здесь , в рассеи , будем вешать, убивать, пытать и издеваться над нашими гражданами( рассеянами) , если мы сейчас выйдем из Совета Европы" .

Вы понимаете логику? Они этим шантажируют Европу! ОНи рассматривают свой народ в качестве заложника. Ну да, пазл сложился,поэтому загран отряды расстреливают отступающих российских срочников , поэтому им наплевать ,сколько личного состава они потеряют. Их только беспокоит выполнение задачи. Если не осталось л/с, значит задача не может быть выполнена. Поэтому, не берите в плен, не тратьте свою энергию , усилия, время. Если россии они не нужны, то и Украина не должна затрачивать свои драгоценные ресурсы на это.

Надеюсь, этот пост прочитают матери срочников и контрактников на россии.
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15.03.2022 19:03 Ответить
того кол-во пленных которое есть сейчас у Украины, если я правильно понимаю, достаточно для обменного фонда.
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15.03.2022 19:06 Ответить
Правильно,нет на кацапии людей--только орки-нацисты.На тварей не должны распостраняться законы,написанные для людей
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15.03.2022 19:04 Ответить
Следующий шаг: РФ,- вон из ООН
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15.03.2022 19:14 Ответить
ЗАЧЕМ ИМ КОНВЕНЦИЯ ЕСЛИ ТАМ ЧЕЛОВЕКОВ НЕТ????
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15.03.2022 19:18 Ответить
У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації Джерело: https://censor.net/ua/n3325419

Млять, они все еще живут по понятиям, что все можно купить, да к тому же в свете сегодняшних реалий их ржубли нафик никому не нужны
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15.03.2022 19:19 Ответить
роssія виходить з Ради Європи, та збирається до жопи /і це у неї виходить/
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15.03.2022 19:23 Ответить
уродам не место среди людей!
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15.03.2022 19:30 Ответить
Ніна Матвієнко: Альо, мам, як ніч пройшла? Сьогодні відбили Гостомель, а завтра таких їм дамо https://www.youtube.com/watch?v=sTWbeMzFwHg
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15.03.2022 19:31 Ответить

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15.03.2022 19:40 Ответить
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15.03.2022 19:53 Ответить
pliaaaa, biadaaaa, - užo 8 rokiv plačemo vsim eurosojuzom
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15.03.2022 22:38 Ответить
изгоям там не место
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15.03.2022 19:48 Ответить
Кацападли УСЬОМУ СВІТОВІ ПРОКОНСТАТУЮТЬ ФАКТ: парашляндія не є цивілізованою країною, вона взагалі не є країною - це ерзац ординське збіговисько дикунів, яких вкупі тримає тільки страх перед їх плішивим ботоксним "ханом"!
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15.03.2022 19:51 Ответить
Путь тот, конец тоже будет тот! Гитлер покинул Лигу Наций в 1933-ом году. 🇺🇦✊✌️
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15.03.2022 19:54 Ответить
Кацапи зробили те що Рада Евопи із-за своєї тупості,жадності та тугодумності мала зробити ще після анексії Крима
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15.03.2022 20:08 Ответить
Оце налякали увесь світ:нічого не дотримувались,брехня кругом!Дика країна-"бєспрєдєльщик",як взагалі інші країни спостерігали за братками.
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15.03.2022 20:27 Ответить
да бомбите уже воронеж
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15.03.2022 20:28 Ответить
Нє, це має бути перед тим, як "Лебедине озеро" на всіх телеканалах включать.
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18.03.2022 16:45 Ответить
Цікаво, коли нарешті москалі дозріють скасувати дію фундаментальних законів природи та й здоровий глузд загалом?
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18.03.2022 16:43 Ответить
 
 