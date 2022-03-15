Российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. Враг отброшен за пределы предыдущих позиций, - Синегубов

Российские оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков, однако потерпели позорное поражение и были отброшены за пределы прежних позиций.

Об этом пишет в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом" - пишет он.

По словам Синегубова, после обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враги были отброшены за пределы предыдущих позиций.

"В первой половине дня яростно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил заставили противника отступить на предыдущие позиции. Потери врага подсчитываем. Наши Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов", – добавляет он.

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