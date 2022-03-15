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Российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. Враг отброшен за пределы предыдущих позиций, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. Враг отброшен за пределы предыдущих позиций, - Синегубов

Российские оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков, однако потерпели позорное поражение и были отброшены за пределы прежних позиций.

Об этом пишет в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом" - пишет он.

По словам Синегубова, после обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враги были отброшены за пределы предыдущих позиций.

"В первой половине дня яростно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил заставили противника отступить на предыдущие позиции. Потери врага подсчитываем. Наши Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов", – добавляет он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У врага нет никаких шансов зайти в город и взять Харьков, - Синегубов
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Топ комментарии
+54
Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 18:40
+35
Против регулярной армии это бесполезный хлам. Здесь из них будет фарш. Как с кадыровцами После этого они на века закажут своим потомкам не соваться в Украину.
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15.03.2022 18:50
+33
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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15.03.2022 18:42
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Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 18:40 Ответить
Інфа 100?
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15.03.2022 18:50 Ответить
Да 100%,мне еще утром Харьковчане звонили говорили что так наши херачат с арты что до этого не слышали еще .
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15.03.2022 20:20 Ответить
Якщо воно в дійсності так, то його просто заріжуть. Без емоцій. Як свиню на м'я сокомбінаті...
Війна же ж ...
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15.03.2022 18:50 Ответить
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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15.03.2022 18:42 Ответить


Kavkaz Center@newkc14

Посольство России в Ливане начало набор наемников из числа ливанских шиитов и армян для участие в войне против Украины

армян и ливанцев гнать с Украины и запретит им въезд в Украину
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15.03.2022 18:42 Ответить
Хезболлу из Ливана притащат. Єто терористическая организация. Они с кацами почти братья. Давно вместе воюют против населения Сирии.
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15.03.2022 18:47 Ответить
с арабов такие вояки ,что заград отряды надо ставить в 2 кордона
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15.03.2022 19:05 Ответить
Нет, хезболла хорошо воююет ыактический они спасли асада, но в украину не пойдут, для этого нужно согласие ирана. С которыми рф начались терки в последное времч
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15.03.2022 21:00 Ответить
Против регулярной армии это бесполезный хлам. Здесь из них будет фарш. Как с кадыровцами После этого они на века закажут своим потомкам не соваться в Украину.
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15.03.2022 18:50 Ответить
Воевать в незнакомой местности, климат как бы тоже не подходящий. Очередное удобрение
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15.03.2022 18:54 Ответить
Де бійці центральноафриканської республіки, вони теж визнали лднр? Хто ще люлєй не отримував, кому скучно у себе вдома? Бачу люлі роздаємо файні, всі хочуть спробувати.
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15.03.2022 19:04 Ответить
оптимізму трохи навечір, прийдетсья чарочку наливати
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15.03.2022 18:43 Ответить
Где берете чарочку?
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15.03.2022 19:27 Ответить
Старі запаси - що не хата - то спиртзавод!
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15.03.2022 19:38 Ответить
Бийте їх хлопці! Не залишайте не одного цапа в живих.Смерть путлеру!
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15.03.2022 18:44 Ответить
За Броди і за Львів
****...москалів.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 18:44 Ответить
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15.03.2022 18:46 Ответить
Ты смотри какой сегодня день классный - Харьков дал звиздюлей фашикам, Николаев уже под Херсоном - палит вертолёты, а это где то 10 км от Херсона, а вчера ещё орки были в 20 км от Николаева.
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15.03.2022 18:57 Ответить
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15.03.2022 18:57 Ответить
СЛАВА БОГУ І ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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15.03.2022 19:28 Ответить
Нечево этих уродов в плен брать,переводить в доброкачественный фарш и удобрять землю.
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15.03.2022 19:57 Ответить
путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
надеюсь на показательньіе пьітки и расстрел пленньіх!
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15.03.2022 19:57 Ответить
Надо было гнать до белгорода
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15.03.2022 21:02 Ответить
 
 