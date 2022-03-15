Части резерва развернуты и перешли в контрнаступление, - оперативная информация о российском вторжении на 18:00 15 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб обнародовал оперативную информацию на 18.00 15.03.2022 по российскому вторжению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.
В сводке отмечается: "Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.
Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.
Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.
Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.
Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации.
В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.
Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Пожалуйста, подождите...
Людину забанили.
там не про "про беньдьоровцев мова" у неё - много ошибок в написании Україна...
Бо до мене там не дослухаються.
2. Я з тобою дітей не хрестив і не збираюсь, то ти не знайомій людині не тикай (якщо вважаєшь себе вихованим, а не ордой-кацапом.
в общем иди вслед кораблю...\ты попробуй здесь поработать как тот "чех"...\
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
ФСБ шники з Криму вже втекли Кораблі вже запаковані значить щось знають.
весна iде, красу несе...ось так потрiбно по свинособакам...щоб гра стала рельнiстю.
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw