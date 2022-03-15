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Части резерва развернуты и перешли в контрнаступление, - оперативная информация о российском вторжении на 18:00 15 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Части резерва развернуты и перешли в контрнаступление, - оперативная информация о российском вторжении на 18:00 15 марта

Генеральный штаб обнародовал оперативную информацию на 18.00 15.03.2022 по российскому вторжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.

В сводке отмечается: "Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.

Смотрите: Самолет российских оккупантов сбит близ Харькова: "Есть! Сбили! Сбили п#дараса русского!". ВИДЕО

Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.

Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

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Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации.

В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+67
Бейте козаки касапскую сволоту пусть вам Бог помогает и оберегает. Слава Украине!
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15.03.2022 19:43
+21
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15.03.2022 19:58
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Бейте козаки касапскую сволоту пусть вам Бог помогает и оберегает. Слава Украине!
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15.03.2022 19:43 Ответить
орки рашистів перегрупуються і завтра знову орди попруть...сволота
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15.03.2022 19:44 Ответить
Най пруть . Свинособакам - свинособача смерть .
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15.03.2022 19:52 Ответить
ты очень шустрый...
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15.03.2022 19:54 Ответить
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15.03.2022 19:58 Ответить
ты Наноболт ещё раз прочитай и иди вслед кораблю...\попробуй ещё что-то гавкнуть...!\
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15.03.2022 20:10 Ответить
Саш, от ти написав скаргу на Ісідору про беньдьоровцев- а мова то йшла за Беню.
Людину забанили.
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16.03.2022 09:30 Ответить
Ксения - может я и не прав, Админ может все её посты прочитать ...\он решил бан дать...\
там не про "про беньдьоровцев мова" у неё - много ошибок в написании Україна...
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16.03.2022 09:36 Ответить
Ну гаразд. Як знаєте.
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16.03.2022 09:40 Ответить
Хоча я вважаю інакше.
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16.03.2022 09:42 Ответить
наверное нужно было её вначале заставить прояснить свою позицию - ладно проехали...
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16.03.2022 09:49 Ответить
Головне, що моя совість чиста.
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16.03.2022 09:56 Ответить
Подумай ще раз.
Бо до мене там не дослухаються.
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16.03.2022 09:31 Ответить
Вынужден? Кто тебя вынуждает собирать эту информацию? Товарищ майор?
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15.03.2022 20:01 Ответить
"Не зовсім" правда, повідомляли з суттєвим запізненням, приховуючи реальні втрати і поточний стан бойового становища.
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15.03.2022 20:11 Ответить
ты тоже вслед свиноцабачьего корабля хочешь нулёвка свежеиспечённая...?
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15.03.2022 20:29 Ответить
1.Читайте уважно, це була моя репліка/відповідь на коммент"чеха"
2. Я з тобою дітей не хрестив і не збираюсь, то ти не знайомій людині не тикай (якщо вважаєшь себе вихованим, а не ордой-кацапом.
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15.03.2022 20:38 Ответить
понабежали вы тут новорожденные со своими уставами\как тут с вами разговаривать - тфу...\
в общем иди вслед кораблю...\ты попробуй здесь поработать как тот "чех"...\
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15.03.2022 20:47 Ответить
ти чмо якесь кІрІл Івов, ще будеш про орду розказувати, тобі на курс рускава *******
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16.03.2022 07:00 Ответить
Яр ?
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16.03.2022 08:47 Ответить
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 19:51 Ответить
Отобьем Мариуполь, практически выиграем войну.
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15.03.2022 19:56 Ответить
Роман , не только Марик в приоритете , под Донецком нашим очень тежело , там рубилово по крупному
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15.03.2022 20:31 Ответить
Как показала ситуация там на родных ****** оболванено не только население но и власть - они живут в своем изолированном информационном пузырьке где их охраняет самая лучшая армия и все в той армии аналоговнет - это тот случай когда сам начинаешь верить в свою ахинею - такое не лечится наверное
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15.03.2022 20:16 Ответить
Это точно.
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16.03.2022 04:34 Ответить
їм показують якихось 5-10 орків у нормальному спорядженні (на більше грошей не вистачило - вкрали), а вони думають, що всі такі
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16.03.2022 07:02 Ответить
Хворі на всю голову, цікаво ці дибіли хоча вірять в це хоч на 10%
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15.03.2022 20:19 Ответить
хтось писав, що чим неймовірніша брехня,тим скоріше в неї повірять
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15.03.2022 20:40 Ответить
Ну так «Северная Корея 2» , у первой тоже и футболисты чемпионы мира , и космонавт слетал на солнце и вернулся , ночью , что бы не сгореть . Здесь такая же байда !
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15.03.2022 21:28 Ответить
"Продовжується наступальна операція проти України". - Хто в нашому керівництві вигадав цей термін - "наступальна операція"? Чому не можна назвати це так, як це є насправді - "збройна агресія"? Навіщо ми копіюємо росіян і їх термін "спецоперация"?
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15.03.2022 20:36 Ответить
Тому що це наступальна операція проти України. Давайте ще почнемо виявляти претензії до військових за те що вони щось там не так називають.
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15.03.2022 23:57 Ответить
https://twitter.com/error_404_trip/status/1503722582343917576
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15.03.2022 20:54 Ответить
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15.03.2022 21:16 Ответить
Гнать этих русских свиней за Урал!А там Китай их добьет .Сибирь по Урал уже Китай.Там войск не осталось совсем и Китай со дня на день перейдёт в наступление и освободит Сибирь от касапов!
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15.03.2022 21:53 Ответить
Сибірська Народна Республіка, Республіка Зелений Клин, не треба китайцям віддавати не заробили.
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16.03.2022 07:04 Ответить
Треба не дати оркам втікти у Крим, Усіх на добриво.
ФСБ шники з Криму вже втекли Кораблі вже запаковані значить щось знають.
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15.03.2022 22:10 Ответить

весна iде, красу несе...ось так потрiбно по свинособакам...щоб гра стала рельнiстю.


https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
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15.03.2022 22:10 Ответить
https://m.facebook.com/groups/1771913736453994/permalink/2997423980569624/?exp&ref=share
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16.03.2022 03:49 Ответить
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу Мира-2022
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.03.2022 22:36 Ответить
А мост ? Новый мост в Станично-Луганской ? Очень волнует его судьба
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15.03.2022 23:06 Ответить
 
 