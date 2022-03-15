Части резерва развернуты и перешли в контрнаступление, - оперативная информация о российском вторжении на 18:00 15 марта

Генеральный штаб обнародовал оперативную информацию на 18.00 15.03.2022 по российскому вторжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.

В сводке отмечается: "Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике.

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Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.

Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

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Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации.

В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

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