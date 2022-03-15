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Четвертый пакет санкций ЕС против России – это удар по ВПК, энергетике, торговле и олигархам, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Четвертый пакет санкций ЕС против России – это удар по ВПК, энергетике, торговле и олигархам, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны Европейского Союза за четвертый пакет санкций против России и призвал не останавливаться на этом до прекращения ею агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Фейсбуке.

"Это было непростое позиционное сражение для нашей дипломатии. Но Украина победила в нем. Еще один сокрушительный удар по экономике и самолюбию России. Я благодарен всем государствам-членам ЕС за это решение", - отметил Кулеба.

Он отметил, что 4-й пакет санкций запрещает сделки с рядом предприятий России, включая военно-промышленный комплекс, новые инвестиции в энергетический сектор, услуги кредитного рейтинга; расширяет торговые ограничения на чугун и сталь, предметы роскоши. Кроме того, вводятся персональные санкции против ключевых олигархов, бизнесменов, лоббистов и пропагандистов, которые продвигают политику России в отношении Украины, а также возглавляют ключевые компании в секторах ВПК.

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Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что на этом нельзя останавливаться, пока не будет остановлен президент РФ Владимир Путин.

"Наступление на санкционном фронте будет продолжаться, пока РФ не прекратит агрессию, бомбардировку наших городов, военные преступления против наших людей. Это были новости из ЕС. На подходе новые санкции США", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии
+8
Ти цей висєр копіюєшь по різним гілкам. В бан, животноє.
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15.03.2022 20:47
+7
Тільки що бачив відео обмінника Технобанк (здається, першу літеру не видно), долар 300 ))
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15.03.2022 20:48
+6
за что? мышебратья!
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15.03.2022 20:46
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Правила форума Совет форумчан
Ти цей висєр копіюєшь по різним гілкам. В бан, животноє.
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15.03.2022 20:47 Ответить
не гони, по 350 скуп, продажу немає!
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15.03.2022 20:52 Ответить
ты дыбиленыш ты по этому курсу его купишь ? В СССР долар стоил официально 69 копеек , реальный курс рубля по которому можно действительно купит доллары это 200 + и сделай одолжения что я больше не встречал тебя больше здесь "дыбил *****"
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15.03.2022 20:57 Ответить
Исправь: оф. курс бакса в сссре был 64 коп.
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15.03.2022 21:04 Ответить
да бог с ним , тут нельзя делать исправления в комментариях
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15.03.2022 21:07 Ответить
вообще-то 67 копеек
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15.03.2022 21:10 Ответить
Його можно "укріпити" навіть до 35 рублів за доллар, тільки що з того, якщо валюти на продаж не має. Ні по 105, ні 135, ні навіть по 165 рублів за доллар. По-факту, повернулись 90-ті роки. Реально купити готівковий доллар можна лише від 170 руб/доллар. Ось це і є реальний курс.
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15.03.2022 20:58 Ответить
На какие рынки, дятел? У них комиссия 12% на любую операцию с валютой. К тому же на бирже купить рубль в рашке ты можешь, а вот снять его - нет. Точнее можешь, но в рублях по цене покупки его ЦБ. Т.е. 120 фублей при покупке доллара автоматически превращается в 105 фублей на карте, а при попытке обналичить, получишь на руки где-то 95 - офигенная финансовая операция! Нет там наличного доллара от слова совсем. Они ноют что при покупке на Али автоматом считается курс 160 фублей за доллар.
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15.03.2022 21:12 Ответить
Тільки що бачив відео обмінника Технобанк (здається, першу літеру не видно), долар 300 ))
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15.03.2022 20:48 Ответить
Зараз спробую скрин запиляти.
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15.03.2022 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a8QuEzeowlk
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15.03.2022 21:00 Ответить
вчера на чернухе 250. но быстро кончился.
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15.03.2022 20:51 Ответить
В совка теж був формальний 1 фубль = 1 долар. По-перше, ми знаємо чим це скінчилось (іканомєка подохла), а по-друге, у вільному обігу долару не було.
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15.03.2022 21:02 Ответить
за что? мышебратья!
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15.03.2022 20:46 Ответить
Розмір жопи, в якій опинилася рашка, перевищує відстань від Землі до Юпітера!
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15.03.2022 20:50 Ответить
Пророцтво священика Германа Будзінського Якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Посилання на джерело: https://youtu.be/wVCeydFoJjc
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15.03.2022 20:55 Ответить

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15.03.2022 20:56 Ответить
***** запретило. Срок менялам за торговлю валютой. Прям СССР !!!!!
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15.03.2022 21:03 Ответить
Не знаю який там був "непростий позиційний бій для нашої дипломатії", бо ніби ініціатором цих санкцій було саме ЄС і цей пакет санкцій від обговорення до затвердження і прийняття зайняв рекордно малі терміни.
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15.03.2022 21:06 Ответить
 
 