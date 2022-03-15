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Мы не хотим быть героями посмертно, деблокируйте Мариуполь: Военные медики обратились к украинцам. ВIДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные медики просят напоминать всем о Мариуполе и деблокировать город, чтобы была возможность завезти медикаменты для пострадавших в результате обстрелов войсками РФ.

Видеообращение опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений россии, то, уверяю, даже близко не представляете. Мы, медики, круглосуточно под обстрелами вражеской авиации и артиллерии стараемся помогать не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят и никто никому не помогает.

Практическая каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", – сказала медик.

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Топ комментарии
+50
Генштаб, да помогите Мариуполу хоть чем-то......
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15.03.2022 21:21
+27
Да, печально, но факт. Именно в Марике сейчас самое тяжелое положение, ведь он единственный в полном окружении бьется. Кто думает, что если бы была возможность помочь, а не делают - враг,либо проспал 20 дней.
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15.03.2022 21:28
+24
Он не говорил, что там все нормально. Не надо врать.
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15.03.2022 21:28
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Сьогодні побачив. 12 FGM-148 Javelin захоплено на сайті https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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16.03.2022 14:50 Ответить
так, нажаль...
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16.03.2022 17:00 Ответить
Ну захватили, и? Тут десятки танков и бмп/бмп, гаубицы целыми батерями ВСУ отжимает. ТРО Харьковщины полный камаз Игла-1 взяло( 40+ едениц).
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15.03.2022 23:12 Ответить
Как бэ выше спрашивали, были ли это. Просто факт, без оценок.
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16.03.2022 14:44 Ответить
ну, зелє легше дати героя посмертно і зробити відосик
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15.03.2022 22:38 Ответить
изолировать оборону по отдельным городам - плохая стратегия. на войне воюют не блокпостами, а фронтами
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15.03.2022 23:04 Ответить
В Маріку, звісно, жах що коїться, з важким серцем читаю новини звідти. Оборонці героїчно нищать ворожі орди на підступах, але невідомо, наскільки їх вистачить, і чи зможуть вони протриматися до прибуття підмоги. Тут нема іншого виходу, окрім покластися на командування, що воно має або активно проробляє плани по деблокаді міста.
Але на даний момент неможливо якимсь чином вивести місто із оточення, поки ряди кацапів та кількість їх боєздатних тарантасів не порідішає достатньо, щоб військові змогли вичистити від орків хоча б один маршрут постачання.
Взагалі на півдні достатньо важка ситуація, не тільки в Маріуполі, командування прогавило момент, коли треба було знищувати сухопутні переходи з Криму, бо політичне керівництво в гуманізм гралося. Ну, то таке, всі ці моменти розбиратимуться уже після перемоги, наразі сподіватимемося, що гуманітарні коридори запрацюють та на переговорах наша делегація зможе якось це питання зрушити з місця.
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16.03.2022 00:08 Ответить
Главная проблема Мариуполя ... алешкинский мост. Если бы ВСУ его не упустило и оставило бы за собой плацдарм у Каховки, то 58 армия не решилась бы штурмовать Мариуполь: при наличии риска быть отрезанным от перешейков коротким ударом, лезть в городские бои было бы безумием.
А теперь николаевская группа (не особо сильная, кстати) связывает все правобережные силы ВСУ на всём южном фланге (угрозой комбинированного удара на Одессу).
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16.03.2022 05:31 Ответить
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16.03.2022 07:27 Ответить
У ситуації з Маріуполем є значна частина відповідальності інших міст півдня, які або не створили територіальну оборону взагалі, або місцева влада не надала їй зброї.
В обох випадках - це на совісті цієї влади.
А, якщо копнути глибше, то і на совісті тих, хто таку владу обрав.
Чому я так вважаю?
Якби був спротив тер.оборони у кожному місті, особливо у крупних містах, таких, як Херсон, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, тощо, то це по-перше значно би допомогло ЗСУ, а по-друге зв'язало би певну частину військ орків. І Маріуполь було б значно легше обороняти, там би просто не було б такої навали орків.
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16.03.2022 00:16 Ответить
В этих городах большинство голосовало за опзж - и эти депутаты и саботировали создание терробороны - её там просто не было. С 2019 года из ЗСУ уволилось 80 тыс. боевых военных - верховный строил дороги - не до этого было.
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16.03.2022 07:35 Ответить
Тут ЗСУ толком небыло. Их надо было херячить на перешейке Крыма. Почему этого не делали? Они сокойно этот перешеек прошли и спокойно зашли в перечисленные вами города. Территориальная оборона не может останавливать колонны по 200-300 танков сотни другой военной техники зашедших в города. А на счет того, что мы тут сами мол виновыты, вы на Харьков посмотрите, поверте там ваты намного больше, чем у нас ,но его тем ни менее хорошо обороняет ЗСУ.
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16.03.2022 08:18 Ответить
Я ні в якому разі Вас не звинувачую, просто хочу розібратись для себе. Відверто кажучи мав один негативний досвід з херсонцями у 2014му, але по групі з 10 людей не хотів і не хочу робити узагальнень.
Поки йшла оборона антонівського мосту був час організувати тер.оборону, спротив.
Якщо Ви з Херсону, могли б будь-ласка сказати чи видавали людям зброю?
А що до перешийка. Південь -- це переважно степи. Оборону без переваги у повітрі тримати практично не вийде -- артилерія всіх швидке перемеле, тому і була зроблена ставка на захист міст -- є де укритись.
Партизанський рух з тієї ж причини простіше організувати на півночі та у центрі, де є ліси чи хоча б лісосмуги.
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16.03.2022 16:49 Ответить
Я не военный эксперт и я не с Херсона. Я думаю легче было по ним готить когда они шли по степям, а сечас эти с..ки ставят технику у нас в городе и в близ лижайших селах около жилых домов. Вопрос: где их легче и проще было "накрыть"?
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16.03.2022 17:05 Ответить
Артилерія у степу може накрити та знищити техніку тільки коли колона стоїть.
Під час руху їхній металобрухт можуть ефективно атакувати та нищити штурмовики або гелікоптери. Але для цього потрібно мати надійне прикриття у вигляді винищувачів та ППО, щоб не залишитись врешті без "пташок". На жаль, орки мають перевагу у повітрі і аеродроми у Криму з часом підльоту декілька хвилин.
Тобто, коли наші оборонці серед забудов, то вони можуть ефективно використовувати штучні укриття, а ворог при цьому перебуває у степу, його видно як на долоні і він більш вразливий.
Якби ми перебували у степу на перешийку, то були б таким же чином вразливі і для артилерії і для авіації.
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16.03.2022 18:23 Ответить
Херсон и Мелитополь были захвачены очень быстро. Оружие просто не успели раздать: его, кстати, прямо на базах и захватили. И технику, и вооружение, и оружие, и боеприпасы.
На счет Энергодара... Я х/з как в городе, где ядерный реактор, воевать... А вот то, что оборону перед ним не организовали - это, да...
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16.03.2022 09:23 Ответить
Не так вже й швидко. Антонівський міст декілька днів переходив то до нас, то до орків. Час був. Якщо підтверджуєте, що зброю не видали і не організували, то це саботаж місцевої влади.
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16.03.2022 16:51 Ответить
По телевизору показывали неоднократно захваченные базы хранения с оружием и техникой. Да и отсутствие боев подразделений теробороны в пригородах это подтверждает.
Не местной - самостоятельно они, я думаю, не вправе решать этот вопрос. Кроме того, центральные органы управления могли бы их хотя бы сориентировать.
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17.03.2022 02:05 Ответить
Ну не знаю, відносно "не місцевої". У нас, на південному-заході України до тер.оборони стояли черги з першого дня -- далеко не всіх брали і на третій день вже видали зброю та перевели на казармений устрій.
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17.03.2022 14:56 Ответить
Ну, так на 3-й день... Говоря по совести, такие вопросы должны решаться в мирное время. Это президенту позволительно желание "заглянуть в глаза". А военный человек обязан (подчеркиваю - обязан) думать о том: "Что я буду делать на 20-й минуте после вторжения? А на 21-й?". И так вплоть до парада победы...
На юге военные об этом думали недостаточно.
Вот о чем я говорю. Не более. Но и не менее.
(Это самое страшное для офицера и командира - нести на плечах ответственность. Её не передашь другому, не скинешь в подворотне. Она с тобой до смерти, как горб у верблюда. И каждая неудача - твоя вина; каждая смерть - твой грех).
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17.03.2022 16:30 Ответить
Я не намагаюся полемізувати або сперечатися. Я власне хотів дізнатися чи роздали зброю і, якщо "ні", то можливу причину чому "ні".
Часу було небагато, але певний запас був.
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17.03.2022 20:17 Ответить
В сами на свой вопрос ответили: недостаток времени.
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21.03.2022 02:27 Ответить
Зеленский остался в Киеве... А надо бы ему в Мариуполь переехать
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16.03.2022 00:29 Ответить
Верхглавком должен быть на безопасном месте, он не клоун чтоб веселить людей
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16.03.2022 02:28 Ответить
Единственный возможность обмен, выпускают с плена орков, а этих по коридору, хотя по мне мариуполь можеть держатся еще долго..
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16.03.2022 02:27 Ответить
Вот я и говорю, что если б он был в Мариуполе там было бы безопасное место ... А про клоуна... сейчас не время решать спорные вопросы... люди в МАриуполе "веселятся" и без него..им бы передохнуть от такого веселья.
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16.03.2022 03:22 Ответить
"За несколько недель до вторжения американская разведка и военные довольно точно прогнозировали развитие событий как по времени, так и по направлениям движения российских войск.
Сегодня, глядя на количество жертв среди граждан Украины и объему ущерба, уже нанесенного нашей экономики, все лица, которые рассказывали о «сгущении красок» и о том, что у них имеются более другие источники информации, которые опровергают выводы американских военных, должны бы сидеть в СИЗО и длительно общаться со следователями."
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16.03.2022 06:33 Ответить
Маріуполь, ми не забуваємо !
Усім страшенно болить.

Швидше б вдалося визволити вас !
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16.03.2022 07:29 Ответить
Когда же эти придурки будут за все отвечать !
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16.03.2022 09:11 Ответить
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