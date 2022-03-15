Мы не хотим быть героями посмертно, деблокируйте Мариуполь: Военные медики обратились к украинцам. ВIДЕО

Военные медики просят напоминать всем о Мариуполе и деблокировать город, чтобы была возможность завезти медикаменты для пострадавших в результате обстрелов войсками РФ.

Видеообращение опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что представляете масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений россии, то, уверяю, даже близко не представляете. Мы, медики, круглосуточно под обстрелами вражеской авиации и артиллерии стараемся помогать не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят и никто никому не помогает.

Практическая каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", – сказала медик.

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