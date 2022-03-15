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Посол РФ заявил, что "менять власть в Украине" никто не планирует: Ранее Путин призвал ВСУ к госперевороту
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что страна-агрессор якобы не ставит задачу сменить власть в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачу сменить власть в Украине, этот вопрос "даже не поднимался".
Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.
Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.
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+64 Николаев Юг
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Пожалуйста, подождите...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Вирішили працювати з тими, що є ...
Після Маріуполя, Харкова, Сум, Чернігова, Ірпеня та Ворзеля, Житомира чи Ізюма, про які «взаємні компроміси» можна говорити з вбивцями?
І яка «ціна» цього компромісу?
За тим що говорять спікери та офіційні особи, це знов ж таки НАТО та «позаблоковість». А ще можуть бути й інші. Сумно…
Андрій Смолій
А ще є багато інформаціі про те, що прохід з Крима на Херсон за пару тижнів до 24.02 був весь розмінований и прибрани захистні споруди. Тому ці тварі так легко та бесперешекодно зайшли. Дайте інфу, у кого є
когда там евровидение, чтобы понять, когда мы закончим войну??
опять жеж 24 апреля Великдень...
видно что их недоармия уже выдыхается
"Та ми тільки заїхали передати вам глечики зі щами та чуток ягелю! А зброю помилково з собою взяли."
Так?
пусть у кацапов и белорусов тоже воют
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
t.me/telegraf_com_ua/9840
Їм потрібний такий як Лукавий,
А то они не понимают шо здесь происходит.
По рус ТВ им говорят шо это Украина напала на Росию.
Youtube и многие наши сайты ****** заблокированы. Поэтому если посылать туда знакомым или родственникам фото или видео с помощью ссылок на эти сайты, то оно не сработает. Лучше скачать нужное для контрпропаганды фото или видео и послать Ватсапом, почтой или Скайпом.
Кстати, самый простой способ скачать видео с Youtube, это в нужном адресе https://www.youtube.com/ ... ... непосредственно перед словом youtube вставить две буквы ss чтобы было как https://www.ssyoutube....... И нажать "Энтер". Далее все будет понятно.
я давно и публично утверждаю, что страна недоговороспособна из за тотальной лживости
зазеркалье