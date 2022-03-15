Посол РФ заявил, что "менять власть в Украине" никто не планирует: Ранее Путин призвал ВСУ к госперевороту

Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что страна-агрессор якобы не ставит задачу сменить власть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачу сменить власть в Украине, этот вопрос "даже не поднимался".

Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.

Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.

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