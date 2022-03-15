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Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк

Переговоры Украины и РФ продолжатся завтра.

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+50
про що ти чоловіче говориш...Який компроміс.
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15.03.2022 21:58
+31
які компроміси можуть бути із вбивцями українських жінок та дітей? Від НАТО Зе-чума вже відмовився. Що ще?
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15.03.2022 22:01
+25
Иди нах. со своими компромиссами. Жеу будешь свою делить компромисами
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15.03.2022 22:00
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про що ти чоловіче говориш...Який компроміс.
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15.03.2022 21:58 Ответить
На сегодня необходимо немедленно деблокировать Мариуполь, иначе жертв будут сотни тысяч, для этого и переговоры.
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15.03.2022 22:01 Ответить
І чим більше ЗСУ мочитиме кацапів, тим більше буде точок для компромісу.
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15.03.2022 21:58 Ответить
Иди нах. со своими компромиссами. Жеу будешь свою делить компромисами
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15.03.2022 22:00 Ответить
які компроміси можуть бути із вбивцями українських жінок та дітей? Від НАТО Зе-чума вже відмовився. Що ще?
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15.03.2022 22:01 Ответить
Всем давно известно что касап рыло делает. Только дохлый касап это аргумент для переговоров.
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15.03.2022 22:03 Ответить
Йдіть *****, *****! Жодних компромісів!
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15.03.2022 22:04 Ответить
Подоляку на гиляку!
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15.03.2022 22:07 Ответить
вообще новость из дурдома..... у нас большие разногласия.... но есть и какие то туманные компромиссы... интересно технический перерыв кто запросил наши (устали и в туалет бы) или россияне посоветоваться (с бункерным окурком??!!) играем дальше в покер или дурачка или в очко??!!
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15.03.2022 22:08 Ответить
Мене лякають оці слова по питанню компромісу
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15.03.2022 22:09 Ответить
компромисы могли быть на первых переговорах,сейчас пусть выпустят людей из мариуполя без всяких условий,а потом уже переговоры
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15.03.2022 22:14 Ответить
компроміс має бути скільки років орки будуть відпрацьовувати 100 чи 150 зможуть
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16.03.2022 00:10 Ответить
знаємо, які компроміси для подоляків-арахамів вважаються допустимими. Навіть не думайте!!!!!
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15.03.2022 22:23 Ответить
Вже зав'язли, і це при тому, що усі вимоги свинособак абсолютно не сумісні з логікою?
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15.03.2022 22:26 Ответить
ОРКИ не втому стані щоби диктувати умови.......
Треба дотискати.....Якщо дати слабину вони оговтаються і знову почнуть ......
Усе угрупування у гній.... Зелебубочка вже вчинив дурню з кораблями тепер маємо проблеми з Чорним морем.
Роззброєння це смерть українцям!!!!!!!!!! армія І тероборона на це не піде!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 22:28 Ответить
Как скажешь.
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15.03.2022 22:48 Ответить
Так Подолякам Єрмакам Арахаміям та іншим компромісникам , попробуєте щось уткнути і похід руського корабля буде для вас квіточкою
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15.03.2022 22:32 Ответить
ох, переживаю, что эти что натворят, столько людей погибло за нашу независимость, дай бог ошибаться
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15.03.2022 22:32 Ответить
Думаю на переговорах речь идёт исключительно об организации гуманитарных коридоров. О каких-то политических или военных вопросах вообще не упоминается.
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15.03.2022 22:38 Ответить
Но наверняка от нас что-то требуют взамен. И мне это не нравится.
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15.03.2022 22:49 Ответить
То что от нас требуют общеизвестно, всё то что изрыгнул ху#ло перед началом войны.
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15.03.2022 23:01 Ответить
*****- це туди
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15.03.2022 23:53 Ответить
мабуть прєдложат відсмоктати
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15.03.2022 23:52 Ответить
а ми такі ну посмокчить...
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15.03.2022 23:54 Ответить
Мова іде про нейтральний статус України і гарантії безпеки від Мордора.
Як один казав, що треба зійтися десь по середині, хоча може бути і по середині Дніпра(

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОТОВИЙ ДО ЦЬОГО: В ОП РОЗПОВІЛИ, ЗА ЯКИХ УМОВ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ ІЗ РОСІЄЮ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ
https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-hotovyi-do-tsoho-v-op-rozpovily-za-iakykh-umov-obhovoriuvatymut-iz-rosiieiu-neitralnyi-status-ukrainy-270713.html

А це 25 лютого офіційно зі звернення президента
"...Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?..."

https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
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15.03.2022 22:51 Ответить
Всё чаще слышны разговоры про границу по Днепру.
Может это и компромисс, но он печален. Лично я сомневаюсь, что даже в этом случае, той части Украины, которая будет свободной, дадут реально эту свободу
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16.03.2022 06:54 Ответить
як на мене- ***** с пляжа та плати репарації, не бачу за що перемовини робити
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15.03.2022 23:51 Ответить
Про які компроміси йде мова , можна дізнатися , пане Подоляк ?
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16.03.2022 00:52 Ответить
Какой к херам компромисс???
1. Центробанк РФ ликвидируется.
2. РФ переходит на гривну
3. РФ восстанавливает всё за свой счет в течении 2 лет.
4. РФ бесплатно поставляет нефть и газ и всё остальное 100 лет
5. РФ платит дань 15% ВВП на протяжении 100 лет.
6. Каждой украинской семье по два раба.
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16.03.2022 01:31 Ответить
Дуже небезпечну гру затіяли наші з перемовинами і «компромісами». Так всі наші фронтові здобутки подолякагівняка переведе на пшик.
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16.03.2022 01:40 Ответить
Нам не говорят о каких компромиссах речь. Очень тревожно слышать слово ,, компромис ,, от СН. Может план России -реакция народонаселений компромисс и внутренние проблемы , которые возникнут. ?
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16.03.2022 07:55 Ответить
Мордор напав на Україну, відповідно створив нові проблеми. Тепер треба оборонятися, а в цей час гинуть наші військові і цивільні, орки руйнують нашу інфраструктуру., люди кидають свої домівки і змінюють місце проживання. План орків - це прийняти їх ультимативні вимоги під загрозою руйнування і знищення всього, бо у них ядерна зброя. Звісно окупувати ще територію(
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16.03.2022 11:56 Ответить
 
 