Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк

Переговоры Украины и РФ продолжатся завтра.

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - говорится в сообщении.

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