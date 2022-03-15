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Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры Украины и РФ продолжатся завтра.
Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+50 джефф картер
показать весь комментарий15.03.2022 21:58
+31 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+25 Green sheet
показать весь комментарий15.03.2022 22:00
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Пожалуйста, подождите...
Треба дотискати.....Якщо дати слабину вони оговтаються і знову почнуть ......
Усе угрупування у гній.... Зелебубочка вже вчинив дурню з кораблями тепер маємо проблеми з Чорним морем.
Роззброєння це смерть українцям!!!!!!!!!! армія І тероборона на це не піде!!!!!!!!!!!
Як один казав, що треба зійтися десь по середині, хоча може бути і по середині Дніпра(
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОТОВИЙ ДО ЦЬОГО: В ОП РОЗПОВІЛИ, ЗА ЯКИХ УМОВ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬ ІЗ РОСІЄЮ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ
https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-hotovyi-do-tsoho-v-op-rozpovily-za-iakykh-umov-obhovoriuvatymut-iz-rosiieiu-neitralnyi-status-ukrainy-270713.html
А це 25 лютого офіційно зі звернення президента
"...Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?..."
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
Может это и компромисс, но он печален. Лично я сомневаюсь, что даже в этом случае, той части Украины, которая будет свободной, дадут реально эту свободу
1. Центробанк РФ ликвидируется.
2. РФ переходит на гривну
3. РФ восстанавливает всё за свой счет в течении 2 лет.
4. РФ бесплатно поставляет нефть и газ и всё остальное 100 лет
5. РФ платит дань 15% ВВП на протяжении 100 лет.
6. Каждой украинской семье по два раба.