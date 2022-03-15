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ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России и просит предоставить Украине средства ПВО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России и просит предоставить Украине средства ПВО

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Решение принято единогласно – за проголосовало 216, против ни одного голоса, воздержались 3.

В ходе рассмотрения резолюции поступило сообщение о том, что Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе. "Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру", – прокомментировал эту попытку президент ПАСЕ.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости его действия с принципами организации. В то же время, учитывая, что РФ до конца этого года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против России в Европейском суде по правам человека.

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Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ стремится продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Путина. Решение направляет Совет Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России". Ожидается, что финансирование для этого будут предоставлены другими членами СЕ. Также решение предлагает "усилить поддержку государств Совета Европы, принявших большое количество украинских беженцев".

Кроме того, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

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ПАСЕ сначала планировала отклонить все поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".
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Топ комментарии
+25
Дошло до тугодумов из Европы что касап это фашист.
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15.03.2022 22:07
+23
Гравюра часів Російсько -Японської війни, намальована японцями після ганебної поразки кацапів.
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15.03.2022 22:07
+18
ну дай то Бог!!!!
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15.03.2022 22:06
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ну дай то Бог!!!!
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15.03.2022 22:06 Ответить
Смертна кара , тортури для москальщини буде в рамках закону сересер
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15.03.2022 22:18 Ответить
Нехай пожирают друг друга в резервации под названием Мордор за колючей проволокой и воют о своем вяличии вдали от цивилизованного мира.
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15.03.2022 23:20 Ответить
Дошло до тугодумов из Европы что касап это фашист.
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15.03.2022 22:07 Ответить
Еще не окончательно дошло и не до всех.
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15.03.2022 23:21 Ответить
Все, що треба знати про гансів...

Через польсько-білоруський кордон проїжджають десятки і сотні фур з продукцією. Транспорт їде з Німеччини в кацапію і перевозить різноманітну продукцію.
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15.03.2022 23:32 Ответить
Гравюра часів Російсько -Японської війни, намальована японцями після ганебної поразки кацапів.
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15.03.2022 22:07 Ответить
Фейк, конечно, но зачетный )
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15.03.2022 23:05 Ответить
Ніфіга не фейк. Я знайшов був це зображення на британському поважному сайті у темі японського мистецтва.
Викладав навіть тут, на Цензорі. Але адмін тоді видалив цей мистецький твір.
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15.03.2022 23:15 Ответить
який фейк? йди проспись. це вiдома листiвка часiв кацапо-японськоi вiйни.
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16.03.2022 14:38 Ответить
Держрезерви Росії могли знищити: ймовірно, країну очікує голод.
https://24tv.ua/derzhrezervi-rosiyi-mogli-znishhiti-ymovirno-*******-ochikuye_n1906875
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15.03.2022 22:14 Ответить
весна iде, красу несе..щоб гра стала рельнiстю.

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104
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15.03.2022 22:20 Ответить
Ні ні ні там три гніди утрималися, призвіська в студію
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15.03.2022 22:47 Ответить
гнать сцаными тряпками московитов в азиопу 👎👎👎
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15.03.2022 22:56 Ответить
Пропоную на біологічному рівні офіційно вигнати кацапів із виду Homo Sapiens і визнати тупіковою гілкою ґеволюції.
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16.03.2022 02:33 Ответить
Собралась толпа орков и обратилась к мировым СМИ: перестаньте сравнивать нас с русскими - нам очень обидно!
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16.03.2022 11:56 Ответить
дошло наконец до тупых европейцев кто такие кацапы!
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16.03.2022 14:50 Ответить
Дошло… но доллар важнее, к сожалению
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21.03.2022 15:38 Ответить
 
 