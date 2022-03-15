ВНО не отменяли и поступление в вузы будет происходить в привычном формате, - Шкарлет

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ВНО, то по состоянию на сегодняшний день информации об его отмене нет. Мы действительно прорабатывали варианты ситуации, когда общались с родительским сообществом, с депутатами из образовательного комитета. Мы вносили на регистрацию законопроект, который бы однократно менял процедуру вступления. Мы наработали три варианта возможного вступления без использования ВНО в том стандартном формате, в котором оно прописано в законе. Но на сегодняшний день это только предложения", - сказал Шкарлетт.

По словам чиновника, этот законопроект даже не был поставлен на голосование во время заседания Верховной Рады.

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"Поэтому пока формат ВНО не изменен, поступление в вузы происходит в том формате, в котором всегда происходило в стране", - отметил министр.